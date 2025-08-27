Báo điện tử Dân Việt/NTNN tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và trao giải cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi”

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Báo điện tử Dân Việt/NTNN sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam với chủ đề Tám thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước, lễ trao giải cuộc thi viết Việt Nam trong tôi. Sự kiện diễn ra vào 9h00 ngày 27/8/2025 tại hội trường tầng 13, tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay (Hà Nội).

Chương trình là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9, nhằm khẳng định giá trị lịch sử của 80 năm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những đóng góp bền bỉ của giai cấp nông dân – lực lượng nòng cốt trong mọi giai đoạn phát triển của toàn dân tộc.

Khối Nông dân Việt Nam trong buổi hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 ngày Quốc khánh đất nước. (Ảnh: Dân Việt)

Lễ kỷ niệm có sự tham gia của nhiều lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam sẽ tham dự và phát biểu khai mạc.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự hiện diện của các nhà khoa học, nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ, cùng những nông dân điển hình tiên tiến trong sản xuất và đổi mới sáng tạo: nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, TS văn học Nguyễn Sĩ Đại, NSND Tự Long, Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo (Chủ tịch HĐQT Công ty ThaiBinh Seed), bà Nguyễn Thị Trâm (nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022)...

Điểm nhấn quan trọng tại sự kiện là tọa đàm với chủ đề 8 thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước. Tại đây, các diễn giả sẽ cùng trao đổi về vai trò lịch sử, những giá trị bền vững của giai cấp nông dân và thông điệp gửi tới thế hệ trẻ trong kỷ nguyên hội nhập.



Trong khuôn khổ chương trình, Báo điện tử Dân Việt/NTNN sẽ tiến hành trao giải cho các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi viết Việt Nam trong tôi, cuộc thi do Báo điện tử Dân Việt phát động nhằm ghi lại những câu chuyện, cảm nhận của mỗi tác giả về quê hương, đất nước, lan tỏa tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc. Sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút 1.124 bài viết từ các tác giả khắp mọi miền đất nước tham gia, với nhiều tác phẩm chất lượng, giàu cảm xúc và góc nhìn đa dạng.

Từ 46 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Hội đồng giám khảo đã thống nhất trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, cùng 5 giải Chuyên đề và 5 giải dấu ấn, nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm nổi bật trong cuộc thi.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu cũng sẽ góp phần làm nổi bật không khí trang trọng và thiêng liêng của lễ kỷ niệm. Các nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi như NSƯT Hồng Liên, Đăng Thuật, Việt Tú cùng nhiều nghệ sĩ sẽ tham gia trình diễn thơ, nhạc, mang đến cho khán giả những tiết mục giàu tính nghệ thuật và cảm xúc.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam với chủ đề Tám thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước, lễ trao giải cuộc thi viết Việt Nam trong tôi một lần nữa là lời khẳng định của Báo điện tử Dân Việt/NTNN trong việc đồng hành cùng giai cấp nông dân, tôn vinh những giá trị lịch sử, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa tinh thần yêu nước tới các thế hệ hôm nay và mai sau.