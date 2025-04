Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Giữa diễn biến thị trường bất động sản Hà Nội đang "khát" nguồn cung căn hộ hạng sang, MIK Group sắp ra mắt dự án The Matrix One Premium thuộc bộ sưu tập "Landmark" danh giá, được "may đo" tỉ mỉ, đáp ứng khát vọng sống đẳng cấp của giới tinh hoa.