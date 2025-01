Bão mùa đông hiếm gặp 'đóng băng' miền Nam nước Mỹ

Tuyết rơi dày đặc ở Mỹ.

Cơn bão được hình thành từ khối không khí lạnh giá từ Canada kết hợp với hệ thống áp thấp chứa đầy hơi ẩm. Trên 235 triệu người Mỹ chịu ảnh hưởng từ cơn bão này.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết đã phải đưa ra cảnh báo bão tuyết cho nhiều khu vực, đặc biệt là ở phía Nam bang Louisiana và phía Đông bang Texas, nơi tuyết rơi dày đặc và gió mạnh khiến tầm nhìn đặc biệt hạn chế.

Tại thành phố New Orleans đã ghi nhận lượng tuyết khoảng 18cm trong ngày 21/1, phá vỡ kỷ lục năm 1948 về lượng tuyết rơi trong một ngày. Trận bão tuyết, được truyền thông địa phương gọi là "ngày tận thế tuyết", đã buộc sân bay New Orleans phải đóng cửa và hủy các chuyến bay trong ngày. Nhiều tuyến đường chính và xa lộ cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến gián đoạn giao thông. Thị trưởng New Orleans LaToya Cantrell kêu gọi người dân tránh đi lại không cần thiết, giữ an toàn và giữ ấm khi cơn bão tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

Tại Texas, cơn bão kèm theo luồng gió Bắc Cực cũng đã gây ra tình trạng gián đoạn trên diện rộng, đặc biệt là ở các khu vực phía Nam và trung tâm của bang. Cơn bão mang theo tuyết rơi dày và mưa đá, khiến nhiều nơi phải đóng cửa do việc đi lại trở nên nguy hiểm.

Tại Houston, thành phố lớn nhất của Texas, lượng tuyết rơi được ghi nhận dao động từ 7 - 15cm. Các con đường trên khắp Texas, trong đó gồm cả các đoạn đường lớn của Xa lộ Liên tiểu bang 10, đã bị đóng cửa do điều kiện nguy hiểm. Nhiều trường học, văn phòng chính phủ và doanh nghiệp đã phải dừng hoạt động; hơn 2.100 chuyến bay đã bị hủy tại các sân bay ở Texas và các khu vực lân cận.

Hiện tượng thời tiết hiếm gặp này khiến nhiều người dân Texas không kịp trở tay đối phó, do khu vực này thường được biết đến với mùa đông ôn hòa thay vì tuyết rơi dày và nhiệt độ đóng băng. Thống đốc Greg Abbott đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng, nhấn mạnh đến những nguy hiểm của cơn bão đối với sức khỏe con người, trong đó có nguy cơ gây tê cóng và hạ thân nhiệt.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) cho biết, năm 2024, nước Mỹ đã phải hứng chịu 27 thảm họa thời tiết cực đoan riêng biệt. Ít nhất 568 người đã thiệt mạng do những sự kiện như vậy, với tổng thiệt hại vượt quá 182 tỷ USD.