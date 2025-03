Báo Mỹ tuyên bố bất ngờ về vai trò của Nga trong vụ đứt cáp biển Baltic

Không có bằng chứng Nga đứng sau vụ đứt cáp biển Baltic. Ảnh minh họa: RN.

Các nhà điều tra phương Tây không tìm thấy bằng chứng nào liên kết Nga với một loạt vụ đứt cáp ngầm ở Biển Baltic, tờ Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn các quan chức quen thuộc với các cuộc điều tra của các quốc gia bị ảnh hưởng.



Một loạt các sự cố trong một năm rưỡi qua liên quan đến thiệt hại đối với đường dây điện và liên lạc ban đầu đã khiến một số quan chức NATO và EU cáo buộc Moscow phá hoại và "chiến tranh hỗn hợp".

Các sự cố liên quan đến các tàu đi và đến các cảng của Nga và bao gồm cả thiệt hại đối với đường ống dẫn khí đốt ở Vịnh Phần Lan vào tháng 10/2023 và sự cố đứt cáp điện EstLink 2 vào tháng 12 năm ngoái.

Mỗi trường hợp được cho là liên quan đến các tàu có liên quan đến Nga, và các nhà điều tra cho biết các sợi cáp có thể đã bị neo của tàu kéo đi.

Mặc dù có nghi ngờ về sự tham gia của Nga, nhưng không có bằng chứng kết luận nào được đưa ra. WSJ đưa tin vào Chủ Nhật rằng các quan chức tham gia vào cuộc điều tra đã không tìm thấy "bằng chứng" nào cho thấy Moscow "ra lệnh hoặc chỉ đạo" vụ thiệt hại.

Moscow, nơi coi Biển Baltic là khu vực chiến lược cho các hoạt động hải quân và xuất khẩu năng lượng của mình, đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc phá hoại và cáo buộc phương Tây lan truyền một câu chuyện sai sự thật coi các vụ tai nạn thường xuyên là bằng chứng về sự tham gia của mình. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó đã gọi việc tiếp tục đổ lỗi cho Nga "mà không có lý do" là "vô lý".

Vào tháng 1, với lý do bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới nước ở Biển Baltic, NATO đã triển khai một nhiệm vụ tuần tra mới 'Baltic Sentry' trên tuyến đường thủy này. Tuy nhiên, Chỉ huy Hải quân Bỉ Erik Kockx, người có lực lượng đặc nhiệm tham gia nhiệm vụ này, đã nói với WSJ rằng nhóm của ông chủ yếu hoạt động "như camera an ninh", đồng thời nói thêm rằng vẫn chưa rõ liệu sự hiện diện của NATO có ảnh hưởng đến sự an toàn của tuyến đường thủy này hay không.

"Khá khó để chứng minh rằng sự hiện diện của chúng tôi có ích", Kockx nói. "Khó có thể nói rằng nếu chúng tôi không ở đó, điều gì đó sẽ xảy ra".

WSJ cũng lưu ý rằng đáy biển Baltic rải rác xác tàu đắm và vũ khí chưa nổ từ hai cuộc chiến tranh thế giới, có khả năng góp phần gây ra các sự cố như đứt cáp. Một vấn đề khác làm trầm trọng thêm tình hình là thiếu dữ liệu tập trung về cơ sở hạ tầng dưới nước vì hầu hết thông tin đều do các chính phủ quốc gia hoặc các công ty tư nhân nắm giữ. Bản đồ thống nhất đầu tiên của NATO về đáy biển Baltic chỉ mới hoàn thành vào năm ngoái.

Vào tháng 1, tờ Washington Post đưa tin rằng có sự đồng thuận giữa các quan chức tình báo Mỹ và châu Âu rằng Nga không phải chịu trách nhiệm cho các sự cố ở Baltic. Theo báo cáo đó, thông tin tình báo được phân loại và thông tin liên lạc bị chặn cho thấy các vụ đứt cáp có khả năng là "tai nạn hàng hải" liên quan đến thủy thủ đoàn chưa được đào tạo và tàu bảo dưỡng kém.