Bão số 5 đi qua Nghệ An, Hà Tĩnh đường phố tan hoang, xơ xác

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trên các tuyến đường tỉnh Hà Tĩnh nhiều khu vực bị bão số 5 đánh tan tành, trở nên xơ xác, hoang tàn.
Tại Lễ kỷ niệm “8 thập kỷ Nông dân đồng hành cùng đất nước” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo, Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt tổ chức, Đại tá, NSND Vũ Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội đã có những chia sẻ xúc động và bất ngờ ngân lên một đoạn chèo khiến cả hội trường lắng đọng.