Bảo vệ tử vong khi "mập mờ" với bạn gái tại nơi làm việc, được tòa tuyên bố "tai nạn lao động"

Ông Trương, khoảng 60 tuổi, là nhân viên bảo vệ duy nhất tại một nhà máy nhỏ ở Bắc Kinh. Ông làm việc liên tục 24 giờ mỗi ngày, không có ngày nghỉ suốt năm. Theo thông tin từ tờ Southern Metropolis News, ông Trương đã gặp bạn gái tại phòng bảo vệ – nơi ông nghỉ ngơi trong ca làm. Cả hai bắt đầu quan hệ tình dục tại đây và ông Trương đột ngột qua đời trong lúc đang quan hệ.

Cơ quan công an xác nhận cái chết xảy ra đột ngột, không có dấu hiệu bất thường hay yếu tố hình sự. Tuy nhiên, khi gia đình ông Trương, cụ thể là con trai ông – Trương Hiểu Thạch, đệ đơn yêu cầu bồi thường tai nạn lao động, Cục An sinh Xã hội thành phố đã từ chối với lý do cái chết xảy ra khi ông Trương “hẹn hò bạn gái” chứ không phải “đang thực hiện nhiệm vụ lao động".

Ảnh minh họa. SCMP.

Không chấp nhận quyết định đó, Trương Hiểu Thạch khởi kiện cả nhà máy và cơ quan an sinh xã hội ra tòa. Anh lập luận rằng cha mình buộc phải làm việc liên tục mà không có ngày nghỉ nên không thể rời nơi làm việc để gặp gỡ bạn gái. Việc duy trì quan hệ tình cảm trong phạm vi công việc là một phần của nhu cầu sinh lý và quyền nghỉ ngơi chính đáng.

Anh nhấn mạnh: “Là một người đàn ông trưởng thành, cha tôi có nhu cầu tình cảm. Việc duy trì quan hệ tình cảm là một phần của thời gian nghỉ ngơi. Ông ấy không rời khỏi khu vực làm việc nên cái chết xảy ra cần được xem là tai nạn lao động".

Tòa án chấp thuận lý lẽ về quyền nghỉ ngơi và nhu cầu sinh lý

Tòa án chấp nhận lập luận của Trương Hiểu Thạch, cho rằng cái chết xảy ra trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc, do đó phù hợp với định nghĩa tai nạn lao động theo quy định về Bảo hiểm Tai nạn Lao động tại Trung Quốc. Phán quyết yêu cầu nhà máy và cơ quan an sinh xã hội phải công nhận cái chết của ông Trương là tai nạn lao động.

Không đồng tình, cả nhà máy và Cục An sinh Xã hội tiếp tục kháng cáo. Tuy nhiên, tòa án cấp cao hơn vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu. Đến tháng 2/2017, cơ quan an sinh xã hội chính thức ban hành văn bản công nhận cái chết của ông Trương thuộc diện tai nạn lao động, song không công bố mức bồi thường cụ thể mà gia đình được hưởng.

Luật sư Trần Duệ, làm việc tại Trùng Khánh, đã nhận định trên một nền tảng mạng xã hội rằng hai yếu tố quan trọng giúp Trương Hiểu Thạch thắng kiện là: ông Trương làm việc không ngừng nghỉ, dẫn đến việc đáp ứng nhu cầu tình cảm trong phạm vi công việc là điều không thể tránh khỏi; ông Trương quan hệ với bạn gái chứ không mua dâm nên hành vi không vi phạm thuần phong mỹ tục.