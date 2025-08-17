Bắt 2 thiếu niên ở Đắk Lắk gây ra nhiều vụ trộm cắp và cướp giật

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt khẩn cấp 2 thiếu niên là Y Yô Nai Buôn Ya (16 tuổi) và Y.K. (15 tuổi, cùng trú xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.



Hai thiếu niên ở xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk bị bắt giữ vì cướp giật tài sản và trộm cắp xe máy.

Theo điều tra ban đầu, vì cần tiền tiêu xài ăn chơi nên 2 đối tượng này đã rủ nhau đi cướp giật.

Chiều 14/8, cả hai giật chiếc điện thoại Oppo của một phụ nữ đi xe máy trên tỉnh lộ 10A (đoạn qua buôn Cuê, xã Dur Kmăl) rồi bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận tin báo từ bị hại, tổ địa bàn số 4 thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét.

Đến 16 giờ ngày 15/8, lực lượng Công an đã bắt giữ được cả 2 đối tượng khi đang lẩn trốn ở xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk.

Đồng thời, truy thu được chiếc điện thoại tang vật mà 2 đối tượng đã bán.

Đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an còn làm rõ trước đó 2 đối tượng này đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chiếc xe máy được 2 thiếu niên này sử dụng làm phương tiện đi cướp giật cũng chính là tang vật một vụ trộm.