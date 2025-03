Sáng 26/3, theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại điểm dừng chân Khởi My, trên Chợ nổi Cái Răng (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) vẫn hoạt động kinh doanh dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động và đã bị xử phạt về hành vi không cảnh báo nguy cơ gây nguy hiểm cho khách du lịch.



Bất chấp lệnh đình chỉ, điểm dừng chân trên chợ nổi Cái Răng khiến du khách rơi xuống sông vẫn đón khách (Ảnh chụp lúc 7h20 ngày 26/3). Ảnh: HQ

Cũng trong sáng 26/3, ông Trần Chí, chủ cơ sở điểm dừng chân Khởi My tại Chợ nổi Cái Răng cho biết, cơ sở đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ và đã đóng phạt.

Theo quyết định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ ban hành ngày 18/2, ông Trần Chí là chủ phương tiện sà lan mặt boong (điểm dừng chân Khởi My tại Chợ nổi Cái Răng) bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "Không cảnh báo nguy cơ gây nguy hiểm cho khách du lịch". Ngoài việc bị xử phạt hành chính, chủ cơ sở này bị phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với cơ sở nói trên.

Trao đổi với phóng viên (qua điện thoại), thông tin từ ông Trần Chí cung cấp cho thấy sau khi xảy ra sự cố sập mũi nhà bè khiến khách du lịch rơi xuống sông vào sáng 16/2, điểm dừng chân Khởi My chỉ dừng kinh doanh vài ngày để khắc phục sự cố và tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường cho đến nay, dù có quyết định đình chỉ hoạt động từ cơ quan chức năng có thẩm quyền đã ban hành.

Tàu du lịch chở khách cập bến điểm dừng chân Khởi My sáng 26/3. Ảnh: HQ

"Mấy anh nói đình chỉ phải ra thông báo thôi, vẫn tạo điều kiện cho mình hoạt động. Các nhà bè ở khu vực này đâu có cái nào đạt yêu cầu,… cơ sở của em là ok (an toàn – PV) nhất",ông Trần Chí nói

Cũng theo chủ cơ sở, phương tiện sà lan mặt boong có đăng kiểm nhưng đã hết hạn và chưa đủ điều kiện để đăng kiểm lại.

Sáng cùng ngày, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ liên quan đến việc chủ cơ sở điểm dừng chân Khởi My vẫn tổ chức hoạt động kinh doanh bình thường dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ thông tin đã trao đổi với UBND quận Cái Răng để kiểm tra và chỉ đạo.

Như Dân Việt đã đăng tin, sáng 16/2, trên mạng xã hội xuất hiện một video clip ngắn ghi lại cảnh nhiều du khách bị rơi xuống sông khi tham quan chợ nổi Cái Răng. Rất may, những người đứng gần đó và các tài công lái tàu du lịch đã tham gia ứng cứu, đưa khách lên bè, lên tàu an toàn, không ai bị thương.

Đến sáng 17/2, đoàn Thanh tra liên ngành cùng chính quyền quận Cái Răng đã đến kiểm tra điểm dừng chân Khởi My tại chợ nổi Cái Răng.

Sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với chủ điểm dừng chân, đoàn kiểm tra phát hiện điểm dừng chân này còn nhiều tồn tại, chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật. Trong đó, giấy phép đăng ký kinh doanh chưa hoàn thiện; khu vực cầu dẫn được hàn thêm bằng khung sắt nhưng không đảm bảo an toàn; không có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, nước sâu (khoảng 10m và nước chảy siết); phương tiện làm bè nổi là sà lan sắt (rộng 10m, dài 20m, trọng tải 42 tấn, không gắn động cơ) nhưng đã hết hạn đăng kiểm... Từ những lý do trên, đoàn công tác đã đình chỉ hoạt động điểm dừng chân kinh doanh Khởi My.