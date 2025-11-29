Dư địa tăng trưởng bất động sản TP.HCM rất lớn

Vài năm trở lại đây, số lượng dự án mới tại các quận trung tâm TP.HCM giảm sâu do hạn chế về quỹ đất và quá trình rà soát pháp lý kéo dài. Các khu vực như quận 1 (cũ), quận 3 (cũ), quận Bình Thạnh (cũ), quận Phú Nhuận (cũ) gần như không xuất hiện nguồn cung mới đáng kể, khiến giá bán luôn duy trì ở mức cao. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy giá chung cư trung tâm trong quý 3/2025 đã đạt mức trung bình khoảng 84 triệu đồng/m², trong khi khu Nam TP.HCM là khoảng 64 triệu đồng/m².

Đáng chú ý, dữ liệu của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), giá căn hộ cao cấp tại TP.HCM đang dao động ở mức 90–100 triệu/m², với giá căn hộ cao cấp trung bình khoảng tương đương 9–10 tỷ đồng/căn.

Sự thiếu hụt nguồn cung diễn ra trong bối cảnh nhu cầu nhà ở và đầu tư tại trung tâm vẫn không ngừng tăng. Đây là hệ quả của xu hướng đô thị hóa mạnh mẽ, sự dịch chuyển của lực lượng lao động chất lượng cao và tốc độ tập trung kinh tế lớn tại khu vực nội đô.

Theo đó, tại hội thảo về dòng tiền “Nam tiến” được tổ chức vừa qua, các chuyên gia cho rằng phân khúc lõi đô thị TP.HCM sẽ dẫn dắt thị trường bất động sản những năm tới khi nguồn cung ngày càng hạn chế. Theo các chuyên gia, không gian đô thị được mở rộng, hệ thống hạ tầng chiến lược liên tục được đầu tư và sức nén dân số kinh tế ngày càng lớn đang tạo nên lực đẩy mạnh mẽ cho bất động sản trung tâm TP.HCM.

Bất động sản lõi đô thị TP.HCM bước vào giai đoạn tăng tốc mới. Ảnh: Gia Linh

Ông Vũ Quốc Việt Nam - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh cho rằng việc sáp nhập, mở rộng không gian hành chính đã đưa TP.HCM tiến gần hơn tới mô hình “siêu đô thị”, nơi hiệu ứng tập trung kinh tế tạo ra sức hút đầu tư khổng lồ. Khi dòng vốn dịch chuyển, thị trường tách thành hai nhánh rõ rệt, gồm khu vực trung tâm và vùng ven, với biên độ tăng giá hoàn toàn khác nhau.

Tại Việt Nam, cả Hà Nội và TP.HCM đều trải qua nhiều chu kỳ tăng giá. Tuy nhiên, theo ông Nam, dư địa tăng của TP.HCM vượt trội hơn. Lý do là mặt bằng giá trung bình đang thấp hơn, trong khi quy mô kinh tế TP.HCM chiếm tới 25% cả nước. Đặc biệt, loạt dự án kết nối như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng, sân bay Long Thành, hay các tuyến metro Bến Thành - Tham Lương, Thủ Thiêm - Long Thành… sẽ kéo giá trị bất động sản trung tâm đi lên trong vài năm tới.

Dự báo tốc độ tăng trưởng thị trường bất động sản TP.HCM

Thời gian qua, TP.HCM đang tăng tốc đầu tư hạ tầng, kết nối giao thông. Ghi nhận thực tế, một loạt dự án hạ tầng đã đang và sẽ được đầu tư như Metro Bến Thành - Suối Tiên, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, các công trình nút giao cửa ngõ... đang tạo đà phát triển tốt cho TP.HCM. Điều này tạo trợ lực quan trọng cho thị trường bất động sản thành phố phục hồi và phát triển.

Đáng chú ý, ngày 28/8/2025, TP.HCM thông qua nghị quyết quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), xác lập ranh giới TOD bán kính 1.000m từ tâm ga/depot. Các thay đổi này dự kiến định hình lại dòng dịch chuyển nhân lực về các trung tâm hành chính mới, đồng thời tái cấu trúc trung tâm hành chính cũ thành không gian công cộng – tiện ích.

Trên thị trường bất động sản, TOD và các tuyến Vành đai - Metro tạo các nhu cầu mới, ưu tiên dự án ở thật, dịch vụ đô thị và bất động sản công nghiệp - logistics dọc trục kết nối cảng biển khu công nghiệp - sân bay.

Với khung thể chế mới và các trục hạ tầng đang tăng tốc, TP.HCM được kỳ vọng trở lại vai trò lực đẩy chính của kinh tế Việt Nam trong chu kỳ 2025-2030. Chính điều này là trợ lực quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản phía Nam phát triển.

Nhiều kịch bản về tốc độ phát triển của thị trường bất động sản TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Dữ liệu nghiên cứu của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm tới bất động sản khu vực phía đông TP.HCM và vùng giáp ranh đang tăng mạnh trong 9 tháng năm nay nhờ sự đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng kết nối vùng Đông Nam Bộ.

Dự báo về các kịch bản phát triển của thị trường bất động sản TP.HCM trong thời gian tới, ông Vũ Cương Quyết - Tổng Giám đốc Đất Xanh miền Bắc cho rằng giá bất động sản trung tâm TP.HCM được sẽ bước vào chu kỳ tăng mới. Vị chuyên gia cho rằng trong bối cảnh kinh tế hiện nay có nhiều yếu tố thuận lợi để bất động sản phát triển thì dự kiến thị trường TP.HCM sẽ có thể bật tăng lên từ 10-15% tuỳ phân khúc.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, dự báo nguồn cung năm 2026 có thể tăng 20-30%, kéo theo nhu cầu thực lẫn đầu tư phục hồi. Khi thị trường ổn định trở lại, biên độ tăng quanh 10% được xem là phù hợp.

Tuy nhiên, ở góc nhìn thận trọng hơn, TS Cấn Văn Lực cho rằng bất động sản trung tâm TP.HCM có nhiều động lực tăng giá, nhưng không thể “vượt rào” quá nhanh. Khi giá nhà tăng trên 20%, cơ quan quản lý hoàn toàn có thể can thiệp nhằm bảo đảm thị trường không vượt quá khả năng chi trả của người dân. Vì vậy, mức tăng 5-10% trong năm 2026 là hợp lý, phản ánh đúng độ nén thị trường và tốc độ tăng trưởng kinh tế.