Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phối hợp Công an TP.Hà Nội, lực lượng Hải quan Hà Nội và Công an phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bắt giữ nhóm đối tượng mua bán ma túy, thu giữ hơn 15,8kg ma túy.

Hoàng thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an Bình Dương.

Liên quan đến vụ án, cảnh sát cũng đã tạm giữ Đoàn Vũ Anh Hoàng (SN 1993; HKTT tỉnh Bình Phước) để tiếp tục điều tra.

Trước đó, cảnh sát đã phát hiện, bắt quả tang Hoàng đang vận chuyển thùng hàng chứa ma túy (thuốc lắc) được ngụy trang trong các túi bánh kẹo, chai đựng mỹ phẩm…

Tiến hành kiểm tra các gói hàng lực lượng chức năng phát hiện thu giữ hơn 15,8 kg ma túy dạng viên nén (thuốc lắc).

Hơn 15kg ma túy được ngụy trang tinh vi. Ảnh: Công an Bình Dương.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng tại khu dân cư Hiệp Thành I, khu phố 5, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cảnh sát thu giữ 1 hũ nhựa màu trắng bên trong đựng tinh thể màu trắng và một số dụng cụ có liên quan hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Làm việc với công an, Hoàng khai nhận số ma túy trên được đặt mua từ Hà Nội với giá 400 triệu đồng, nhằm mục đích để bán lại cho các đối tượng nghiện ma túy trên các địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Bình Phước.