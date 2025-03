Bắt giữ 4 thanh niên trộm cắp xe máy từ Bắc Ninh di chuyển về Sơn La

Theo đó, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại địa bàn xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La phát hiện có 2 phương tiện không gắn biển kiểm soát do 4 nam thanh niên gồm: Cầm Văn Hà (SN 2008 trú tại xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn); Phạm Quang Huy (SN 2008, trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình); Lò Văn Thanh (SN 2008, trú tại xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn) và Quàng Văn Tùng (SN 2009, trú tại xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn) đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 6A (hướng Hà Nội – Sơn La). Thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, xác minh nguồn gốc.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Cao Thiên

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, Cầm Văn Hà và Phạm Quang Huy có đi đến phòng trọ của một người cùng huyện chơi và nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện, Cầm Văn Hà có rủ Phạm Quang Huy đi "nhảy" xe và Phạm Quang Huy đồng ý. Sau đó Hà và Huy đi rủ thêm Quàng Văn Tùng và Lò Văn Thanh thuê trọ cách đó khoảng 800m để cùng tham gia. Sau khi trộm cắp được 2 chiếc xe nêu trên, cả 4 đối tượng này di chuyển từ Bắc Ninh về Sơn La.

Khi đi đến xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La thì gặp lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Nhóm thanh niên này không xuất trình được giấy tờ nên tổ công tác đã mời nhóm thanh niên cùng với phương tiện về trụ sở Công an tỉnh Sơn La để xác minh làm rõ nguồn gốc phương tiện. Kết quả đã xác định 2 chiếc xe trên do trộm cắp mà có.

Hiện vụ việc đã được Công an tỉnh Sơn La chuyển giao tài liệu, hồ sơ cho lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, xử lý, làm rõ theo quy định của pháp luật.