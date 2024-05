Bắt nóng đối tượng trộm ô tô tải tại Lâm Đồng

Ngày 14/5, Công an huyện Đạ Huoai cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Phi Lân để điều tra về hành vi trộm xe ô tô tải xảy ra trên địa bàn huyện. Ngô Phi Lân bị bắt khi đang lái chiếc xe ô tô tải mà mình lấy trộm đi về hướng TP. Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng trộm ô tô tải tại Lâm Đồng tại xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, tối ngày 13/5, Công an huyện Đạ Huoai tiếp nhận tin báo của người dân về việc anh Ngân Phi Hùng (33 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 8, thị trấn Mađaguôi) bị mất 1 chiếc xe ô tô tải loại 1,25 tấn. Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện phối hợp với Công an thị trấn Mađaguôi tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng.

Ngô Phi Lân cùng với chiếc xe tải mà mình lấy trộm tại tỉnh Lâm Đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 14/5, Công an huyện Đạ Huoai đã phối hợp với Công an Quận 7, TP. Hồ Chí Minh bắt giữ Ngô Phi Lân đang điều khiển chiếc xe ô tô bị mất trộm trên tại xã Gia Canh, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai).

Làm việc với cơ quan chức năng, Ngô Phi Lân đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp chiếc xe ô tô tại tổ dân phố 8, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai của anh Ngân Phi Hùng.