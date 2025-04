TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang lãnh án; cháy nhà, 3 người tử vong thương tâm

Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình lãnh án

Ngày 2/4, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử và tuyên án bị cáo Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng 43 bị cáo liên quan đến vụ khai thác cát trái phép tại Công ty Đầu tư Trung Hậu 68, Sở TNMT tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) lãnh 8 năm 6 tháng tù.



Mức án cụ thể đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) là 8 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Bảo Trung (cựu Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế An Giang, nguyên Chánh văn phòng) 5 năm tù.

Huỳnh Văn Thái (cựu Trưởng phòng Khoáng sản nước và Biến đổi khí hậu, Sở TN-MT) 5 năm tù, vì nhận 60 triệu đồng.

Nguyễn Văn Thọ (cựu Trưởng phòng Hành chính kế hoạch, Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật tài nguyên môi trường) 4 năm tù, vì nhận 69 triệu đồng.

Trần Văn Hải (cựu Giám đốc Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật) 5 năm tù.

Trương Minh Tâm (cựu cán bộ Phòng Nghiệp vụ tổng hợp, Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật) 2 năm 6 tháng tù.

Thái Thành Quí (cựu cán bộ Phòng Nghiệp vụ tổng hợp, Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật) 2 năm 6 tháng tù.

Lê Nhựt Trường (cựu cán bộ Phòng Nghiệp vụ tổng hợp, Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật) 2 năm 6 tháng tù.

Bùi Minh Tuân (kỹ sư địa chất Công ty TNHH thương mại Việt Khoa) 3 năm tù, vì nhận 85 triệu đồng.

Nhóm bị cáo chính tại Công ty Trung Hậu 68 phạm tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; đưa hối lộ; rửa tiền.

Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT) tổng hợp hình phạt 30 năm tù về 3 tội danh.



Hoàng Hải Thụy (Phó Tổng giám đốc) 3 năm tù vì tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; 3 năm 6 tháng tù tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt 6 năm 6 tháng tù.

Lê Trọng Hải (Phó Tổng giám đốc) 5 năm tù tội Đưa hối lộ; 4 năm tù tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Tổng hợp hình phạt 9 năm tù.

Nguyễn Tấn Lịnh (Giám đốc) 5 năm tù tội Đưa hối lộ; 3 năm 6 tháng tù tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Tổng hợp hình phạt 8 năm 6 tháng tù.

Võ Truyền Thống (Phó Tổng giám đốc) 5 năm tù tội Đưa hối lộ; 3 năm tù tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Tổng hợp hình phạt 8 năm tù.

Nhóm bị cáo cựu lãnh đạo, cán bộ nhận hối lộ:

Theo tòa, nhóm bị cáo cựu lãnh đạo, cán bộ tại An Giang là những người có trình độ cao trong lĩnh vực phụ trách nhưng vì động cơ vụ lợi, lợi ích cá nhân gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước.

Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch) 8 năm tù, vì nhận hối lộ hơn 961 triệu đồng.

Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở TN-MT) 9 năm tù, vì nhận hối lộ hơn 3 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên":

Võ Thái Phiên 1 năm 6 tháng tù.

Đặng Thanh Tuấn 2 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Đình Nhân 3 năm tù.

Trần Minh Tài 3 năm tù.

Mai Hùng Chiến 2 năm 6 tháng tù.

Phạm Quốc Văn 4 năm 6 tháng tù.

Đinh Duy Tân xử phạt 2 tỷ đồng.

Nguyễn Thành Khôn 2 năm tù.

Lâm Thuế Thy 2 năm tù.

Nguyễn Văn Trung 3 năm 6 tháng tù.

Phạm Thanh Hải 4 năm 6 tháng tù.

Phùng Lỹ Luông 1 năm 3 tháng tù, đã chấp hành xong hình phạt tù.

Phùng Văn Nhân xử phạt 500 triệu đồng.

Nguyễn Văn Tuấn 2 năm tù.

Nguyễn Xuân Thuy 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo

Đặng Thanh Thảo 1 năm 3 tháng tù.

Trần Anh Tuấn 3 năm tù.

Lê Thị Hồng Diễm 1 năm 3 tháng tù.

Phạm Quốc Võ 3 năm tù.

Nguyễn Minh Thơi 3 năm tù.

Mã Văn Mỹ 2 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Văn Sáu 2 năm tù.

Phan Thị Thu Vân 1 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Thị Kiều Thơ 1 năm 3 tháng tù.

Nhóm bị cáo "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước":

Từ Quãng Xuân (Giám đốc Công ty TNHH Phước Xuyên) 3 năm tù.

Lâm Văn Hậu 2 năm 6 tháng tù.

Tạ Văn Viết 2 năm tù.

Trần Văn Kiệt 2 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Thanh Bình bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Với vai trò đứng đầu UBND tỉnh, ông Bình chịu trách nhiệm quản lý toàn diện, bao gồm lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi cá nhân, ông đã chỉ đạo ông Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách tài nguyên - khoáng sản) và ông Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở TNMT) tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu thực hiện nhiều sai phạm.

Cụ thể, công ty này được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định, không thông qua đấu giá, cấp giấy phép khai thác khoáng sản trái với chủ trương của dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, điều chỉnh công suất khai thác để phục vụ tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên dù không đáp ứng tiêu chí hợp đồng với nhà thầu.



Cháy nhà, 3 người tử vong thương tâm

Trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều 2/4, bà Trần Thị Chánh (67 tuổi, chủ căn nhà 66B, bị cháy trên đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8) liên tục quệt nước mắt than khóc: “Chỉ trong vài phút ngọn lửa đã khiến tôi mất đi con trai, con gái và cháu trai…”.

Bà Trần Thị Chánh (67 tuổi, chủ căn nhà 66B, bị cháy trên đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8, TP.HCM) mất đi 3 người thân gồm 2 con, 1 cháu.



Bà Chánh kể lại, khi bà vừa đi phụ bán hủ tiếu về, mới tựa lưng vào giường, sau tiếng nổ, khói lửa bùng lên từ tầng trệt căn nhà một trệt một gác của mình.

Căn nhà 27 mét vuông ngay mặt tiền đường, phía trên có gác tạm chia thành ba phòng ngủ và bảy người gồm con cháu của bà đang ngủ say.



Hiện trường bên ngoài vụ cháy hai căn nhà 66B, 66C làm 3 người chết trên đường Mạc Vân, quận 8.

“Tôi nghe tiếng nổ, khói lửa liền bốc lên sau đó vài giây. Tôi hô hoán, cháy nhà, cháy, cứu… Tôi ẵm cháu nhỏ chạy ra. Các con cháu trên nhà cũng tung cửa thoát ra nhưng… giờ tôi chẳng còn gì…”, bà Chánh bật khóc.

Theo bà Chánh, người cháu nhỏ được bà ẵm ra ngoài là cháu ngoại, mới vài tháng tuổi.

Trong đó, anh Nguyễn Quang Trường (27 tuổi, con rể bà Chánh) bồng con trai vài tháng tuổi đưa cho bà ngoại bế ra ngoài rồi quay ngược lại cứu vợ và cháu V.Đ.K 6 tuổi (con riêng của chị T.) nhưng lửa đã bùng lên quá lớn, khói đen kịt bao phủ hết lối đi.

Anh Trường thổ lộ: “Tôi chỉ biết bất lực gào thét, nhìn căn nhà bị đổ sụp trong bất lực…”.



Tiếp diễn biến câu chuyện với phóng viên, anh Trần Ngọc Sinh (36 tuổi, con trai bà Chánh) chia sẻ, lúc đang ngủ trên lầu cùng với vợ thì nghe mùi khét, sức nóng và tiếng kêu của mẹ làm anh choàng tỉnh.



Anh Trần Ngọc Sinh (36 tuổi, con trai bà Chánh) kể lại, anh cùng vợ tung cửa, nhảy xuống thoát khỏi đám cháy.

Anh Sinh bàng hoàng kể: “Thấy lửa phực lên, tôi hô hoán, cùng vợ tung cửa, nhảy xuống dưới, có ba người mắc kẹt, không thoát kịp”.

Theo anh Sinh, nguyên nhân nghi cháy do chập điện nhưng không rõ từ thiết bị nào ở tầng trệt. Ở tầng trệt có nhiều đồ đạc như đồ gia dụng, tivi, tủ lạnh, bếp...

Vẫn theo anh Sinh, anh biết còn người bị mắc kẹt, tính xông vào trong cứu người, nhưng ngọn lửa đã quá lớn, đành bất lực. Trên gác của ngôi nhà bị cháy, mọi người chia nhau ở trong 3 căn phòng riêng chừng 6 đến 7m2/phòng. Hai vợ chồng anh Sinh ở mé ngoài nên kịp thời bung cửa, kịp nhảy ra ngoài thoát thân, nếu chỉ chậm vài giây là mất mạng.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, với tổng số tiền là 55 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ Cứu trợ TP (50 triệu đồng cho hộ có người mất, 5 triệu đồng cho hộ bị ảnh hưởng). Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Chính quyền địa phương cũng đã kịp thời hỗ trợ các gia đình, trong đó quận 8 hỗ trợ 40 triệu đồng cho các hộ dân bị nạn (35 triệu đồng cho hộ có người mất, 5 triệu đồng cho hộ bị ảnh hưởng); phường Xóm Củi trao hỗ trợ 40 triệu đồng cho hộ có người mất (trong đó vận động 1 nhà hảo tâm hỗ trợ 10 triệu đồng)...

Vụ cháy xảy ra tại địa chỉ 66B và 66C đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8 lúc hơn 2h ngày 2/4.



Tạm giữ đối tượng dùng kéo tấn công cảnh sát

Ngày 2/4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang tạm giữ một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.



Đối tượng Nguyễn Đăng Khoa tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 21h10 ngày 30/3, Tổ công tác xử lý chuyên đề nồng độ cồn của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.Thái Nguyên), trong đó có 7 cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại đường Cách Mạng Tháng Tám, thuộc phường Gia Sàng, TP.Thái Nguyên. Thời điểm trên, Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn Nguyễn Đăng Khoa (SN 1976, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên) là người đang điều khiển xe mô tô tham gia giao thông.

Qua kiểm tra, xác định nồng độ cồn trong hơi thở của Khoa là 04,32mg/lít khí thở. Tổ công tác yêu cầu Khoa đưa xe lên vỉa hè để lập biên bản vi phạm hành chính nhưng Khoa không chấp hành mà để xe mô tô lại và bỏ đi.

Tổ công tác tiến hành giải thích và yêu cầu Khoa phối hợp lập biên bản vi phạm hành chính nhưng Khoa không chấp hành.

Khi anh Nguyễn Văn Nam là cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động đang tiến hành kiểm tra xe của Khoa, thì Khoa bất ngờ rút 1 chiếc kéo từ trong người ra, đâm bổ từ trên xuống về phía đầu anh Nam.

Anh Nam giơ tay lên đỡ và cùng Tổ công tác khống chế đối tượng. Trong quá trình bị khống chế, Khoa vẫn hung hăng dùng kéo đe dọa Tổ công tác.

Hậu quả vụ việc khiến 2 cán bộ bị thương ở mặt và tay. Sau đó, Khoa bị khống chế, bàn giao cho đơn vị chức năng để xử lý.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đăng Khoa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Triệu tập nhóm người 'xăm trổ' chặn ô tô của 1 gia đình, giằng co, tay đập vào mặt bé trai 2 tuổi gây chảy máu mũi

Ngày 2/4, Công an xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã triệu tập nhóm đối tượng liên quan vụ chặn ô tô, rồi giằng co tay đập trúng mặt bé trai khiến bé trai bị chảy máu mũi gây xôn xao trên mạng xã hội.

Các đối tượng bị cảnh sát triệu tập gồm: Nguyễn Nam H (SN 1997, ngụ xã Bắc Sơn), Nguyễn Văn Q (SN 1996, ngụ xã Quảng Tiến) và Phạm Dương V.A (sn 1992, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom).



Công an đã triệu tập đối tượng liên quan để làm việc.

Theo điều tra ban đầu, ngày 30/3, nhận tin báo báo của anh Nguyễn Văn D (SN 1996, quê tỉnh Nam Định) về vụ việc anh bị một nhóm người điều khiển xe ô tô chặn đầu ở đoạn đường ĐT 767 hướng vào Sông Mây.

Tại đây, nhóm đối tượng yêu cầu anh D xuống xe để giải quyết mâu thuẫn. Khi anh D không đồng ý thì nhóm người này mở cửa xe và đánh trúng vào con của anh D là cháu N.Đ.K (SN 2023).

Vụ việc khiến cháu K bị chảy máu mũi, sau đó được mọi người can ngăn anh D điều khiển xe đi về hướng ngã ba Trị An rồi đưa cháu K đến bệnh viện thăm khám.



Con trai anh Duy thời điểm chụp CT.

Sự việc được chị N sử dụng điện thoại quay phim lại và trình báo cho cơ quan công an. Vào cuộc xác minh, Công an xã Bắc Sơn đã triệu tập các đối tượng làm việc. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng về tội cố ý gây thương tích.

Con trai phóng hỏa, đốt nhà cha ruột

Ngày 2/4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Kon Tum, cho biết vào lúc 9 giờ 30 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo cháy nhà dân ở thôn Kon Rờ Bàng 1, xã Vinh Quang (thành phố Kon Tum).

Ngôi nhà bị cháy là của ông Huỳnh Văn Chánh. Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, nguyên nhân là do Huỳnh Văn Huynh (con trai ông Chánh) châm lửa đốt. Huynh có dấu hiệu nghiện ma túy đá. Đám cháy xuất phát từ phòng ngủ, tầng trệt của ngôi nhà.



Ngôi nhà của ông Huỳnh Văn Chánh do chính con trai Huỳnh Văn Huynh đốt.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời cử 15 cán bộ, chiến sĩ điều 2 xe chữa cháy nhanh chóng có mặt hiện trường, dập tắt đám cháy.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Vinh Quang tiếp tục điều tra, xử lý.