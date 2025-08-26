Bắt quả tang 10 đối tượng đánh bạc trong rẫy, thu giữ gần 150 triệu đồng

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

10 đối tượng tham gia đánh bạc bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang.

Trước đó, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Hoài Đức kiểm tra và bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc “bầu cua” thắng thua bằng tiền tại khu vực đất rẫy thôn Đức Tín 9, xã Hoài Đức.

Cơ quan cong an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã bắt giữ 10 đối tượng liên quan đến hành vi trên. Đồng thời, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã thu giữ gần 150 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.