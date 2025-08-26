Bắt quả tang 10 đối tượng đánh bạc trong rẫy, thu giữ gần 150 triệu đồng

TP.HCM: Không xây nhà ở thấp tầng tại khu vực TOD giúp gia tăng hệ số sử dụng đất
HĐND TP.HCM vừa thông qua nghị quyết quy hoạch khu vực TOD với quy định không xây dựng mới dự án nhà ở riêng lẻ thấp tầng.
Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.
Trước đó, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Hoài Đức kiểm tra và bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc “bầu cua” thắng thua bằng tiền tại khu vực đất rẫy thôn Đức Tín 9, xã Hoài Đức.
Tại hiện trường, lực lượng Công an đã bắt giữ 10 đối tượng liên quan đến hành vi trên. Đồng thời, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã thu giữ gần 150 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan.
Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Sau khi Tập đoàn Phúc Sơn được bàn giao đất tại sân bay Nha Trang, Phó cục trưởng Cục Tác chiến nhiều lần được Nguyễn Văn Hậu tặng quà dịp lễ, Tết với tổng số 4 tỷ đồng. Vị Thiếu tướng đã nhận thức sai phạm, chủ động nộp lại số này.