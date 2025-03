B.Bình Dương vs Phù Đổng Ninh Bình (18h ngày 29/3): Tiến Linh đối đầu Hoàng Đức

Tiến Linh đối đầu Hoàng Đức

Tối 29/3, trên sân nhà Gò Đậu, chủ nhà B.Bình Dương sẽ chạm trán với Phù Đổng Ninh Bình tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2024/2025. Đây là cuộc so tài đáng chú ý giữa Tiến Linh và Hoàng Đức.



Tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia, B.Bình Dương đã vượt qua đội bóng mạnh là Thép Xanh Nam Định bằng chiến thắng chung cuộc 5-4 trên chấm luân lưu. Trước đó, hai đội cầm chân nhau với tỷ số 1-1 trong 90 phút. Trong khi đó, đại gia giải hạng Nhất là Phù Đổng Ninh Bình cũng phải nhờ đến loạt luân lưu định mệnh mới có thể vượt qua được Bà Rịa - Vũng Tàu với tỷ số 4-2.

Tiến Linh sẽ đối đầu Hoàng Đức ở tứ kết Cúp Quốc gia 2024/2025

Ở trận đấu này, đội chủ nhà B.Bình Dương không được sử dụng ngoại binh do đối thủ đến từ giải hạng Nhất. Để so bì về lực lượng nội binh, Phù Đổng Ninh Bình tuy được đánh giá cao nhưng chưa thể so với đội chủ nhà.

Đội hình của chủ nhà với đầy đủ cầu thủ chất lượng nhất như Nguyễn Tiến Linh, Bùi Vĩ Hào, Quế Ngọc Hải, Trần Đình Khương, Minh Trọng, Tùng Quốc, Việt Cường, Hải Huy hay Võ Hoàng Minh Khoa nhỉnh hơn đôi chút so với đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng. Ngoài Hoàng Đức, Đinh Thanh Bình, Quốc Việt, Đặng Văn Lâm… các cầu thủ khác của Ninh Bình ở đẳng cấp chưa tương xứng.

Tâm điểm của trận đấu này tiền đạo Tiến Linh sẽ đối đầu với chính đồng đội trên ĐT Việt Nam là Hoàng Đức. Cuộc đọ sức giữa Quả bóng Vàng và Bạc Việt Nam năm 2024 sẽ hâm nóng trận đấu trên sân Gò Đậu. Phong độ trên ĐT Việt Nam sau 2 trận đấu với Lào và Campuchia, Hoàng Đức có phần át vía Tiến Linh, nhưng trở về với CLB thì khác. Tiến Linh đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới V.League với 10 bàn và được sự hỗ trợ tối đa của các đồng đội. Còn về Ninh Bình, Hoàng Đức phải "gánh" cả tuyến giữa. Do đó, nếu các tiền vệ của B.Bình Dương "bắt chết" Hoàng Đức thì lối chơi của Ninh Bình sẽ bế tắc.

Mùa giải này, B.Bình Dương khó có thể cạnh tranh chức vô địch V.League. Nhưng ở đấu trường Cúp Quốc gia, Tiến Linh và các đồng đội hoàn toàn có thể đặt mục tiêu cao nhất.