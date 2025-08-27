Bé trai 4 tuổi ở Nghệ An tử vong với triệu chứng bất thường, nghi do mắc bệnh dại





Chiều 27/8, lãnh đạo UBND xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An cho biết, cháu M.C.T (4 tuổi, trú bản Na, xã Tri Lễ) đã tử vong, nghi do mắc bệnh dại sau 2 ngày nhập viện điều trị.

Trước đó, tối 24/8, cháu T xuất hiện triệu chứng khó chịu, kích thích vật vã, sợ gió, sợ nước, chảy dãi, tinh thần lơ mơ. Bé trai nhanh chóng được người thân đưa tới Bệnh viện Sản nhi Nghệ An khám và được chẩn đoán mắc bệnh dại. Đến sáng 26/8, cháu T tử vong.

Ngay khi bé trai ở xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An có những biểu hiện bất thường, lực lượng chức năng hỗ trợ đưa bé trai đến bệnh viện điều trị. Sau 2 ngày, bé trai đã tử vong nghi do mắc bệnh dại.

Nhận được thông tin, đoàn công tác của Trung tâm Y tế Quế Phong đã gặp gỡ người thân của bé T và điều tra dịch tễ. Qua xác minh, trước khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh dại, cháu T không bị chó cắn.

Cụ thể, gia đình cháu T có nuôi 2 con chó, chưa được tiêm phòng dại, song hiện vẫn sống bình thường. Hàng xóm cách nhà 10m có nuôi chó, mới đây bị ốm, nghi bị dại và đã chết.

Thỉnh thoảng cháu T có qua nhà hàng xóm chơi. Tuy nhiên, người thân không khẳng định được bé có tiếp xúc với con chó ốm của hàng xóm hay không.

Gia đình bé T có 6 người. Hiện 5 người còn lại gồm ông bà, cha mẹ và chị gái của bé T đều bình thường.