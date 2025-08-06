Bé trai 5 tuổi sưng phù mặt, nôn ói sau khi chơi "chất nhờn ma quái"

Mới đây, một bệnh viện đa khoa tại Hà Nội vừa tiếp nhận xử trí cấp cứu trường hợp bé trai 5 tuổi bị phù mạch sau khi tiếp xúc với slime - món đồ chơi mềm, dẻo, có thể biến đổi hình dạng được nhiều trẻ yêu thích.

Theo lời kể của gia đình, sau khi chơi slime, bé trai có sờ tay lên mặt và kêu cay mắt, khoảng 20 - 30 phút sau, mắt và miệng của con bắt đầu sưng nề kèm nôn và ho. Trước đó bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử dị ứng và đây là lần đầu tiên bé tiếp xúc với slime.

Minh họa đồ chơi slime. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra và nhanh chóng xác định trẻ bị phù Quincke (hay còn gọi là phù mạch) - một dạng phản ứng dị ứng cấp tính gây sưng nề ở lớp sâu dưới da và niêm mạc, có thể gây tắc nghẽn đường thở nếu lan đến vùng họng, thanh quản.

Bé được xử trí ngay bằng tiêm thuốc chống viêm corticosteroid và thuốc kháng histamin để giảm phản ứng dị ứng. Đồng thời theo dõi chặt chẽ khả năng sốc phản vệ độ 2 - mức phản vệ nặng có thể đe dọa đến tính mạng. Bác sĩ cũng cân nhắc sử dụng adrenalin nếu tình trạng bệnh nhi tiến triển.

Rất may, sau 20 phút được bác sĩ can thiệp và theo dõi sát sao, bé giảm phù nề, không xuất hiện thêm các triệu chứng, tâm lý của bé và gia đình dần ổn định hơn và không cần dùng tới adrenalin.

Một cháu bé bị viêm da do chơi "chất nhờn qua mái" slime không đảm bảo. Ảnh: MXH

Theo bác sĩ Hoàng Minh Hưng, Chuyên khoa nhi trực tiếp điều trị cho bé, bệnh viện đã tiếp nhận không ít trường hợp trẻ sốc phản vệ, phù mạch, nổi mề đay sau khi tiếp xúc với đồ chơi lạ, không rõ nguồn gốc chứa chất tạo màu, tạo mùi, hoặc chất bảo quản vượt quá quy định.

Một số trẻ diễn biến nhanh tới mức suy hô hấp, ảnh hưởng hệ thần kinh và phải điều trị dài ngày. Vì vậy các bậc phụ huynh nên thận trọng khi lựa chọn đồ chơi cho con, ưu tiên sản phẩm mua tại cửa hàng uy tín, nguồn gốc rõ ràng, đạt chứng nhận an toàn. Tránh các loại đồ chơi có mùi thơm nồng, màu sắc sặc sỡ bất thường, đặc biệt là các loại slime, đất nặn, đồ chơi nước... trôi nổi trên thị trường.

Ngoài ra, nếu thấy trẻ có dấu hiệu bất thường như ngứa, nổi ban, sưng nề ở môi và mắt, đau bụng, nôn, ho, khò khè, khó thở… cần ngưng tiếp xúc ngay lập tức và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Theo bác sĩ, trường hợp của trẻ trên rất may mắn vì gia đình đã kịp thời phát hiện và bé được can thiệp điều trị theo dõi sớm nên sớm ổn định và không gặp biến chứng nguy hiểm. Trước đó, tại Đà Nẵng cũng ghi nhận vụ ngộ độc hô hấp tập thể, 35 học sinh tiểu học nhập viện sau khi chơi slime mua ở cổng trường.