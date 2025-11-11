Becamex TP.HCM chiêu mộ 2 nội binh chất lượng, thay ngoại binh

Becamex TP.HCM bước vào mùa giải 2025/2026 với khá nhiều sự kỳ vọng. Họ đã khởi đầu như mơ khi đánh bại HAGL 3-0 ngay tại sân Pleiku ở vòng mở màn V.League 2025/2026. Tuy nhiên sau đó là một chuỗi những trận đấu đáng thất vọng (5 trận thua liên tiếp, gồm 4 trận tại V.League và 1 trận tại Cúp Quốc gia).

Đỉnh điểm là sau trận thua 1-2 trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà ở vòng 5 V.League 2025/2026, HLV Nguyễn Anh Đức đã quyết định xin từ chức. Lý do là vì thất vọng với thành tích không khả quan của đội bóng.

Becamex TP.HCM cần phải có thêm những sự bổ sung chất lượng cho giai đoạn lượt về. Ảnh: Becamex TP.HCM.

HLV Nguyễn Anh Đức cho biết: "Đội bóng thất bại là trách nhiệm của huấn luyện viên. Tôi không trốn tránh và đang tìm cách vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên có lẽ tôi nên dừng lại để mọi thứ tốt đẹp hơn. Rất tiếc khi mọi chuyện còn dang dở. Tôi trân trọng ngày tháng đã qua”.

Giám đốc Kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh nhanh chóng được đưa trở lại “ghế nóng”. Dưới bàn tay của nhà cầm quân lão luyện này, Becamex TP.HCM dần tìm lại cảm hứng thi đấu. Họ thắng 2, hoà 2 và thua 2 ở 6 trận vừa qua, tạm thời xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng V.League 2025/2026 với 11 điểm.

Sau khi vòng 11 V.League 2025/2026 khép lại, V.League sẽ tạm nghỉ khoảng 3 tháng để U22 Việt Nam tập trung cho mục tiêu giành HCV tại SEA Games 33. Trong khoảng thời gian này, Đặng Trần Chỉnh sẽ gia cố lại đội hình Becamex TP.HCM, bao gồm tuyển mộ thêm các nhân tố mới, cũng như tính tới chuyện thay thế ngoại binh.

“Sắp tới chúng tôi sẽ bổ sung 2 cầu thủ nội và sẽ nghĩ đến chuyện thay thế ngoại binh. Chúng tôi sẽ tìm một số ngoại binh tốt để bổ sung cho đội bóng chất lượng, chiều sâu của lực lượng hơn”, HLV Đặng Trận Chỉnh bật mí về kế hoạch chuyển nhượng của Becamex TP.HCM sau trận thua 1-2 trước SLNA mới đây.

Thực tế, ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, không dễ để các đội bóng có thể tìm kiếm được các tân binh chất lượng, vì thế, nhiều khả năng, Becamex TP.HCM sẽ nhắm tới những gương mặt giàu kinh nghiệm đang thi đấu ở giải Hạng Nhất hoặc xem xét phương án mượn cầu thủ từ các đội có lực lượng đông đảo như Hà Nội FC, CLB CAHN, Thép xanh Nam Định, CLB Công an TP.HCM hay Ninh Bình FC...