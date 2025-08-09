Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu có đáng lo không?

Thời gian gần đây, nhiều người dân không khỏi lo lắng trước việc bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu. Tại một số khu vực của Trung Quốc đang sử dụng mùng màn, lưới chắn muỗi, xịt khử khuẩn và triển khai drone nhằm đối phó dịch bệnh lây nhiễm từ virus chikungunya.

Chính quyền thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông) - nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất, đã yêu cầu các nhà thuốc địa phương ghi nhận danh tính người mua thuốc, tiến hành xét nghiệm trên diện rộng, yêu cầu khai báo lịch sử đi lại và tổ chức khử trùng cộng đồng.

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi tại sân để xe của một tòa nhà ở Trung Quốc. Ảnh: VCG

Các khách sạn, nhà hàng và doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ việc dọn dẹp các khu đọng nước sẽ đối mặt khoản phạt 1.000 nhân dân tệ (hơn 3,65 triệu đồng). Một số thành phố khác của Trung Quốc đã yêu cầu người trở về từ Phật Sơn có triệu chứng sốt, đau khớp phải tự theo dõi sức khỏe và khai báo lịch sử đi lại.

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục Trưởng Cục Y tế dự phòng (nay là Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) cho rằng, chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus cùng tên gây ra, lây truyền sang người qua muỗi bị nhiễm bệnh. Bệnh chikungunya do muỗi Aedes albopictus truyền.

PGS.TS Trần Đắc Phu. Ảnh: NVCC

Theo ông Phu, người nhiễm virus chikungunya thường có các triệu chứng như sốt, đau khớp, đau đầu, đau cơ, phát ban và sưng khớp. Phần lớn bệnh nhân hồi phục trong khoảng một tuần và hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu.

“Triệu chứng bệnh xuất hiện dễ nhầm với sốt xuất huyết, cũng gây đau mình, đau cơ, thực tế nhẹ hơn sốt xuất huyết nhiều, không gây sốt vì vậy người dân không quá nên lo lắng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải cảnh giác, có biện pháp giám sát cũng như đánh giá nguy cơ để chủ động phòng chống, không chủ quan nhưng không nên lo lắng quá”, ông Phu cho hay.

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cơ quan này đang cập nhật tình hình dịch bệnh, sớm có khuyến cáo đến người dân và có các biện pháp giám sát phù hợp. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chikungunya là một căn bệnh do virus chikungunya gây ra, lây truyền sang người qua muỗi bị nhiễm bệnh.

Các triệu chứng của bệnh chikungunya tương tự như triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết và Zika, khiến bệnh chikungunya dễ bị chẩn đoán sai và khiến các quốc gia khó xác định chính xác số người bị nhiễm bệnh.

Sốt chikungunya gây sốt và đau khớp, thường làm suy nhược cơ thể và có thể kéo dài; các triệu chứng khác bao gồm sưng khớp, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và phát ban.

Hiện có hai loại vaccine chikungunya đã được phê duyệt theo quy định tại một số quốc gia và, hoặc được khuyến nghị sử dụng cho các nhóm dân số có nguy cơ, nhưng các loại vaccine này chưa được phổ biến rộng rãi hoặc sử dụng rộng rãi.

WHO cũng cho biết, hiện chưa có phương pháp điều trị kháng virus cụ thể nào cho bệnh nhiễm virus chikungunya nhưng thuốc hạ sốt và giảm đau (như paracetamol) để hạ sốt và giảm đau có thể được sử dụng để làm giảm các triệu chứng này.

Các triệu chứng nghiêm trọng và tử vong do bệnh chikungunya rất hiếm và thường xảy ra ở trẻ sơ sinh hoặc người già có các vấn đề sức khỏe khác kèm theo.