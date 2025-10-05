Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Đông Tây - Kim Cổ
Chủ nhật, ngày 05/10/2025 10:31 GMT+7

Bí ẩn toà tháp 9 bậc trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

+ aA -
Trần Lương (Theo Báo Công an Nhân dân) Chủ nhật, ngày 05/10/2025 10:31 GMT+7
Một nhóm các nhà khảo cổ học Trung Quốc sau nhiều năm nghiên cứu đã phát hiện ra một toà tháp 9 bậc nằm sâu trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở gần cố đô Tây An.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Bí ẩn toà tháp 9 bậc trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Theo Tân Hoa Xã, do việc khai quật khu lăng mộ này vẫn đang bị cấm nên người ta chỉ có thể khẳng định sự tồn tại của tòa tháp đó bằng phương pháp cảm ứng điều khiển từ xa.

Khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng được tình cờ phát hiện từ những năm 70 của thế kỷ trước ở tỉnh Thiểm Tây, phía Tây Bắc Trung Hoa. Tại đó người ta đã tìm thấy hàng nghìn binh sĩ làm từ đất nung to như người thật, canh giữ cho anh linh của vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử nhà nước phong kiến Trung Hoa thống nhất. Từ đó tới nay, khu lăng mộ này đã trở thành một trong những di tích lịch sử thu hút được sự chú ý lớn nhất ở Trung Quốc.

Do nhận thấy công nghệ khảo cổ hiện đại chưa đủ để thực hiện một nhiệm vụ lớn và quan trọng như khai quật khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng nên chính quyền Trung Quốc cho tới nay vẫn chưa "bật đèn xanh" cho việc này. Các nhà khảo cổ học hiện vẫn phải sử dụng phương pháp cảm ứng điều khiển từ xa để nghiên cứu những bí ẩn nằm sâu trong lòng đất trong khu lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng.

Tượng người đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Ảnh: Sohu.

Tần Thuỷ Hoàng danh chính ngôn thuận là con trai của Trang Tương Vương nước Tần nhưng nhiều người lại cho rằng ông là con đẻ của doanh gia Lã Bất Vi (tương truyền, Lã Bất Vi sau khi làm cho mỹ nhân Triệu Cơ có mang đã mang dâng nàng cho công tử Tử Sở, tức Trang Tương Vương sau này).

Tần Thuỷ Hoàng lên ngôi hoàng đế ở thế kỷ thứ III trước Công nguyên, chọn Tây An làm kinh đô. Tần Thuỷ Hoàng là ông vua được coi là có nhiều công tích kỳ vĩ đối với sự nghiệp xây dựng quốc gia. Chính ông đã chia đất nước thành 36 quận với quan cai trị từng quận do triều đình trực tiếp bổ nhiệm.

Ông là người có công thống nhất ngôn ngữ, văn tự, cải cách bộ máy hành chính cho đế chế Trung Hoa. Ông cũng là người cho nối các đoạn thành đã có từ trước, đắp bồi, củng cố thêm thành Vạn Lý Trường Thành lưu danh thiên cổ.

Tuy nhiên, theo sách "Sử ký" của Tư Mã Thiên, Tần Thủy Hoàng tôn vinh "thuỷ đức", nên "cai trị thì cứng rắn nghiêm nghị, gay gắt, sâu sắc, mọi việc đều dùng pháp luật để quyết định, khắc bạc, không dùng ân đức, nhân nghĩa…" (bản dịch của học giả Phan Ngọc). Chính vì thế nên đã có rất nhiều giai thoại lịch sử khốc liệt về thời kỳ trị vì của Tần Thuỷ Hoàng.

Ông đã từng xuống chiếu đốt sách, chôn hàng trăm nho sĩ ở ngoài thành Hàm Dương. Ông cũng là người khai thác sức dân thậm tệ để xây dựng những lâu đài nguy nga cho mình…. Cung A Phòng của ông đã sử dụng tới 70 vạn tù nhân để xây nên…

Tần Thủy Hoàng băng hà ở Sơn Đông năm 211 trước Công nguyên trên đường đi kinh lý. Cái chết bất ngờ của ông là một thảm kịch lớn đối với nhà Tần vì thừa tướng Lý Tư đã làm giả chúc thư đưa người con thứ là công tử Hồ Hợi lên làm Thái tử và buộc người con lớn là công tử Phù Tô phải tự sát. Thái tử Hồ Hợi sau đó lên nối nghiệp làm Nhị Thế Hoàng đế, đã đưa xác của vua cha về táng tại núi Ly Sơn gần Tây An.

Khu lăng mộ này của Tần Thuỷ Hoàng cũng ẩn chứa trong mình nhiều huyền tích li kỳ. Ngay từ khi mới lên ngôi, Tần Thuỷ Hoàng đã chọn núi Ly Sơn làm nơi an nghỉ nghìn thu cho mình và "đến khi thôn tính cả thiên hạ, dời hơn 70 vạn người trong thiên hạ đào ba con suối, ở dưới đổ đồng và đưa quách vào.

Đem những đồ quý báu của các cung, của trăm quan xuống cất đầy ở dưới. Lại sai thợ làm máy bắn tên có ai đào tới gần thì bắn ra. Sai lấy thủy ngân làm một trăm con sông, sông Trường Giang, sông Hoàng Hà và biển lớn. Các máy móc làm cho nước sông và biển chảy vào nhau. Ở trên có đủ thiên văn, ở dưới có đủ địa lý, lấy đầu cá nhân ngư (tức con hải báo) để thắp đuốc, trù tính thế nào để cháy lâu không tắt…" (Sử ký).

Sau khi xác Tần Thuỷ Hoàng đã được mai táng, Nhị Thế Hoàng đế đã sai chôn sống cùng rất nhiều người không chỉ từng ở hậu cung vua cha, mà cả những người thợ đã thiết kế nên những cỗ máy tinh xảo trong lăng mộ với lý do "bảo toàn bí mật". Nhị Thế Hoàng đế cũng sai trồng cây cỏ lên trên khu lăng mộ để cho nó trông giống như một quả núi tự nhiên…

Cho tới hôm nay, những tư liệu khoa học về khu lăng mộ của Tần Thuỷ Hoàng đã thu thập được vẫn còn ít ỏi. Vì vậy, việc phát hiện ra tòa nhà hình tháp ở đây đã là một sự kiện thu hút được sự chú ý của giới khảo cổ và nghiên cứu lịch sử không chỉ ở riêng Trung Quốc.

Các nhà khoa học cho rằng, tòa tháp nằm trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng được coi là nơi để anh linh hoàng đế Trung Hoa siêu thoát.

Theo: Theo Báo Công an Nhân dân

Tham khảo thêm

Thanh chủy thủ được Kinh Kha đem đi hành thích Tần Thủy Hoàng có gì đặc biệt?

Thanh chủy thủ được Kinh Kha đem đi hành thích Tần Thủy Hoàng có gì đặc biệt?

Tần Thủy Hoàng nhẫn tâm đày mẹ ruột, giết chết 2 em, lý do thực sự là gì?

Tần Thủy Hoàng nhẫn tâm đày mẹ ruột, giết chết 2 em, lý do thực sự là gì?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tào Hưu là ai mà khiến Trương Phi, Mã Siêu ôm hận, còn Tư Mã Ý phải dè chừng?

Trong lịch sử Tam Quốc, có một danh tướng nhà Tào Ngụy không chỉ từng đánh bại hai mãnh tướng trứ danh của Thục Hán là Trương Phi và Mã Siêu, mà còn khiến Tư Mã Ý - người sau này thao túng triều chính - cũng phải dè chừng. Đó chính là Tào Hưu, người có ảnh hưởng sâu rộng trong triều đình Tào Ngụy và từng chinh phạt từ miền Nam ra Bắc.

Tại sao Quách Tĩnh tư chất kém lại được nhiều cao thủ truyền võ công?

Đông Tây - Kim Cổ
Tại sao Quách Tĩnh tư chất kém lại được nhiều cao thủ truyền võ công?

Lữ Bố coi thường Quan Vũ, Triệu Vân, chỉ coi trọng 4 người nào?

Đông Tây - Kim Cổ
Lữ Bố coi thường Quan Vũ, Triệu Vân, chỉ coi trọng 4 người nào?

Sự thật khó tin về Diệp Vấn: Nghiện thuốc phiện nặng, chưa từng đấu một cao thủ nào

Đông Tây - Kim Cổ
Sự thật khó tin về Diệp Vấn: Nghiện thuốc phiện nặng, chưa từng đấu một cao thủ nào

Chu Doãn Văn diệt phiên vương, ngoài Chu Đệ còn có 1 phiên vương khác đã thoát nạn, đó là ai?

Đông Tây - Kim Cổ
Chu Doãn Văn diệt phiên vương, ngoài Chu Đệ còn có 1 phiên vương khác đã thoát nạn, đó là ai?

Đọc thêm

Họa sĩ Đỗ Sơn 82 tuổi, phải di chuyển bằng lăn nhưng vẫn miệt mài với những nét vẽ
Văn hóa - Giải trí

Họa sĩ Đỗ Sơn 82 tuổi, phải di chuyển bằng lăn nhưng vẫn miệt mài với những nét vẽ

Văn hóa - Giải trí

Họa sĩ Đỗ Sơn năm nay đã 82 tuổi, việc đi lại khó khăn phải dùng đến xe lăn nhưng vẫn say mê với sáng tạo nghệ thuật.

Quỹ nhà đất tái định cư ở TP.HCM, nơi thiếu để phân bổ, nơi không sử dụng hết vẫn muốn giữ lại… bỏ không
Chuyển động Sài Gòn

Quỹ nhà đất tái định cư ở TP.HCM, nơi thiếu để phân bổ, nơi không sử dụng hết vẫn muốn giữ lại… bỏ không

Chuyển động Sài Gòn

Báo cáo UBND TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng, có nhiều khó khăn khi phối hợp quản lý, sử dụng quỹ nhà ở, đất ở thuộc tài sản công phục vụ tái định cư. Có địa phương dù chưa sử dụng hết quỹ căn hộ, nền đất tái định cư được phân bổ, nhưng đều muốn giữ lại

Giải PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 lập kỷ lục đáng mơ ước
Thể thao

Giải PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 lập kỷ lục đáng mơ ước

Thể thao

Giải PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 do FPT Play đồng tổ chức đã chính thức được Guinness công nhận là giải Pickleball có lượng khán giả trực tiếp đông nhất thế giới, vượt qua kỷ lục trước đó tại Mỹ, với hơn 7.900 người tham dự.

Thủ tướng: Chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 13 và Kỳ họp Quốc hội thứ 10
Tin tức

Thủ tướng: Chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 13 và Kỳ họp Quốc hội thứ 10

Tin tức

Theo Thủ tướng, Chính phủ đang chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 13 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua 50 dự án luật, nghị quyết, nhiều nhất trong một kỳ họp đến nay); Tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội XIV của Đảng.

Tiết lộ nỗi sợ hãi lớn nhất của phương Tây trước Nga
Điểm nóng

Tiết lộ nỗi sợ hãi lớn nhất của phương Tây trước Nga

Điểm nóng

Lãnh đạo các nước EU và NATO sẽ tiếp tục xung đột với Nga để không đánh mất quyền lực tại chính quốc gia của họ, theo quan điểm của nhà báo người Ireland Chay Bowes đăng tải trên mạng xã hội X.

Gian lận nguồn gốc gỗ, 'thách thức' cơ quan chức năng giám định (Bài 3)
Bạn đọc

Gian lận nguồn gốc gỗ, "thách thức" cơ quan chức năng giám định (Bài 3)

Bạn đọc

Những thân gỗ từ rừng tự nhiên ở Lạng Sơn về đến xưởng, qua bàn tay “phù phép” của một số chủ xưởng, chúng khoác lên mình tấm áo mới – gỗ rừng trồng. Thậm chí, có thương lái trữ cả nghìn mét khối ván gỗ trong kho ven quốc lộ chờ xuất bán vẫn khoe “không có bất cứ giấy tờ nào”.

Biệt thự sân vườn đơn giản, hiện đại với chất liệu gỗ, kính chủ đạo
Nhà đất

Biệt thự sân vườn đơn giản, hiện đại với chất liệu gỗ, kính chủ đạo

Nhà đất

Căn biệt thự hiện đại giữa không gian yên tĩnh gây ấn tượng với kiến trúc tối giản, sân vườn xanh mát và nội thất sang trọng, ấm cúng, mang đến trải nghiệm sống hài hòa cùng thiên nhiên.

Bắc Ninh sắp có khu công nghiệp gần 1.700 tỷ đồng tại phường Nếnh
Nhà đất

Bắc Ninh sắp có khu công nghiệp gần 1.700 tỷ đồng tại phường Nếnh

Nhà đất

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Quang Châu 2 có tổng vốn gần 1.700 tỷ đồng. Dự án định hướng phát triển theo mô hình hạ tầng công nghiệp hiện đại, kỳ vọng tạo cú hích mới cho thu hút đầu tư và xuất khẩu của tỉnh.

Cuối tháng 8 Âm lịch, 3 con giáp phát huy thế mạnh, sự nghiệp khởi sắc, cánh cửa làm giàu rộng mở
Gia đình

Cuối tháng 8 Âm lịch, 3 con giáp phát huy thế mạnh, sự nghiệp khởi sắc, cánh cửa làm giàu rộng mở
5

Gia đình

Cuối tháng 8 Âm lịch, ba con giáp may mắn sẽ bung tỏa sức hút, thu hút cơ hội tài lộc và thành công đến bất ngờ. Công việc thuận lợi, các dự án quan trọng tiến triển suôn sẻ.

Hoàng Hường bị bắt, để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng có thể bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

Hoàng Hường bị bắt, để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Hoàng Thị Hường - tức Hoàng Hường, bị cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng.

Đạo diễn 'Bịt mắt bắt nai' tiết lộ 'cảnh nóng' không nhằm để câu khách
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn "Bịt mắt bắt nai" tiết lộ "cảnh nóng" không nhằm để câu khách

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn "Bịt mắt bắt nai" khẳng định việc đưa nhiều cảnh nóng dữ dội lên phim một cách trực diện không phải để câu khách.

Tin sáng (5/10): Đoàn Văn Hậu báo tin vui đến HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Tin sáng (5/10): Đoàn Văn Hậu báo tin vui đến HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Đoàn Văn Hậu báo tin vui đến HLV Kim Sang-sik; Harry Maguire có thể lại là đồng đội của Cristiano Ronaldo; Real Madrid sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Rodri; Liverpool theo đuổi Michael Olise; Nicky Butt bị khởi kiện.

Tưởng mang thai hóa ra u quái toàn 'răng với xương'
Xã hội

Tưởng mang thai hóa ra u quái toàn "răng với xương"

Xã hội

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã phát hiện bệnh phẩm trong khối u chứa răng, xương, tóc… điển hình của một dạng u quái.

'Người đàn bà thép' Sanae Takaichi của Nhật Bản là ai?
Điểm nóng

'Người đàn bà thép' Sanae Takaichi của Nhật Bản là ai?

Điểm nóng

Cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Nhật Bản Sanae Takaichi đã được bầu làm người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của nước này và chuẩn bị trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đảng này.

Thị trường tài sản số hôm nay 5/10: Giá Bitcoin tăng không ngừng, dự báo thời điểm đạt đỉnh
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 5/10: Giá Bitcoin tăng không ngừng, dự báo thời điểm đạt đỉnh

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 5/10: Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về khoản tiền kích thích kinh tế cho công dân Mỹ có thể giá Bitcoin tiếp tục tăng.

Giá USD hôm nay 5/10: Thị trường tự do hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng
Kinh tế

Giá USD hôm nay 5/10: Thị trường tự do hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng

Kinh tế

Giá USD hôm nay 5/10 tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.515 - 26.615, đi ngang 5 phiên liên tiếp.

'Lá chắn' chống ngập bị vô hiệu, hơn 300 hộ dân làng Miêu Nha sống trong cảnh mất điện, không nước sạch
Ảnh

"Lá chắn" chống ngập bị vô hiệu, hơn 300 hộ dân làng Miêu Nha sống trong cảnh mất điện, không nước sạch

Ảnh

5 ngày sau khi những cơn mưa xối xả do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) tan, làng Miêu Nha (phường Xuân Phương, TP Hà Nội) vẫn là một ốc đảo bị cô lập giữa lòng Thủ đô. Sự im lặng bất thường của một cộng đồng không có điện bị phá vỡ bởi tiếng khua nước của những chiếc bè tự chế, phương tiện di chuyển duy nhất qua những con ngõ nay đã biến thành sông. Hơn 300 hộ dân bị mắc kẹt, đối mặt với tình trạng mất điện, mất nước sạch và nguy cơ dịch bệnh hiện hữu.  

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Quảng Ninh 420km, Lạng Sơn, Bắc Ninh đề phòng gió bão, đêm nay mưa lớn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Quảng Ninh 420km, Lạng Sơn, Bắc Ninh đề phòng gió bão, đêm nay mưa lớn

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 (bão MATMO) hiện còn cách Quảng Ninh khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Dự báo mới nhất cảnh báo khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn rủi ro thiên tai cấp 3; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) có khả năng có gió bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

9 tuyệt kỹ võ công của Hoàng Dược Sư gồm những gì?
Đông Tây - Kim Cổ

9 tuyệt kỹ võ công của Hoàng Dược Sư gồm những gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng Dược Sư không chỉ là một nhân vật sở hữu tính cách quái dị mà còn là một bậc thầy võ học với những tuyệt kỹ độc đáo, khiến bao người phải kính nể và e dè.

Lời cảnh báo của Putin- “Oreshnik” có thể thay đổi bản đồ an ninh châu Âu
Điểm nóng

Lời cảnh báo của Putin- “Oreshnik” có thể thay đổi bản đồ an ninh châu Âu

Điểm nóng

Tờ báo Nikkei của Nhật Bản cho rằng Nga có thể đáp trả các mối đe dọa từ phương Tây bằng các cuộc tấn công bằng tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, một loại vũ khí mà Điện Kremlin đã bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2025 và đã bắt đầu triển khai, theo Tổng thống Vladimir Putin.

Huế: Du khách thích thú màn trình diễn lân - sư - rồng trên đường phố dịp Trung thu
Ảnh

Huế: Du khách thích thú màn trình diễn lân - sư - rồng trên đường phố dịp Trung thu

Ảnh

Tối 4/10, nhằm ngày 13 tháng 8 âm lịch, chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025, một sự kiện trong khuôn khổ Festival Huế 2025 do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức, bắt đầu với hoạt động quảng diễn lân – sư – rồng và rước đèn Trung thu đường phố.

Sự kiện diễn ra trong một tháng, tỉnh Lâm Đồng đón hơn 1,8 triệu du khách đến tham quan
Xã hội

Sự kiện diễn ra trong một tháng, tỉnh Lâm Đồng đón hơn 1,8 triệu du khách đến tham quan

Xã hội

Trong tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng 2025, địa phương này đã đón trên 1,8 triệu lượt du khách, chứng tỏ sức hấp dẫn, uy tín và thương hiệu của du lịch Lâm Đồng.

Chính sách nhập tịch ồ ạt của bóng đá Malaysia: Cái giá phải trả sẽ là rất lớn
Thể thao

Chính sách nhập tịch ồ ạt của bóng đá Malaysia: Cái giá phải trả sẽ là rất lớn

Thể thao

Vụ việc 7 cầu thủ ĐT Malaysia bị FIFA treo giò là một trong những bê bối lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á trong nhiều năm qua. Nó phơi bày mặt trái của chiến lược nhập tịch ồ ạt và là lời cảnh báo đắt giá cho bất kỳ nền bóng đá nào muốn đi theo con đường “rút ngắn khoảng cách” bằng giải pháp nhân tạo.

Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi, mong khán giả mở lòng sau phát ngôn gây tranh cãi
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi, mong khán giả mở lòng sau phát ngôn gây tranh cãi

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Yến Nhi (Miss Grand Vietnam 2025) cho rằng trong lúc vội vã, cô "đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn, khiến khán giả phiền lòng".

Hoa hậu Trúc Linh, Phương Linh làm đại sứ giải thưởng Tinh hoa Việt 2025
Chuyển động Sài Gòn

Hoa hậu Trúc Linh, Phương Linh làm đại sứ giải thưởng Tinh hoa Việt 2025

Chuyển động Sài Gòn

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Hoa hậu Hoàn Vũ 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh là đại sứ giải thưởng Tinh hoa Việt 2025.

Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Hồi phục yếu ớt, giá xăng dầu có thể thủng đáy tuần tới?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Hồi phục yếu ớt, giá xăng dầu có thể thủng đáy tuần tới?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/10, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô đã ngừng lao dốc, nhích tăng nhẹ phiên cuối tuần.

Thủ tướng chỉ đạo 'nóng' để cắt giảm, đơn giản hoá, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính
Tin tức

Thủ tướng chỉ đạo "nóng" để cắt giảm, đơn giản hoá, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính

Tin tức

Theo Công điện của Thủ tướng, trước mắt các xã có số lượng giao dịch trung bình dưới 20 hồ sơ/ngày không bắt buộc phải trang bị máy lấy số, màn hình hiển thị, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, tạo tiền đề để vận hành đồng bộ, hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công, hoàn thành trước ngày 15/10/2025.

Phương Tây vạch trần 'kẻ thù tồi tệ nhất' của quân đội Ukraine ở Quân khu Đông Bắc
Điểm nóng

Phương Tây vạch trần "kẻ thù tồi tệ nhất" của quân đội Ukraine ở Quân khu Đông Bắc

Điểm nóng

Quân đội Ukraine đang phải chịu khuất phục trước sự tấn công dữ dội của các nhà điều hành máy bay không người lái Nga với công nghệ tiên tiến, tờ Wall Street Journal đưa tin.

Không phải hoa giấy, cây cảnh này mới là ngôi sao của mùa thu, hoa tím biếc, mong manh như sương như khói
Gia đình

Không phải hoa giấy, cây cảnh này mới là ngôi sao của mùa thu, hoa tím biếc, mong manh như sương như khói

Gia đình

Cây cảnh này nở rộ hàng vạn bông, với màu xanh tím huyền bí, mang đến cảm giác cổ tích mạnh mẽ, bạn không thể bỏ qua trong mùa thu này.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với Báo Dân Việt xác minh thông tin phá rừng tự nhiên tại Lạng Sơn (Video)
Bạn đọc

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với Báo Dân Việt xác minh thông tin phá rừng tự nhiên tại Lạng Sơn (Video)

Bạn đọc

Sau nhiều tháng điều tra, PV Báo Dân Việt cung cấp cho Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) những chứng cứ về tình trạng phá rừng tự nhiên tại nhiều xã của tỉnh Lạng Sơn. Đơn vị này đã cử cán bộ phối hợp cùng phóng viên trực tiếp đến địa bàn kiểm tra, xác minh và ghi nhận thực tế đúng như nội dung phản ánh.

Tin đọc nhiều

1

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

2

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

3

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay
40

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay

4

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

5

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) còn cách Hoàng Sa 570km, đang mạnh thêm, cường độ cực đại cấp 13, giật cấp 16

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) còn cách Hoàng Sa 570km, đang mạnh thêm, cường độ cực đại cấp 13, giật cấp 16