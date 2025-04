Ngày 8/4, TAND TP.Hà Nội xử sơ thẩm, tuyên phạt Đinh Công Hưng (SN 1982, ở huyện Ba Vì) án 20 năm tù về tội “Giết người”. Hưng là người có nhân thân xấu, từng 3 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc và một lần bị phạt tù vì tàng trữ trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, tối 22/6/2024, anh Phú (ở huyện Ba Vì) đến phòng trọ của người quen chơi. Tại đây có bị cáo Hưng và một số người khác đang ngồi uống nước.

Bị cáo Đinh Công Hưng dùng búa tấn công nạn nhân khi bị đòi nợ.

Do trước đó có cho Hưng vay tiền nên anh Phú nói:“Anh Hưng ơi, đợt trước anh nợ em 400 nghìn thì trả cho em đi” nhưng nhận câu trả lời: “Giờ chưa có, tí có anh trả cho”.

Anh Phú nói tiếp: “Có thì trả cho tôi đi” đồng thời hứa “xóa nợ” khoản vay 50.000 đồng khác. Tuy vậy, bị cáo đáp “tao không xin”.

Do bực tức vì bị anh Phú đòi tiền, Hưng đứng dậy đi sang phòng bên cạnh lấy chiếc búa đinh, giấu gần cửa ra vào rồi quay lại, yêu cầu mọi người “về đi ngủ, mai còn đi làm”.

Mọi người ra về, anh Phú đi cuối cùng. Chờ cho anh bước ra, Hưng lấy búa đập liền hai phát vào đầu, khiến nạn nhân nằm bất tỉnh.

Do xô xát, mọi người liền can ngăn, lấy búa ra khỏi tay Hưng. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng, Hưng bị bắt còn anh Phú phải nhập viện điều trị, may mắn qua khỏi nhưng tổn hại tới 71% sức khỏe.

Vì những hành vi trên, ngoài phạt 20 năm tù Đinh Công Hưng, tòa án còn buộc bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân 147 triệu đồng.

*Tên bị hại đã được thay đổi.