Đối tượng bị truy nã ra đầu thú vụ mang thi thể "bạn nghiện" bỏ trên đê

Ngày 7/4, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an TP.Hà Nội vận động đối tượng bị truy nã Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 2003, trú xã Huy Tân, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) ra đầu thú liên quan đến vụ "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt".



Nguyễn Ngọc Cảnh tại thời điểm ra đầu thú. Nguồn: Công Lý

Theo cơ quan công an, tháng 12/2023, Cảnh thuê tầng 1 nhà chị D.T.H. (ở huyện Đông Anh) mở quán hát karaoke và thuê Vũ Đức Kiên (SN 1996) làm nhân viên.

Khoảng 15h ngày 7/9/2024, Kiên, Nguyễn Hữu Khanh (SN 1991), Cảnh và L.H.H. (SN 1989) là bạn chơi cùng nhóm tổ chức hát karaoke nhưng do trời mưa bão, bị cắt điện nên Cảnh nhờ anh L.H.H. mượn giúp bình ắc quy để đấu điện. Anh L.H.H. đưa tiền cho Kiên, bảo Kiên đi mua ma túy “ketamine” về để sử dụng.

Cảnh sát truy nã kẻ xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và tổ chức sử dụng trái phép ma tuý ở Hà Nội

Quá trình tổ chức tiệc ma túy, các đối tượng gọi thêm nhiều người nữa đến chơi cùng. Trong lúc sử dụng, đến 22h40 cùng ngày, các đối tượng gọi anh H. dậy chơi tiếp thì phát hiện người này đã tử vong.

Sau đó, Cảnh và Khanh khiêng thi thể anh H., sử dụng xe máy chở ra vứt ở khu vực đê. Khoảng 2h43 rạng sáng 8/9/2024, thi thể anh H. được người dân phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, ngày 17/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh đã ra auyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" theo quy định, đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Cảnh và Vũ Đức Kiên về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.

Các đối tượng có liên quan đều đã bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tìm ra người lái xe máy buông 2 tay, nằm trên yên ở Bạc Liêu

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bạc Liêu) đã xác định được người lái xe máy buông 2 tay, nằm trên yên khi qua cầu Kim Sơn (phường 3, TP.Bạc Liêu), được người đi đường quay lại và chia sẻ clip lên mạng xã hội vài ngày qua.



Người điều khiển xe máy buông 2 tay khi xe đang lưu thông trên đường TP.Bạc Liêu. (Ảnh cắt từ clip). Nguồn: TPO

Qua xác minh, phương tiện vi phạm biển kiểm soát 94K1-979.xx, do bà N.Y.N. (phường 2, TP.Bạc Liêu) làm chủ. Tuy nhiên, chủ phương tiện không có mặt tại địa phương và giao xe lại cho mẹ ruột sử dụng.

Còn người lái chiếc xe trên và buông 2 tay, nằm lên yên khi trên đường được xác định Trần Văn Quân (36 tuổi, ngụ phường 2, TP.Bạc Liêu).

Hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, quyết định tạm giữ xe.

Trước đó, chiều 5/4, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông chạy xe máy buông cả hai tay, nằm trên yên khi điều khiển xe trên cầu Kim Sơn. Clip lập tức thu hút hàng nghìn lượt xem cùng, bình luận bất bình với hành động trên của người lái xe máy, khi hành vi này có thể nguy hiểm cho cả người lái và người đi đường.

Cha dượng xâm hại tình dục bé gái 13 tuổi

Ngày 7/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự đối với Thái Bình Sơn (SN 1986, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Cán bộ điều tra lấy lời khai đối với đối tượng Thái Bình Sơn. Nguồn: CAND

Theo kết quả xác minh, ngày 31/3 vừa qua, Công an xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông) tiếp nhận tin báo từ người dân về việc cháu gái sinh năm 2012 bị Sơn xâm hại nhiều lần.

Theo trình báo, cha mẹ cháu gái ly hôn. Cháu gái sống cùng ông nội tại huyện Tân Phú Đông. Đầu tháng 2/2025, cháu về sống cùng mẹ và cha dượng là Sơn.

Đến ngày 29/3, cháu gái trở về nhà ông nội và kể lại việc bị cha dượng xâm hại. Sau khi xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sơn để phục vụ công tác điều tra.

Tại Cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận hành vi xâm hại tình dục con riêng của vợ.

3 nghi phạm thiếu nữ trộm xe máy

Ngày 7/4, Công an thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đã có báo cáo về việc phối hợp bắt giữ các nghi phạm trộm cắp tài sản của người dân xảy ra trên địa bàn.



Nghi phạm trong vụ trộm đang bị cảnh sát điều tra là 3 thiếu nữ còn khá nhỏ. Ảnh: An An

Điều đáng nói là nghi phạm trong vụ trộm là 3 thiếu nữ còn khá nhỏ, gồm: N.G.H. (15 tuổi; ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình); L.T.N.T. (16 tuổi) và T.G.H. (11 tuổi – cùng ngụ TP.Cà Mau).

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 sáng 7/4, ông N. (ngụ thị trấn Thới Bình) đậu xe máy trong nhà lồng chợ Thới Bình, nhưng lúc sau ông không thấy xe máy của mình đâu nên trình báo cảnh sát.

Qua trích xuất camera, cảnh sát địa phương phát hiện 3 thiếu nữ trên là nghi phạm nên tiến hành mời làm việc.

Khởi tố, bắt tạm giam nam bị can xâm hại tình dục nhiều chú tiểu

Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đắt Vũ (SN 1987, pháp danh Thích Nguyên Huy, Thích Vạn Chánh, thường trú tại phường 8, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) về hành vi xâm hại tình dục nhiều chú tiểu tại một cơ sở tự phát ở đường Kim Đồng, phường 6, TP.Đà Lạt.

Trước đó, ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo về tội phạm do Công an phường 6 (TP.Đà Lạt) cung cấp, nội dung: Ông Nguyễn Đắt Vũ là tu sĩ tại Thiền viện V.H (phường 8, TP.Đà Lạt).



Nơi xảy ra vụ án “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” tại đường Kim Đồng, TP.Đà Lạt, không phải là cơ sở tôn giáo hợp pháp.

Năm 2018, người này được trụ trì Thiền Viện trên giao đến cơ sở tại địa chỉ 29/36, đường Kim Đồng, phường 6, TP.Đà Lạt để trông coi, chăm sóc các chú tiểu được gia đình gửi đến để tu tập và đi học. Từ khoảng tháng 8/2023, Nguyễn Đắt Vũ đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục các chú tiểu.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với những người có liên quan, điều tra để làm rõ nội dung vụ việc. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Đắt Vũ đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục các chú tiểu.

Ngày 1/4 vừa qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Đắt Vũ về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sáng 7/4, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ việc 7 chú tiểu bị xâm hại tình dục tại cơ sở được cho là chùa ở đường Kim Đồng, phường 6, TP.Đà Lạt không phải là cơ sở (chùa) hợp pháp do Giáo hội quản lý. Khi phát hiện sự việc, tháng 10/2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã xử lý, tẩn xuất, tước tăng tịch của ông Nguyễn Đắt Vũ.