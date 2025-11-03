Chủ đề nóng

Thể thao
Thứ hai, ngày 03/11/2025 08:10 GMT+7

Bí quyết thành công của CLB Hải Phòng nằm ở HLV Chu Đình Nghiêm?

Thứ hai, ngày 03/11/2025 08:10 GMT+7
Điều gì giúp cho CLB Hải Phòng, với giá trị chuyển nhượng chỉ bằng 1/6 của Thép xanh Nam Định, lại đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V.League 2025/2026?
CLB Hải Phòng: Thành công nhờ sự kiên định

Nhìn vào bảng xếp hạng V.League 2025/2026 sau vòng 9, chúng ta thấy một điều khá thú vị, đó là CLB Hải Phòng, một đội bóng không được đánh giá cao, không được đầu tư nhiều, có tổng giá trị chuyển nhượng chỉ bằng 1/6 của người hàng xóm Thép xanh Nam Định, đội bóng cũng không có nhiều các tuyên bố về tham vọng lớn ở V.League như một số đội bóng khác hồi đầu mùa giải, chỉ là cải thiện vị trí của đội bóng so với mùa giải trước, lại đang đứng ở vị trí thứ 3...

Điều dễ thấy khi xem các trận đấu của CLB Hải Phòng, đó là vai trò của nhóm cầu thủ ngoại của đội bóng này, như Fred Friday - cầu thủ người Nigeria, gia nhập từ Beitar Jerusalem, Luiz Antonio - người Brasil, gia nhập từ Đông Á Thanh Hóa, và Bicou Bissainthe - người Haiti, gia nhập từ Nacional. Sức mạnh tấn công của CLB Hải Phòng phụ thuộc rất nhiều vào các cầu thủ ngoại này, trong đó đặc biệt sắc sảo là Fred Friday. Tiền đạo người Nigeria này có cách xử lý bóng trong vòng 16m50 rất biến hóa, tinh tế, xuất phát từ sự điềm tĩnh mà ít tiền đạo Việt Nam có được.

CLB Hải Phòng. Ảnh: VOV.

Một cầu thủ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các chiến thắng của CLB Hải Phòng ở giai đoạn vừa qua đó là thủ môn Nguyễn Đình Triệu. Người ta nói thủ môn là một nửa đội bóng, trong trường hợp CLB Hài Phòng lúc này chính xác là vậy. Nếu không có sự thi đấu ổn định và các pha cản phá xuất sắc của thủ môn này, có lẽ vị trí trên bảng xếp hạng của CLB Hải Phòng đã khác.

Nhưng còn có một góc khác của CLB Hải Phòng, đóng góp vào kết quả thi đấu của đội bóng này, đó là tính kiên định trong chiến thuật và chiến lược của đội bóng. Về mặt chiến thuật, chúng ta thấy HLV Chu Đình Nghiêm trung thành với lối đá xây dựng ngay từ đầu cho CLB Hải Phòng khi ông về đây cầm đội, giống như những gì ông đã xây dựng ở Hà Nội FC, đó là lối đá phối hợp, kiểm soát, tấn công đẹp mắt. Ít nhất thì đến giờ sự đẹp mắt đó đang mang lại hiệu quả cho CLB Hải Phòng.

Có cảm giác rằng chính sự điềm tĩnh xử lý bóng trong khu vực 16m50 của đối phương của các cầu thủ ngoại như Fred Friday hay Luiz Antonio đã giúp cho các cầu thủ tấn công trẻ của CLB Hải Phòng học tập và thực hành theo trong các trận đấu gần đây. Điển hình như các pha xử lý rấy hay, mạnh dạn và tinh tế của tiền đạo Nguyễn Xuân Nam hay tiền vệ Lương Hoàng Nam của CLB Hải Phòng.

Không chỉ với những gì diễn ra trên sân, mà ngay cả cách đầu tư ban đầu, với giới hạn của kinh phí, cũng như quy định của VFF về số cầu thủ ngoại đăng ký và thi đấu trên sân, HLV Chu Đình Nghiêm phải lựa chọn cầu thủ ngoại cho đội bóng của mình. Và ông đã ưu tiên vào đâu? Không như khá nhiều các đội bóng ở V.League, họ sẽ tìm kiếm cầu thủ ngoại để xây dựng một bộ khung dọc theo đội hình, đó là vị trí trung vệ, tiền vệ và tiền đạo, HLV Chu Đình Nghiêm lại khác, ông tập trung ưu tiên cho hàng tấn công, các cầu thủ ngoại của CLB Hải Phòng đều ở hàng tiền vệ và tiền đạo, ở hàng hậu vệ, ông hoàn toàn trông cậy vào các cầu thủ nội.

Về mặt chiến lược, việc đề ra mục tiêu phù hợp cho đội bóng cũng thể hiện sự “biết mình, biết người”, sự kiên định trong chiến lược thể hiện ở việc CLB tiếp tục tin tưởng vào HLV Chu Đình Nghiêm cùng triết lý bóng đá của ông trong bối cảnh CLB không có nguồn lực dồi dào như các “đại gia” khác ở V.League.

Chặng đường V.League còn dài, mà bóng đá thì có thể xảy ra mọi điều, giống như đã nói ở trên, chỉ cần thủ môn Nguyễn Đình Triệu không có vài lần xuất sắc cứu thua, hoặc các cầu thủ tấn công của CLB Hải Phòng trở nên kém duyên như trong trận gặp CLB SLNA, 3 lần liên tục đá vào cột dọc bên phải cầu môn đối phương, lập tức vị trí của đội bóng này trên bảng xếp hạng sẽ bị thay đổi.

Nhưng với sự kiên định của mình trong chiến lược cũng như trong chiến thuật như đã thể hiện từ đầu giải, dù có thể kém may mắn, có thể không giữ được mạch thắng lợi của mình, nhưng chắc chắn CLB Hải Phòng sẽ không bị trượt dài, đánh mất bản thân như người hàng xóm Thép xanh Nam Định bây giờ.

