Cầu thủ Việt kiều Mỹ 1m75 rời CLB Hải Phòng

Cầu thủ Việt kiều Mỹ 1m75 Mark Huỳnh rời CLB Hải Phòng, gia nhập CLB Trẻ PVF-CAND

CLB Hải Phòng vốn là bệ phóng giúp cho nhiều cầu thủ Việt kiều hoà nhập với bóng đá Việt Nam, thậm chí nhiều gương mặt vươn lên trở thành những ngôi sao, có thể kể ra Đặng Văn Lâm, Adriano Schmidt, Martin Lò... Chính vì thế, khi có ý định về Việt Nam thi đấu, không ít cầu thủ Việt kiều đã lựa chọn sân Lạch Tray làm nơi thử sức.

Hồi tháng 2 vừa qua, khi trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội thi đấu chuyên nghiệp, cầu thủ Việt kiều Mỹ Mark Huỳnh cũng đã tìm tới CLB Hải Phòng. Theo thông tin từ các trang dữ liệu bóng đá, Mark Huỳnh cao 1m75, có bố và mẹ đều là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Anh từng thi đấu tại CH Ireland cho Athlone Town FC.

Vị trí sở trường của Mark Huỳnh là tiền vệ cánh trái nhưng khi cần, cầu thủ 21 tuổi này hoàn toàn có thể chơi tốt trong vai trò hậu vệ cánh trái. Mark Huỳnh chơi khá tốc độ và kỹ thuật.

Mark Huỳnh chính thức gia nhập CLB Trẻ PVF-CAND. Ảnh: CLB Trẻ PVF-CAND.

Hồi đầu tháng 1, Mark Huỳnh cũng đã tới thử việc tại B.Bình Dương. Nhưng có vẻ cầu thủ 21 tuổi này không gây được ấn tượng với Ban huấn luyện đội bóng đất Thủ, nên đành khăn gói rời đi, tìm kiếm cơ hội khác.

Sau hơn 1 tháng thử việc tại CLB Hải Phòng và cho thấy sự nỗ lực, Mark Huỳnh đã được đội chủ sân Lạch Tray ký hợp đồng.

Tuy vậy, trong nửa mùa khoác áo CLB Hải Phòng, Mark Huỳnh chỉ ra sân đúng 2 trận và không để lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Chính vì thế, trước thềm mùa giải 2025/2026, anh đã không được đội bóng đất Cảng gia hạn hợp đồng.

Mới đây, Mark Huỳnh đã quyết định gia nhập CLB Trẻ PVF-CAND và sẽ thi đấu tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

"Chào mừng tân binh Mark Huỳnh

CLB Trẻ PVF-CAND chào đón cầu thủ Việt kiều Mark Huỳnh gia nhập đội hình ở mùa giải mới.

Mark Huỳnh có bố mẹ đều là người Việt Nam nhưng sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Anh trưởng thành từ môi trường bóng đá trẻ ở Mỹ, từng có thời gian thi đấu tại CH Ireland cho Athlone Town FC.

Năm 2024, Mark Huỳnh về Việt Nam thi đấu trong màu áo CLB Hải Phòng. Cầu thủ sinh năm 2002 gây ấn tượng với lối chơi tốc độ, khả năng đảm nhiệm tốt cả vị trí hậu vệ cánh trái lẫn tiền vệ cánh trái. Mark Huỳnh hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho đội hình Trẻ PVF-CAND trong mùa giải 2025/2026.

Chúc Mark Huỳnh tập luyện, thi đấu tốt và cùng CLB chinh phục những mục tiêu của mùa giải mới!”, trang chủ của CLB Trẻ PVF-CAND cho hay.