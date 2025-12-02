Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Thông đường Hoàng Cầu - Voi Phục trước 15/1/2026

Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tại cuộc họp với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường: Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa.

Đáng chú ý, sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kết luận: các địa phương cần nghiêm túc, khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về đầy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).



“Đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng xong trước ngày 15/12/2025 và hoàn thành thông tuyến trước ngày 15/1/2026”, thông báo nêu rõ.

Kiên quyết xử lý các cán bộ yếu kém, có dấu hiệu né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm

Trong thông báo, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, năm 2026 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là năm bản lề khởi đầu cho giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2030 của TP Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận cuộc làm việc với các phường: Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các Bí thư, Chủ tịch và cấp ủy, chính quyền 3 phường: Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa nói riêng và 126 phường, xã của TP nói chung cần tiếp tục nâng cao hơn nữa về nhận thức, tinh thần vì dân phục vụ, vì lợi ích của Nhân dân và sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.

“Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với phương châm “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng” để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong năm 2025”, thông báo nêu rõ.



Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội yêu cầu Đảng ủy các phường, xã phải luôn chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.



Cùng với đó, quán triệt quan điểm, phương châm "dân là gốc", "lấy người dân làm trung tâm", mọi công việc, quy trình, thủ tục đều hướng tới giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và xã hội, trước hết bằng các giải pháp chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu mọi tiếp xúc trực tiếp khi giao dịch với chính quyền.



“Phải thường xuyên rà soát, kiên quyết xử lý các cán bộ yếu kém, có dấu hiệu né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, nhất là trong thực thi công vụ đối với những lĩnh vực quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, thông báo nêu rõ.



Về phân cấp, phân quyền, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cấp ủy chính quyền phải chủ động giải quyết ngay các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, tuyệt đối không né tránh, không đùn đẩy; rà soát, vận 3 hành nghiêm quy chế phối hợp, duy trì kỷ cương, trách nhiệm và tính liêm chính công vụ.



Đặc biệt, việc phân cấp, phân quyền phải gắn liền với chuyển đổi số và các thủ tục hành chính để hình thành được khung khổ quản trị hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân, doanh nghiệp, xã hội tốt hơn, kiến tạo phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới.



Chấm dứt tư duy quản lý đô thị kiểu “chiến dịch”, “phong trào”

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy các phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kịch bản tăng trưởng phù hợp với điều kiện của từng địa phương, xác định dịch vụ - thương mại chất lượng cao, lấy công nghệ, chuyển đổi số là động lực chủ yếu trong cơ cấu phát triển kinh tế... nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên ngay từ năm 2026 và xuyên suốt cả nhiệm kỳ.



Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu các phường, xã phải tập trung giải ngân dứt điểm các dự án đã được phân cấp, không để vốn tồn đọng, chậm đưa vào phục vụ nhân dân.



Công an TP Hà Nội được yêu cầu tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, nhất là tội phạm công nghệ cao; tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho Nhân dân. Phải luôn chuẩn bị sẵn sàng, đề cao 4 tính chủ động trong nắm bắt tình hình tội phạm, không để bị động bất ngờ, “đi sau tội phạm” trong mọi tình huống, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.



Ngoài ra, Công an TP Hà Nội cần có phương án hỗ trợ các địa phương trong việc giải quyết "5 điểm nghẽn” của TP gồm: ùn tắc giao thông, úng ngập, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.



Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các phường, xã cần xây dựng văn hóa đô thị, văn hóa quản lý đô thị bền vững. Theo ông, đây là một quá trình cần làm kiên trì, khoa học và tổng thể, làm từ "gốc", từ gia đình, từ nhà trường, trong công sở và ngoài xã hội.



“Các địa phương quán triệt phương châm chuyển từ tư duy ‘quản lý’ sang tư duy ‘phục vụ, kiến tạo phát triển’, chấm dứt tư duy quản lý theo kiểu ‘chiến dịch’, ‘phong trào’”, thông báo nêu rõ.



Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tái thiết đô thị, nhất là rà soát các cơ sở nhà đất, chung cư cũ sử dụng kém hiệu quả để sắp xếp lại và đưa vào khai thác theo đúng quy hoạch; ưu tiên chỉnh trang, cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy; tạo không gian sống văn minh, hiện đại và mang bản sắc Thủ đô.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có điểm đầu tuyến đường tại nút giao Ô Chợ Dừa và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục, với tổng chiều dài hơn 2,2 km. Tuyến đường chạy qua ba phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Láng và cắt qua nhiều tuyến đường Cát Linh - La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ - Nguyễn Chí Thanh.



Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng và được kỳ vọng hoàn thành trong năm 2020, tuy nhiên quá trình thực hiện đến nay đã chậm tiến độ nhiều lần do không có mặt bằng để nhà thầu thi công.