Bí thư phường Buôn Ma Thuột được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Sáng 15/9, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua kết quả Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Phú Hùng với lý do chuyển công tác.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Từ Thái Giang, với tỉ lệ 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành.

HĐND tỉnh Đắk Lắk bầu ông Từ Thái Giang, Bí thư phường Buôn Ma Thuột, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ông Từ Thái Giang, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Từ Thái Giang sinh ngày 15/1/1975, tại Bình Sơn, Quảng Ngãi, là tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng đảm nhiệm các vị trí: năm 2015, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính; tháng 4-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định ông giữ chức Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2015 - 2020, sau đó tiếp tục tái đắc cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.