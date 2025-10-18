Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 18/10/2025 16:21 GMT+7

Lý do văn học nghệ thuật TP.HCM phải đổi mới, phù hợp với thời cuộc

+ aA -
Lê Giang Thứ bảy, ngày 18/10/2025 16:21 GMT+7
Không phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang biến Hội nghị văn học nghệ thuật TP.HCM thành Hội "Diên hồng" để các đại biểu hỏi đáp, kiến nghị. Ông cũng nêu lý do văn học nghệ thuật TP.HCM phải đổi mới, phù hợp với thời cuộc.
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang mở hội "Diên hồng" cho văn học nghệ thuật TP.HCM

Ngày 18/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025) tại Học viện Cán bộ TP.HCM. Đây không chỉ là dịp tổng kết, tôn vinh mà còn mở ra tầm nhìn phát triển mới cho văn học - nghệ thuật thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, tại Hội nghị, Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang không phát biểu chỉ đạo như thường lệ. Ông dành thời gian khuyến khích các đại biểu phát biểu, hỏi đáp, bày tỏ các kiến nghị của mình để cùng giải đáp, đưa ra những định hướng phát triển cho văn học nghệ thuật TP.HCM.

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, TP.HCM có thị trường văn học nghệ thuật năng động, dân số đông và thị phần lớn tạo sức hút mạnh mẽ, thu hút văn nghệ sĩ và nhà đầu tư từ khắp nơi tìm đến lập nghiệp. TP.HCM có gần 6.000 văn nghệ sĩ là hội viên của 9 hội chuyên ngành, hoạt động trên nhiều lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu, lý luận - phê bình. Đội ngũ này không ngừng lớn mạnh, góp phần hình thành môi trường sáng tạo phong phú, đa dạng thể loại và xu hướng nghệ thuật.

"TP.HCM có nhiều tài năng nghệ thuật. Không chỉ vậy, nhiều tài năng đã chọn TP.HCM là nơi khởi nghiệp, là nơi phát triển tương lai của mình. Điều đó cho thấy sức hút và cơ hội phát triển về văn học nghệ thuật của thành phố năng động hàng cả nước", Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết.

Chờ sức bật mới cho văn học nghệ thuật TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, cho biết: “Thành phố hiện có khoảng 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, chiếm 7,74% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn. Giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa liên tục tăng qua các năm. TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, đóng góp của ngành công nghiệp văn hóa vào tăng trưởng kinh tế thành phố đạt hơn 7%. Một yếu tố quan trọng, bên cạnh các sự kiện mang tính thương hiệu, thành phố vừa là không gian, vừa là thị trường thu hút các hoạt động văn học nghệ thuật.

Với vị thế là trung tâm lớn về nhiều mặt và là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về sáng tạo và công nghiệp văn hóa tại Việt Nam, TP.HCM đã và đang có nhiều mô hình sáng tạo văn hóa mới phát triển trong lòng đô thị, mở ra nhiều xu hướng và cơ hội quảng bá bản sắc con người thành phố”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

Để khơi mở dòng chảy sáng tạo, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, thành phố xác định đầu tư đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là hai nhiệm vụ trọng tâm.

Một loạt công trình quy mô lớn đang được triển khai như: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TP.HCM (hơn 1.700 chỗ ngồi) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (phường Phú Thọ) rộng 10.000m2, tổng vốn đầu tư 1.395 tỷ đồng; Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM được nâng cấp theo hướng thư viện số với khoảng 6 triệu trang tài liệu đã số hóa; Cung Thiếu nhi TP.HCM khởi công xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với vốn đầu tư hơn 1.124 tỷ đồng…

Đây sẽ là những công trình văn hóa - kiến trúc tiêu biểu, góp phần tạo bản sắc riêng cho TP.HCM trong kỷ nguyên hội nhập.

Giám đốc sân khấu kịch IDECAF - NSƯT Huỳnh Anh Tuấn phát biểu

Với nhiều tâm tư cho dành cho phát triển văn học nghệ thuật TP.HCM, Giám đốc sân khấu kịch IDECAF - NSƯT Huỳnh Anh Tuấn kiến nghị: "Chúng ta có nhiều dự án, trong đó 17-20 lộ trình điểm dừng của Metro sắp tới. Nhưng trong thiết kế đó có điểm dừng ở nhà hát hay trung tâm văn hóa nào không? Chúng ta chưa có.

Chúng ta nên có những trạm dừng người đi bộ cách 5-10 phút đến các nhà hát. Đó là điểm gần nhất để đưa con người đến với văn hóa".

NSND Đào Bá Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, NSND Đào Bá Sơn chia sẻ: "Văn học nghệ thuật TP.HCM có thể tự hào bởi sự đa dạng đặc sắc, hiện đại nhưng đậm tính nhân văn của người Việt Nam. Các tác phẩm đã lưu giữ bao nhiêu vẻ đẹp của thành phố suốt những năm qua, tạo diện mạo văn hoá đặc trưng của TP.HCM.

Điện ảnh ngày càng lớn mạnh qua chặng đường khá dài. Chính những khán giả đang chứng kiến sự phát triển vượt trội của điện ảnh. Những năm đầu sau thống nhất các tác phẩm như "Ván bàn lật ngửa", "Cánh đồng hoang"... là cuộc cách mạng về mặt nghe nhìn. Đến nay, hiện tượng đó là phim "Mưa đỏ", "Địa đạo" đã thu hút đông đảo người quan tâm. Đó là những bộ phim chiến tranh đã thành công ở giai đoạn gần đây. Đặc biệt, các khán giả trẻ đến rạp rất đông, chứng tỏ các tác phẩm nhân văn đi vào đời sống.

TP.HCM mở rộng địa giới hành chính, bước vào giai đoạn mới với không gian sáng tạo rộng lớn hơn, thị trường rộng lớn hơn. Rồi đây sẽ hình thành các khu công nghiệp nghệ thuật, các phim trường, khu sáng tác... tạo sức bật hơn nữa cho văn học nghệ thuật Thành phố".

Nghệ sĩ trẻ tạo dựng tương lai mới cho văn học nghệ thuật TP.HCM

Được đông đảo khán giả yêu mến, ca sĩ Võ Hạ Trâm đã truyền thêm cảm hứng cho khán giả cả nước với ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Cô cho biết mình rất tự hào khi được góp mặt ở những sân khấu lớn đóng góp cho các hoạt động văn học nghệ thuật phục vụ người dân Thành phố.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm phát biểu tại hội nghị

"Kính mong lãnh đạo thành phố quan tâm phát triển những không gian nghệ thuật mở, nơi có thể giới thiệu các tác phẩm mới, giao lưu học hỏi thế hệ đi trước. Tiếp tục duy trì phát triển hệ thống đào tạo nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là nghệ thuật dân tộc dân gian.

Đề nghị có thêm những sân khấu định kỳ dành cho nghệ sĩ thành phố để đưa nghệ thuật đến gần người dân. Đặc biệt là công nhân, học sinh sinh viên khu vực ngoại thành", Võ Hạ Trâm cho biết.

Nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng

Một trong những nghệ sĩ cao niên nhất của văn học nghệ thuật TP.HCM, đạo diễn nhà văn Xuân Phượng năm nay 96 tuổi, cũng dành những lời chia sẻ với các nghệ sĩ trẻ.

Bà cho biết: "Các bạn trẻ làm văn học nghệ thuật cần hiểu rằng bất kỳ công việc mình làm tưởng chừng giản đơn nhưng phía sau nó luôn có ý nghĩa không ngờ. Các bạn thấy công việc của mình việc gì cũng quan trọng, hãy sẵn sàng làm những việc mà đất nước cần".

Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc mong muốn có Liên hoan sân khấu quốc tế tại TP.HCM

Trong khi đó, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc chia sẻ: "Nhìn lại quãng đường 50 năm hoạt động văn học nghệ thuật TP.HCM, tôi thấy có hình ảnh của mình, có tên mình trong đó. Chúng ta có thể cảm thấy tự hào. Nhưng xin phép chúng tôi chưa được hài lòng với những gì chúng tôi đã làm.

TP.HCM có liên hoan phim quốc tế, nhưng tại sao chưa có liên hoan sân khấu quốc tế TP.HCM. Mỗi lần tiếp xúc với nghệ thuật bên ngoài chúng tôi thấy mình lạc hậu, và đây là tín hiệu tốt, điều đó chúng tôi phải cố gắng. Xin phép TP.HCM cho chúng tôi được phép nỗ lực liên tục, sáng tạo liên tục và sáng tạo với những đề tài mới, được tự do sáng tạo, tự do trong tư duy".

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ phát biểu

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ phát biểu: "Là nghệ sĩ trẻ, Dạ trân trọng biết ơn thế hệ đi trước đã tạo nên nền văn học nghệ thuật quý giá suốt 50 năm qua.

Là nghệ sĩ trẻ với nhiệt huyết và đam mê, Vỹ Dạ muốn chứng minh nghệ thuật không chỉ giải trí mà kết nối tâm hồn con người, nâng tầm giá trị truyền thống bản sắc văn hoá Việt Nam trong và ngoài nước. Lâm Vỹ Dạ mong muốn được cống hiến trên những sân khấu lớn, hiện đại".

Nghệ sĩ Ưu tú Mỹ Uyên - Giám đốc Sân khấu kịch 5B

Trong khi đó, với nhiều trăn trở cho sự phát triển sân khấu, Nghệ sĩ Ưu tú Mỹ Uyên - Giám đốc Sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần kiến nghị: "Nhà hát kịch 5B là một trong những sân khấu đi đầu ở TP.HCM trong công tác xã hội hóa sân khấu. Sau đó, TP.HCM nở rộ xu hướng xã hội hóa sân khấu, tất cả đều do những anh em nghệ sĩ yêu nghệ thuật sáng lập lên và có sự cạnh tranh quyết liệt. Trong nền công nghiệp văn hoá hiện nay, chúng ta tiếp cận nhiều nền nghệ thuật của các nước. Giải trí số, nền tảng số đã phân chia lượng khán giả của chúng tôi.

Nhưng chúng tôi không bỏ sân khấu. Sân khấu không chết! Chúng tôi có sự canh tranh lành mạnh, làm nên những vở sân khấu giải trí mang tiếng cười ý nhị. Mong quý lãnh đạo thành phố quan tâm hơn nữa đến cơ sở vật chất của sân khấu để nghệ sĩ làm nghề tốt hơn. Đưa ra quy chế rõ ràng để chúng tôi làm việc cũng dễ dàng hơn".

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu

Giải đáp các ý kiến của các đại biểu, các nghệ sĩ, Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang nói: "Văn học nghệ thuật đối mặt với sự cạnh tranh. Chúng ta không cạnh tranh được thì không trụ nổi. Đó là xu thế. Các lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao lưu ý, chúng ta phải có quy định khung. Nhưng phải có sự linh hoạt nhất định để tạo sự cạnh tranh lành mạnh.

Văn học nghệ thuật TP.HCM phải đổi mới, dễ dàng tiếp cận với công chúng. Làm sao phải truyền cảm hứng cho giới trẻ yêu mến văn học nghệ thuật, nghệ sĩ trẻ phát huy sáng tạo hơn nữa. Đặc biệt các sản phẩm phải phù hợp với thời cuộc và thị hiếu của giới trẻ".

Đa dạng các hoạt động "Những ngày Văn học Nghệ thuật TP.HCM"
"Những ngày Văn học Nghệ thuật TP.HCM" được tổ chức từ ngày 18-21/10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn, TP.HCM) và các địa điểm phối hợp tại Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Côn Đảo. Chuỗi hoạt động này gồm 22 sự kiện, trong đó có nhiều sự kiện chiếu phim, diễn kịch, cải lương, triển lãm... hấp dẫn.
Sự kiện khai mạc sẽ diễn ra tối 18/10 và một số sự kiện tiêu biểu khác. Cụ thể, họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam; Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm soạn giả Viễn Châu; Tổ chức chiếu lưu động phim "Mưa đỏ" tại đặc khu Côn Đảo; Biểu diễn kịch nói Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang chín án tử; Trình diễn thơ - nhạc với chủ đề "50 năm - Thơ nhạc cất cánh cùng Thành phố"...
Toàn bộ hoạt động trong khuôn khổ "Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM" mở cửa tự do, tạo điều kiện cho đông đảo người dân, học sinh, sinh viên, văn nghệ sĩ, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm.

