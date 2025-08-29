Biển Đen dậy sóng: Nga tung đòn sấm sét 'đánh chìm' tàu Hải quân Ukraine, Kiev quyết giữ một bí mật

Tàu trinh sát Simferopol của Hải quân Ukraine. Ảnh Wiki

Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, ông Pletenchuk cho biết: “Thật đáng buồn, chúng tôi vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong. Hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra. Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm thấy toàn bộ quân nhân còn mất tích – hiện có vài người. Một số binh sĩ cũng đã bị thương. Tuy nhiên, phần lớn thủy thủ đoàn đã an toàn từ hôm qua".

Truyền thông Nga đưa tin con tàu đã bị đánh chìm, song phía Ukraine khẳng định “chưa thể xác nhận thông tin này”.

Trước đó, hôm 28/8, phía Ukraine thông báo một tàu hải quân của họ bị lực lượng Nga tấn công, khiến một thủy thủ thiệt mạng và nhiều người bị thương. Một số kênh Telegram thân Nga tuyên bố mục tiêu bị đánh trúng là tàu trinh sát Simferopol của Hải quân Ukraine. Song đến nay phía Ukraine vẫn chưa xác nhận về số phận của con tàu.

Vụ việc cho thấy chiến sự trên Biển Đen vẫn diễn biến căng thẳng, khi các lực lượng Nga – Ukraine liên tục mở rộng phạm vi tấn công nhằm vào những mục tiêu chiến lược trên biển.

Bối cảnh căng thẳng trên Biển Đen

Biển Đen thời gian qua liên tục trở thành điểm nóng khi Ukraine nhiều lần tung ra các đợt tập kích bằng UAV và tên lửa hành trình vào tàu chiến Nga, trong đó có vụ đánh chìm tuần dương hạm Moskva năm 2022.

Ngược lại, Nga cũng không ngừng gia tăng tần suất tấn công nhằm vào các mục tiêu hải quân và cơ sở hạ tầng quân sự ven biển của Ukraine. Các nhà quan sát cho rằng việc Nga nhắm vào tàu trinh sát có thể nhằm vô hiệu hóa khả năng thu thập thông tin tình báo và cảnh báo sớm của Ukraine.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận chính thức, trong khi phía Ukraine tiếp tục giữ kín thông tin chi tiết về tình trạng con tàu bị trúng tập kích.