Ukraine giáng đòn mạnh xóa sổ sở chỉ huy Nga ở Kursk bằng một đòn duy nhất

Ukraine giáng đòn xóa sổ sở chỉ huy, hệ thống liên lạc và các đội phòng không của Nga, ở Kursk bằng một đòn duy nhất. Ảnh cắt từ video do quân đội Ukraine cung cấp/Defence

Quân đội Ukraine đã tung ra cuộc tấn công chính xác cao, xóa sổ toàn bộ một đơn vị Nga gần khu định cư Kulbaki. Với sự phối hợp nhịp nhàng và bí mật, lực lượng Ukraine đã đồng loạt đánh trúng nhiều vị trí then chốt của đối phương, gần như không để lại cơ hội sống sót hay khôi phục lực lượng, tờ Defence đưa tin.

Theo báo cáo, cuộc tấn công được thực hiện bằng bom dẫn đường chính xác GBU-39 Small Diameter Bombs – loại vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine, nổi tiếng với khả năng xuyên phá sâu và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Những quả bom này được thả từ các máy bay được cải tiến để hoạt động trong môi trường giao tranh ác liệt, cho phép Ukraine tấn công với tốc độ và hiệu quả tối đa.

Đòn đánh phủ đầu đối phương, loại bỏ các đội đặc nhiệm Nga

Mục tiêu chính của cuộc tấn công là sở chỉ huy và trung tâm điều hành của đơn vị Nga, khiến hệ thống chỉ huy gần như bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Đồng thời, các đòn đánh còn phá hủy khu nhà ở của binh sĩ cùng nhiều công sự, làm suy yếu nghiêm trọng khả năng tác chiến của đơn vị này trong khu vực.

Đáng chú ý không kém là việc Ukraine đã tiêu diệt các đội chuyên trách liên lạc và tác chiến điện tử của đối phương. Đây vốn là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp chiến trường và triển khai biện pháp đối phó với máy bay không người lái cũng như pháo binh Ukraine.

Bằng cách vô hiệu hóa họ, Ukraine đã làm giảm đáng kể khả năng Nga chống đỡ trước những cuộc tập kích tiếp theo.

Ngoài ra, đòn đánh còn tiêu diệt nhóm lính Nga vận hành MANPADS – hệ thống phòng không vác vai vốn là mối đe dọa thường trực với máy bay và trực thăng Ukraine. Việc loại bỏ lực lượng này giúp không quân Ukraine có thêm khoảng không gian an toàn để cơ động trong khu vực.

Bom GBU-39 – “quân bài thay đổi cuộc chơi”?

Chiến dịch Kulbaki cho thấy rõ vai trò ngày càng lớn của các loại vũ khí chính xác do phương Tây viện trợ trong chiến lược phòng thủ của Ukraine. GBU-39, với khả năng tấn công mục tiêu kiên cố từ khoảng cách xa, đang trở thành “quân bài thay đổi cuộc chơi”, giúp Ukraine có thể triệt hạ toàn bộ cụm lực lượng đối phương chỉ bằng những đòn đánh chính xác.

Trước đó, Defense Express đưa tin, lực lượng Ukraine cũng công bố đoạn video ghi lại vụ nổ kinh hoàng khi phá hủy kho đạn Nga tại vùng Kharkov. Đoạn video do Quân đoàn 10 công bố ngày 27/8 cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ bốc cao lên bầu trời, minh chứng cho sức công phá khủng khiếp của đòn tấn công.