Biển người đổ về chợ Viềng - Phủ Dầy từ sớm, lực lượng chức năng tổ chức 38 chốt kiểm soát giao thông

Trả lời Dân Việt, ông Đỗ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho phiên chợ, UBND huyện Vụ Bản đã yêu cầu thị trấn Gôi, các xã Kim Thái, Trung Thành thực hiện giải tỏa các hành lang giao thông trên các địa bàn và các trục quốc lộ. UBND huyện đã tổ chức 38 chốt với hơn 300 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội để điều tiết và hướng dẫn giao thông.