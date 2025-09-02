Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 02/09/2025 12:12 GMT+7

Biển người khắp nơi đổ về TP.HCM, từ phường Sài Gòn đến phường Vũng Tàu chơi lễ 2/9

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 02/09/2025 12:12 GMT+7
Nhiều điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM từ phường Sài Gòn đến phường Vũng Tàu tấp nập dịp lễ 2/9. Ngoài người dân thành phố, nhiều du khách từ các tỉnh thành cũng đến TP.HCM để vui chơi trong thời gian này.
Tấp nập khách vui chơi dịp lễ 2/9

Sáng 2/9, hàng loạt điểm tham quan, vui chơi giải trí tại TP.HCM đông nghịt người. Dinh Độc Lập, bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Thảo Cầm Viên Sài Gòn nườm nượp người đổ về tham quan. Tuyến đường phía trước các điểm tham quan này đều rất nhộn nhịp.

Tại Dinh Độc Lập (phường Bến Thành), để phục vụ nhu cầu mua vé của người dân và du khách, di tích mở thêm một cổng bán vé nằm ở phía bên tay phải (hướng trưng bày các xe tăng) thay vì chỉ một cổng bán vé như từ trước đến nay. Nhờ vậy, dù lượng khách đông nhưng việc mua vé vào tham quan diễn ra nhanh chóng.

Khách khắp nơi đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn sáng 2/9. Ảnh: Hồng Phúc

Từ Dinh Độc Lập, chạy thẳng theo đường Lê Duẩn là Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Sài Gòn). Điểm tham quan này cũng rất đông sáng 2/9. Hơn 9h, khách từ khắp nơi đổ về, khu vực cổng Thảo Cầm Viên Sài Gòn gần như kín người. Bên ngoài, nhiều phương tiện tiếp tục nối đuôi nhau về Thảo Cầm Viên để tham quan. Hầu hết là gia đình có con nhỏ.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng mở cổng bán vé trực tuyến kết hợp song song với bán vé trực tiếp. Vì vậy, thời gian khách chờ mua vé không khá nhanh so với những dịp lễ trước.

Gia đình chị Anh Thư gồm 4 người từ phường Biên Hòa, Đồng Nai lên TP.HCM tham quan Thảo Cầm Viên. Chị Anh Thư cho biết, các bé ở nhà rất thích Thảo Cầm Viên, cứ mỗi dịp lễ là muốn đến đây chơi với các bé thú.

“Dịp lễ dù đông khách nhưng như vậy mới vui, miễn không quá tải là được. Dịp lễ này, tôi thấy Thảo Cầm Viên có thêm nhiều cách bán vé nên thời gian chờ mua vé trực tiếp không quá lâu. Chúng tôi dự định chơi ở đây khoảng hơn 2 tiếng rồi cho các bé đi metro”, chị Thư nói.

Cũng trong hôm nay, metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ miễn phí vé cho người dân và du khách.

"Biển người" tại Suối Tiên lễ 2/9. Ảnh: H.Phúc
Du khách hào hứng xem các tiết mục biểu diễn tại các khu vui chơi, giải trí lễ 2/9. Ảnh: H.Phúc

Các điểm vui chơi khác như Đầm Sen, Suối Tiên, địa đạo Củ Chi cũng thu hút rất đông người dân và du khách đổ về tham quan.

Điểm mới của nhiều điểm vui chơi dịp lễ năm nay là mở cửa luôn vào ban đêm để phục vụ người dân và du khách, với nhiều hoạt động như chợ ẩm thực đêm, show thực cảnh, trình diễn ánh sáng…

Điểm đến lịch sử, du lịch biển hút khách

Các doanh nghiệp du lịch lữ hành như Saigontourist, Vietluxtour, Chim Cánh Cụt… cũng cho biết những điểm đến gắn với văn hóa, lịch sử TP.HCM dịp lễ 2/9 năm nay hút khách. Phần lớn khách của các tour này là khách nước ngoài, khách gia đình trong và từ các tỉnh thành đến TP.HCM tham quan, vui chơi dịp lễ.

Trao đổi với Dân Việt, bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Vietluxtour, cho biết công ty đang khai thác hơn 10 sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của thành phố. Các tour tiêu biểu như Biệt động Sài Gòn, Sài Gòn sắc màu đêm, Sài Gòn xưa và nay đang rất hút khách dịp lễ 2/9 này, sôi động suốt 4 ngày nghỉ lễ.

Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu trở thành điểm nhấn đặc biệt và hút khách tại Vũng Tàu dịp lễ 2/9. Ảnh: Hoàng Nhân 

Tại khu vực Bãi Sau - Vũng Tàu (phường Vũng Tàu), du khách từ khắp nơi đổ về. Biển Vũng Tàu khu vực Bãi Sau những ngày nghỉ lễ vừa ra rất đông. Đáng chú ý, điểm nhấn của biển Vũng Tàu dịp lễ năm nay là tuyến đường dọc Bãi Sau, công viên Bãi Sau và tháp Tam Thắng ra mắt đúng dịp 2/9.

Đặc biệt, công trình tháp Tam Thắng với 143 trụ đa giác đại diện cho ba làng cổ Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam - cội nguồn hình thành đô thị Vũng Tàu ngày nay, không chỉ ấn tượng vào ban ngày mà còn rực rỡ vào ban đêm.

Công trình tháp Tam Thắng được đánh giá cao và được dự đoán sẽ thu hút đông khách đến với Vũng Tàu không chỉ trong dịp lễ 2/9.

Tối nay, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 4 địa điểm để kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Ba điểm bắn tầm cao sẽ diễn ra tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Điểm bắn pháo hoa tầm thấp duy nhất sẽ diễn ra ở công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

