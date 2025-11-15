Biệt thự 4 tầng 504 m2 ở Đà Nẵng: Hơi thở kiến trúc hiện đại, ánh sáng và gỗ hòa quyện

Ngôi nhà có tổng cộng 4 tầng, mỗi tầng được bố trí các chức năng riêng biệt nhưng vẫn hợp lý và thuận tiện cho các thành viên. Căn biệt thự gây ấn tượng nhờ thiết kế đua ra một phần ở tầng 2, điều này không chỉ làm mặt tiền trở nên đặc biệt hơn mà còn tăng không gian sử dụng cho ngôi nhà.

Ngôi nhà 4 tầng có vẻ ngoài độc đáo, thu hút. Nguồn: Archdaily

Phần nhô ra ở tầng 2 tạo nên khoảng ban công rộng rãi ở tầng 3. Nguồn: Archdaily

Căn biệt thự trở nên lung linh hơn nhờ những ánh đèn vàng. Nguồn: Archdaily

Từ ngoại thất đến nội thất, ngôi nhà sử dụng gam màu chủ đạo là trắng kết hợp cùng gỗ nâu mang đến sự ấm áp và tinh tế. Thiết kế của căn biệt thự sử dụng những vật liệu chủ đạo như gỗ, gạch tổ ong xám, kính,...

Thêm vào đó, kiến trúc sư còn bố trí các lam gỗ che nắng ngoài trời giúp giảm bớt nắng nóng gay gắt của mảnh đất miền Trung và tạo sự riêng tư, an toàn cho gia chủ.

Căn biệt thự sở hữu gam màu trắng chủ đạo phối cùng lam chắn gỗ nâu bên ngoài. Nguồn: Archdaily

Tường mặt tiền và tường bên được ốp gạch tổ ong xám tạo điểm nhấn. Nguồn: Archdaily

Lam chắn gỗ ở các tầng được đóng kích thước khác nhau theo nhu cầu của gia chủ. Nguồn: Archdaily

Lam chắn nắng được thiết kế như cửa sổ giúp gia chủ dễ dàng sử dụng. Nguồn: Archdaily

Màu sắc của lam chắn gỗ phối hợp hài hòa với tường trắng ở mặt tiền căn nhà 4 tầng. Nguồn: Archdaily

Lam chắn gỗ còn được sử dụng như cổng ra vào, tạo nên sự thống nhất cho mặt tiền bên ngoài. Nguồn: Archdaily

Tầng trệt của căn biệt thự bao gồm phòng khách, phòng bếp, phòng ăn và 1 phòng ngủ. Khu vực phòng khách - bếp - ăn được nối liền nhau giúp không gian thêm rộng rãi, thoáng đãng. Phòng bếp là khu vực ở giữa, kết nối sân trước và sân sau, được nhận nhiều ánh sáng cùng không khí tự nhiên, giúp không gian bếp ít bị ám mùi dầu mỡ khi nấu nướng. Phòng khách sử dụng nội thất có tông màu nâu chủ đạo vô cùng sang trọng, phối hợp hài hòa với gam màu trắng của không gian.

Khu vực phòng khách - ăn - bếp được nối liền giúp không gian được mở rộng, thoáng đãng. Nguồn: Archdaily

Bàn ghế ăn có tông màu nâu, được đặt giữa khu vực bếp và phòng khách. Nguồn: Archdaily

Khu vực bếp - ăn nằm giữa sân vườn trước và sau giúp không gian thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Nguồn: Archdaily

Từ tầng trên nhìn xuống sân vườn phía sau. Nguồn: Archdaily

Tầng 2 bao gồm 1 phòng ngủ master và 2 phòng ngủ nhỏ. Tầng 3 phục vụ những nhu cầu khác của các thành viên như phòng giải trí, phòng đọc sách, phòng làm việc, phòng xông hơi. Đặc biệt, tầng ba còn có ban công sân vườn rộng rãi được gia chủ bố trí nhiều cây xanh cùng bộ bàn trà để có thể ngồi nghỉ ngơi, thư giãn, ngắm cảnh quan xung quanh.

Phòng ngủ với thiết kế đơn giản, sàn và tường đầu giường được ốp gỗ đúng tinh thần của ngôi nhà. Nguồn: Archdaily

Phòng ngủ master của căn biệt thự sở hữu đầy đủ tiện nghi cùng ban công có tầm nhìn cảnh quan rộng thoáng. Nguồn: Archdaily

Ban công lớn tràn ngập ánh nắng của phòng ngủ chính. Nguồn: Archdaily

Phòng giải trí được bố trí ở tầng 3. Nguồn: Archdaily

Kệ sách đóng bằng gỗ với thiết kế đơn giản, gọn gàng. Nguồn: Archdaily

Ban công sân vườn ở tầng 3 là nơi gia chủ nghỉ ngơi, thư giãn và trồng cây cảnh. Nguồn: Archdaily

Giếng trời xuyên suốt ngôi nhà đóng vai trò vô cùng quan trọng bởi nó giúp lấy sáng, thông gió cho các tầng. Kiến trúc sư sử dụng kính làm mái che giếng trời cùng lam gỗ chắn nắng nhằm điều tiết vừa đủ ánh sáng vào bên trong.

Ngôi nhà tràn ngập ánh nắng nhưng có sự điều tiết hợp lý nhờ bố trí hệ lam cả ở giếng trời. Nguồn: Archdaily

Lam chắn gỗ che nắng giếng trời tạo nên những vệt nắng rất đẹp mắt. Nguồn: Archdaily

Mặt bằng tầng 1 của căn nhà 4 tầng. Nguồn: Archdaily

Mặt bằng tầng 2. Nguồn: Archdaily

Mặt bằng tầng 3. Nguồn: Archdaily

Mặt bằng tầng 4. Nguồn: Archdaily



