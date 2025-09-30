Biệt thự hiện đại có sân trung tâm thành “trái tim” kết nối 3 thế hệ gia đình

Biệt thự là lời giải bài toán không gian cho 2 gia đình sống chung

Căn biệt thự được tổ chức thành 3 phần: Khu gara và sân ngoài trời; sân trung tâm (tiếp khách, học tập, ăn uống) và khu vực hậu trường (bếp, khu giặt phơi, phòng giúp việc).

2 khối nhà được chia tách bởi những vách tường đặc và hệ lam gỗ có thể xoay mở: Một dành cho cha mẹ và người con trai, một dành cho người con gái cùng gia đình nhỏ. Khi cần riêng tư, các không gian này có thể được “đóng lại” thành 2 căn hoàn toàn độc lập.

Nhưng, nếu gia đình có sự kiện hay đơn giản chỉ là bữa tối ấm cúng, chỉ cần mở các lam gỗ, căn biệt thự lập tức trở thành một không gian mở chung, linh hoạt và gắn kết.

Căn biệt thự được xây dựng cho 2 gia đình cùng sinh sống. Ảnh: Rungkit Charoenwat

Thiết kế mặt tiền ấn tượng với những hình khối vuông vắn, độc lập. Ảnh: Rungkit Charoenwat

Sân trong đóng vai trò trung tâm kết nối giữa các khu vực trong nhà. Ảnh: Rungkit Charoenwat

Tọa lạc tại khu vực có hướng phía Tây - đón nắng chiều gay gắt, ngôi nhà được thiết kế với loạt giải pháp đặc biệt để cân bằng giữa tầm nhìn và kiểm soát nhiệt.

Theo đó, 6 cửa lam gỗ được đặt trước mặt tiền để đón gió tự nhiên từ hướng Đông Bắc và hạn chế ánh nắng trực tiếp.

Bên trong, các lối di chuyển chính được bố trí sát sân trong, nơi trồng cỏ Malaysia và cây táo tàu Ấn Độ, giúp không gian luôn dịu mát và thoáng đãng, ngay cả khi đóng cửa.

Hệ cửa lam gỗ giúp cản nắng và đảm bảo riêng tư…. Ảnh: Rungkit Charoenwat

…khi mở ra thì hỗ trợ thông gió và tạo tầm nhìn xuyên suốt. Ảnh: Rungkit Charoenwat

Kiến trúc sư sử dụng hệ khung gỗ dài 1 m kết hợp ống thép 9 mm để giữ khoảng cách đều và chắc chắn. Ảnh: Rungkit Charoenwat

Khu sân trung tâm được bao quanh bởi 3 mặt chức năng, cho phép ánh sáng và cây xanh xuất hiện ở mọi không gian sử dụng trong nhà. Bên cạnh đó, phòng ăn, khu vực được coi là “trái tim” của ngôi nhà còn được bố trí như một khối đôi, nối liền 2 nhánh nhà, kéo dài 5 m theo chiều ngang nhằm tăng tính kết nối mà không làm mất đi tính riêng biệt.

Mỗi khối nhà được thiết kế với những chức năng riêng biệt, duy trì kết nối mà vẫn đủ riêng tư. Ảnh: Rungkit Charoenwat

Lối đi với tranh treo tường tạo cảm giác như một bảo tàng nghệ thuật. Ảnh: Rungkit Charoenwat

Khu vực ăn uống chung hưởng trọn ánh sáng mặt trời ấm áp. Ảnh: Rungkit Charoenwat

Một điểm đặc biệt trong căn biệt thự là phòng khách được đẩy ra phía trước, tạo nên một khối nổi bật. Kết cấu được thực hiện bằng cách đặt dầm song song kéo dài từ tường bê tông lớn, kết nối với thanh thép giằng mái. Nhờ đó, không cần dầm chịu lực giữa, không gian phòng khách mở rộng hoàn toàn với hệ cửa kính lớn, nhìn ra khu vườn xanh mát.

Phòng khách đặt phía trước, hướng tầm nhìn ra sân vườn qua hệ kính kịch trần lớn. Ảnh: Rungkit Charoenwat

Vật liệu cũng là điểm cộng thẩm mỹ giúp ngôi nhà vừa chắc chắn, vừa mềm mại. Tầng 1 dùng sàn gạch, bê tông sơn giả đá, tạo cảm giác vững chãi. Tầng 2 dùng gam sáng, nhẹ hơn để làm nổi khối công trình. Các đường gờ tường mảnh (2 mm) được kiến trúc sư khéo léo thêm vào để tăng chiều sâu và tạo sự sắc nét cho các bức tường phun sơn.

Vật liệu gỗ sáng màu mang đến những trải nghiệm thư thái, dễ chịu. Ảnh: Rungkit Charoenwat

Bóng nắng đổ cũng góp phần tô điểm nét tĩnh lặng cho ngôi nhà. Ảnh: Rungkit Charoenwat

Phòng ngủ có thiết kế khá tinh giản, gọn gàng nhờ nội thất thông minh. Ảnh: Rungkit Charoenwat

Bàn ăn với điểm nhấn là bình hoa và đèn thả trần đơn giản. Ảnh: Rungkit Charoenwat

Căn biệt thự trở thành minh chứng sống động cho cách một không gian sống có thể tôn trọng nhu cầu riêng biệt của từng gia đình nhỏ, đồng thời nuôi dưỡng sự kết nối, yêu thương và gắn bó của một đại gia đình nhiều thế hệ.

Khi về chiều, ánh đèn vàng càng tôn vinh một chốn trở về gần gũi, ấm cúng. Ảnh: Rungkit Charoenwat