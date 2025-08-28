Nhà phố, biệt thự Casa kiến tạo không gian sống sang trọng ven biển TP.HCM

Trang Country Living cho rằng, sống gần biển mang lại nhiều lợi ích: không khí trong lành, tiếng sóng dịu êm hỗ trợ giấc ngủ, giảm stress, môi trường khuyến khích vận động nhờ sống cạnh “bể bơi tự nhiên khổng lồ” và cảm giác thư thái vượt trội. Nghiên cứu của ĐH Carleton (Canada) chỉ ra, những âm thanh có nhịp điệu hài hòa, cường độ tăng giảm nhẹ như tiếng sóng, tiếng mưa hay tiếng nước chảy thường được não bộ nhận diện là “không đe dọa”, giúp thư giãn, dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.

Phân khu Casa sở hữu “liều thuốc chữa lành” từ thiên nhiên biển Bãi Sau.

Hội tụ trọn vẹn “liều thuốc chữa lành” từ thiên nhiên khi tọa lạc cạnh biển Bãi Sau, một trong những bãi biển đẹp nhất miền Nam và thừa hưởng khí hậu ôn hòa của vùng đất Vũng Tàu, mỗi căn nhà tại phân khu Casa được Sun Group phát triển như “ốc đảo nghỉ dưỡng” giữa trung tâm Blanca City. Chủ đầu tư kiến tạo môi trường sống bền vững, để thiên nhiên nuôi dưỡng tinh thần và kiến trúc cùng hệ tiện ích đẳng cấp định vị chất sống thời thượng.

Không gian kiến trúc mang giá trị trường tồn

Được chắp bút bởi những nhà thiết kế tài năng đến từ AEDAS, đơn vị kiến trúc hàng đầu thế giới, các dãy phố Casa khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi, hòa quyện cùng sắc đỏ terracotta rực rỡ, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa sống động và đậm chất thời thượng. Với hơn 200 mẫu thiết kế độc bản, mỗi căn nhà là một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt.

KTS trưởng dự án tiết lộ, sự đa dạng trong thiết kế không chỉ nhằm tôn vinh tính cá nhân hóa mà còn góp phần tạo nên dải kiến trúc đặc sắc, thể hiện trọn vẹn tinh thần duy mỹ của dòng sản phẩm cao cấp. Câu chuyện sống động về nền văn hóa và lịch sử giao thương của Vũng Tàu chính là sợi dây kết nối quan trọng trong thiết kế phân khu Casa.

Kiến trúc Casa kết hợp tinh hoa văn hoá và dấu ấn thời thượng với hơn 200 mẫu thiết kế độc bản.

“Trên nền tảng đó, các ngôi nhà trắng hòa quyện hài hòa với những nét đặc trưng của kiến trúc Iberia, cùng họa tiết và chi tiết mang âm hưởng sâu sắc của văn hóa Nam Bộ và miền Tây sông nước”, đại diện đơn vị thiết kế nhấn mạnh.

Những căn nhà phố, biệt thự hiện lên duyên dáng với mái ngói sắc nét như tranh vẽ, điểm xuyết bởi những đường sóng uốn lượn mềm mại được khắc họa tinh tế trên từng góc ban công. Mặt ngoài các căn nhà được phủ 5 – 7 lớp sơn cao cấp, không chỉ bảo vệ tuyệt đối trước tác động của hơi muối biển mà còn duy trì vẻ đẹp bền bỉ theo năm tháng. Hệ thống cửa sổ và ban công được bố trí hợp lý để đón nhận ánh sáng tự nhiên, đồng thời tạo luồng không khí lưu thông, giúp không gian trong nhà thoáng đãng, mát mẻ. Bài toán kết hợp giữa thiên nhiên và kiến trúc được giải quyết tinh tế, hài hòa.

Điểm nhấn khác biệt phải kể đến, mỗi căn nhà phố cao 3–4 tầng đều tích hợp tầng hầm đa năng, mở ra nhiều lựa chọn sử dụng linh hoạt như khu vực nghỉ ngơi, không gian giải trí hay phòng làm việc riêng biệt. Chủ đầu tư Sun Group tiếp tục cho thấy tầm vóc và tâm huyết trong từng dự án khi không ngừng kiến tạo những công trình mang giá trị bền vững, đậm dấu ấn nghệ thuật và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu khắt khe nhất của cuộc sống thời thượng.

Mỗi căn nhà phố Casa cao 3–4 tầng tích hợp tầng hầm đa năng giàu tính ứng dụng.

Đặc quyền tận hưởng tiện ích đỉnh cao giữa lòng Blanca City

Từ nhà ra phố, cư dân Casa bước ngay vào một thế giới đa tầng tiện ích. Xen kẽ giữa các khu dân cư là hệ thống 8 công viên cảnh quan lấy cảm hứng từ truyền thuyết Cá Ông, tái hiện vẻ đẹp huyền thoại của biển cả qua những mảng xanh uốn lượn và tiểu cảnh độc đáo. Đặc biệt, đại lộ Hoa, con đường giao thoa tinh hoa Việt – Pháp – Bồ Đào Nha, sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa – kiến trúc, nơi diễn ra các lễ hội, sự kiện cộng đồng và hoạt động nghệ thuật đường phố…

Trong khi đó mạch nguồn giải trí – nghỉ dưỡng nằm ngay trung tâm Blanca City chính là Công viên nước Sun World quy mô 15ha, quy tụ 20 trò chơi với những kỷ lục chưa từng có trong hệ thống Sun World và nhiều trò chơi lần đầu xuất hiện tại Đông Nam Á.

Vị trí của phân khu Casa được bao quanh bởi các tòa tháp cao tầng Blanca và Beacon, chuỗi khách sạn đẳng cấp vận hành bởi thương hiệu quốc tế, mang đến dịch vụ lưu trú chuẩn 5 sao; trung tâm thương mại mặt biển lớn nhất nước với hệ thống mua sắm, ẩm thực, giải trí hiện đại; cùng hệ sinh thái sống toàn diện gồm trường học liên cấp, công trình y tế chất lượng cao, trung tâm văn hóa – thể thao, bãi biển riêng và bãi đỗ xe tập trung…

Phân khu thấp tầng Casa hưởng trọn hệ tiện ích đỉnh cao ‘all-in-one’ của Blanca City.

Cộng hưởng giá trị chất lượng sống, tiện ích đồng bộ và đặc biệt là nền tảng pháp lý lâu dài minh bạch, dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự Casa được nhiều khách hàng, nhà đầu tư đánh giá cao như một giải pháp tích sản bền vững. Nhiều khách hàng không chỉ xuống tiền nhanh chóng mà còn sẵn sàng chia sẻ câu chuyện chọn Casa như một quyết định “đáng giá từng phút giây”.

“Hiếm dự án biển nào như Casa. Không gian sống đẹp, tiện ích đầy đủ, pháp lý rõ ràng. Mua ở đây không chỉ để ở mà còn để lại cho con cháu như một tài sản bền vững, giá trị càng lâu càng quý” – Chị Minh Thu, nhà đầu tư đến từ phường Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ.

Cư dân Casa sở hữu tài sản truyền đời nhờ tiện nghi vượt trội và pháp lý minh bạch.

Với tọa độ trung tâm đắt giá của đô thị biển Blanca City trên tuyến đường 3 tháng 2, cư dân Casa có thể kết nối nhanh chóng đến khu trung tâm TP.HCM. Trong tương lai gần, khi cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành cùng tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu đồng loạt vận hành, khoảng cách tới các điểm đến phía Nam ngày càng rút gọn ngoạn mục, cánh cửa đón du khách quốc tế về Blanca City sẽ ngày càng rộng mở. Điều đó đồng nghĩa với việc, cư dân Casa có thể bắt đầu ngày mới ở phố thị nhộn nhịp, khép lại buổi chiều trong làn gió biển mát lành - đặc quyền sống mà ít nơi nào có được.