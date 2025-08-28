Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Nhà đất
Thứ năm, ngày 28/08/2025 10:52 GMT+7

Nhà phố, biệt thự Casa kiến tạo không gian sống sang trọng ven biển TP.HCM

+ aA -
M.M Thứ năm, ngày 28/08/2025 10:52 GMT+7
Thức dậy giữa thanh âm sóng biển và ánh nắng đầu ngày, tận hưởng trọn vẹn hệ tiện ích hiện đại của Blanca City - đại đô thị ven biển 96,6ha gắn với công viên nước quy mô bậc nhất hệ thống Sun World. Đó là đặc quyền giúp chủ nhân những căn townhouse, villa tại phân khu Casa sở hữu tài sản cùng phong cách sống thời thượng ngay cửa ngõ biển của siêu đô thị TP.HCM.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trang Country Living cho rằng, sống gần biển mang lại nhiều lợi ích: không khí trong lành, tiếng sóng dịu êm hỗ trợ giấc ngủ, giảm stress, môi trường khuyến khích vận động nhờ sống cạnh “bể bơi tự nhiên khổng lồ” và cảm giác thư thái vượt trội. Nghiên cứu của ĐH Carleton (Canada) chỉ ra, những âm thanh có nhịp điệu hài hòa, cường độ tăng giảm nhẹ như tiếng sóng, tiếng mưa hay tiếng nước chảy thường được não bộ nhận diện là “không đe dọa”, giúp thư giãn, dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.

Phân khu Casa sở hữu “liều thuốc chữa lành” từ thiên nhiên biển Bãi Sau.

Hội tụ trọn vẹn “liều thuốc chữa lành” từ thiên nhiên khi tọa lạc cạnh biển Bãi Sau, một trong những bãi biển đẹp nhất miền Nam và thừa hưởng khí hậu ôn hòa của vùng đất Vũng Tàu, mỗi căn nhà tại phân khu Casa được Sun Group phát triển như “ốc đảo nghỉ dưỡng” giữa trung tâm Blanca City. Chủ đầu tư kiến tạo môi trường sống bền vững, để thiên nhiên nuôi dưỡng tinh thần và kiến trúc cùng hệ tiện ích đẳng cấp định vị chất sống thời thượng.

Không gian kiến trúc mang giá trị trường tồn

Được chắp bút bởi những nhà thiết kế tài năng đến từ AEDAS, đơn vị kiến trúc hàng đầu thế giới, các dãy phố Casa khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi, hòa quyện cùng sắc đỏ terracotta rực rỡ, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa sống động và đậm chất thời thượng. Với hơn 200 mẫu thiết kế độc bản, mỗi căn nhà là một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt.

KTS trưởng dự án tiết lộ, sự đa dạng trong thiết kế không chỉ nhằm tôn vinh tính cá nhân hóa mà còn góp phần tạo nên dải kiến trúc đặc sắc, thể hiện trọn vẹn tinh thần duy mỹ của dòng sản phẩm cao cấp. Câu chuyện sống động về nền văn hóa và lịch sử giao thương của Vũng Tàu chính là sợi dây kết nối quan trọng trong thiết kế phân khu Casa.

Kiến trúc Casa kết hợp tinh hoa văn hoá và dấu ấn thời thượng với hơn 200 mẫu thiết kế độc bản.

“Trên nền tảng đó, các ngôi nhà trắng hòa quyện hài hòa với những nét đặc trưng của kiến trúc Iberia, cùng họa tiết và chi tiết mang âm hưởng sâu sắc của văn hóa Nam Bộ và miền Tây sông nước”, đại diện đơn vị thiết kế nhấn mạnh.

Những căn nhà phố, biệt thự hiện lên duyên dáng với mái ngói sắc nét như tranh vẽ, điểm xuyết bởi những đường sóng uốn lượn mềm mại được khắc họa tinh tế trên từng góc ban công. Mặt ngoài các căn nhà được phủ 5 – 7 lớp sơn cao cấp, không chỉ bảo vệ tuyệt đối trước tác động của hơi muối biển mà còn duy trì vẻ đẹp bền bỉ theo năm tháng. Hệ thống cửa sổ và ban công được bố trí hợp lý để đón nhận ánh sáng tự nhiên, đồng thời tạo luồng không khí lưu thông, giúp không gian trong nhà thoáng đãng, mát mẻ. Bài toán kết hợp giữa thiên nhiên và kiến trúc được giải quyết tinh tế, hài hòa.

Điểm nhấn khác biệt phải kể đến, mỗi căn nhà phố cao 3–4 tầng đều tích hợp tầng hầm đa năng, mở ra nhiều lựa chọn sử dụng linh hoạt như khu vực nghỉ ngơi, không gian giải trí hay phòng làm việc riêng biệt. Chủ đầu tư Sun Group tiếp tục cho thấy tầm vóc và tâm huyết trong từng dự án khi không ngừng kiến tạo những công trình mang giá trị bền vững, đậm dấu ấn nghệ thuật và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu khắt khe nhất của cuộc sống thời thượng.

Mỗi căn nhà phố Casa cao 3–4 tầng tích hợp tầng hầm đa năng giàu tính ứng dụng.

Đặc quyền tận hưởng tiện ích đỉnh cao giữa lòng Blanca City

Từ nhà ra phố, cư dân Casa bước ngay vào một thế giới đa tầng tiện ích. Xen kẽ giữa các khu dân cư là hệ thống 8 công viên cảnh quan lấy cảm hứng từ truyền thuyết Cá Ông, tái hiện vẻ đẹp huyền thoại của biển cả qua những mảng xanh uốn lượn và tiểu cảnh độc đáo. Đặc biệt, đại lộ Hoa, con đường giao thoa tinh hoa Việt – Pháp – Bồ Đào Nha, sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa – kiến trúc, nơi diễn ra các lễ hội, sự kiện cộng đồng và hoạt động nghệ thuật đường phố…

Trong khi đó mạch nguồn giải trí – nghỉ dưỡng nằm ngay trung tâm Blanca City chính là Công viên nước Sun World quy mô 15ha, quy tụ 20 trò chơi với những kỷ lục chưa từng có trong hệ thống Sun World và nhiều trò chơi lần đầu xuất hiện tại Đông Nam Á.

Vị trí của phân khu Casa được bao quanh bởi các tòa tháp cao tầng Blanca và Beacon, chuỗi khách sạn đẳng cấp vận hành bởi thương hiệu quốc tế, mang đến dịch vụ lưu trú chuẩn 5 sao; trung tâm thương mại mặt biển lớn nhất nước với hệ thống mua sắm, ẩm thực, giải trí hiện đại; cùng hệ sinh thái sống toàn diện gồm trường học liên cấp, công trình y tế chất lượng cao, trung tâm văn hóa – thể thao, bãi biển riêng và bãi đỗ xe tập trung…

Phân khu thấp tầng Casa hưởng trọn hệ tiện ích đỉnh cao ‘all-in-one’ của Blanca City.

Cộng hưởng giá trị chất lượng sống, tiện ích đồng bộ và đặc biệt là nền tảng pháp lý lâu dài minh bạch, dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự Casa được nhiều khách hàng, nhà đầu tư đánh giá cao như một giải pháp tích sản bền vững. Nhiều khách hàng không chỉ xuống tiền nhanh chóng mà còn sẵn sàng chia sẻ câu chuyện chọn Casa như một quyết định “đáng giá từng phút giây”.

“Hiếm dự án biển nào như Casa. Không gian sống đẹp, tiện ích đầy đủ, pháp lý rõ ràng. Mua ở đây không chỉ để ở mà còn để lại cho con cháu như một tài sản bền vững, giá trị càng lâu càng quý” – Chị Minh Thu, nhà đầu tư đến từ phường Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ.

Cư dân Casa sở hữu tài sản truyền đời nhờ tiện nghi vượt trội và pháp lý minh bạch.

Với tọa độ trung tâm đắt giá của đô thị biển Blanca City trên tuyến đường 3 tháng 2, cư dân Casa có thể kết nối nhanh chóng đến khu trung tâm TP.HCM. Trong tương lai gần, khi cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành cùng tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu đồng loạt vận hành, khoảng cách tới các điểm đến phía Nam ngày càng rút gọn ngoạn mục, cánh cửa đón du khách quốc tế về Blanca City sẽ ngày càng rộng mở. Điều đó đồng nghĩa với việc, cư dân Casa có thể bắt đầu ngày mới ở phố thị nhộn nhịp, khép lại buổi chiều trong làn gió biển mát lành - đặc quyền sống mà ít nơi nào có được.

Tham khảo thêm

Blanca City và trải nghiệm sống đa tầng cảm xúc

Blanca City và trải nghiệm sống đa tầng cảm xúc

Blanca City: Biểu tượng đô thị biển all-in-one lớn nhất Vũng Tàu, TP.HCM

Blanca City: Biểu tượng đô thị biển all-in-one lớn nhất Vũng Tàu, TP.HCM

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Khu đô thị Ciputra vẫn như "làng chài" dù ngớt mưa hơn 1 ngày

Dù ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 5 đã dứt hơn 24 giờ, nhiều tuyến đường nội khu Ciputra ở Hà Nội vẫn ngập sâu, biến khu đô thị vốn được mệnh danh “đáng sống bậc nhất thành phố” thành “làng chài”.

Bộ Xây dựng đề xuất các trường hợp xây dựng nhà được miễn giấy phép xây dựng

Nhà đất
Bộ Xây dựng đề xuất các trường hợp xây dựng nhà được miễn giấy phép xây dựng

Đại gia “Đường bia” khởi công dự án nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng gần Times City, nổi bật với thiết bị mạ vàng

Nhà đất
Đại gia “Đường bia” khởi công dự án nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng gần Times City, nổi bật với thiết bị mạ vàng

1 tỷ euro vốn từ Hà Lan muốn đầu tư vào Hưng Yên

Nhà đất
1 tỷ euro vốn từ Hà Lan muốn đầu tư vào Hưng Yên

Ninh Bình tìm chủ đầu tư cho 2 dự án khu đô thị 7.500 tỷ đồng

Nhà đất
Ninh Bình tìm chủ đầu tư cho 2 dự án khu đô thị 7.500 tỷ đồng

Đọc thêm

Tại sao chưởng pháp mạnh nhất của Dương Quá bị thất truyền?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao chưởng pháp mạnh nhất của Dương Quá bị thất truyền?

Đông Tây - Kim Cổ

Tuyệt học Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng do Dương Quá sáng tạo ra luôn là đề tài thu hút sự tò mò và bàn luận của đông đảo độc giả.

Khu vui chơi TP.HCM miễn vé cổng, mở luôn buổi tối để đón khách dịp lễ 2/9
Chuyển động Sài Gòn

Khu vui chơi TP.HCM miễn vé cổng, mở luôn buổi tối để đón khách dịp lễ 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Các khu vui chơi, giải trí tại TP.HCM tung nhiều ưu đãi và tổ chức nhiều hoạt động dịp Quốc khánh 2/9. Ngoài vui chơi, người dân và du khách có thể mua sắm hàng hiệu siêu giảm giá trong suốt 4 ngày nghỉ lễ.

Mãn nhãn màn trình diễn thả bẫy nhiệt của Su-30MK2 trong Tổng duyệt diễu binh 2/9
Media

Mãn nhãn màn trình diễn thả bẫy nhiệt của Su-30MK2 trong Tổng duyệt diễu binh 2/9

Media

Sáng 30/8, hàng vạn người tập trung ở khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) hò reo, thích thú khi chứng kiến màn trình của các loạt máy bay, tiêm kích diễn trong Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã chính thức mạnh lên thành bão số 6 giật cấp 10, hiện chỉ cách Huế khoảng 190km
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã chính thức mạnh lên thành bão số 6 giật cấp 10, hiện chỉ cách Huế khoảng 190km

Nhà nông

Tin bão mới nhất: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, tâm bão đang ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Bắc tỉnh Quảng Trị khoảng 240km về phía Đông và cách thành phố Huế khoảng 190km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62–74km/giờ), giật cấp 10.

Đây là cách 'gói' văn hóa truyền thống vào các sản phẩm OCOP của nông dân miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên
Nhà nông

Đây là cách "gói" văn hóa truyền thống vào các sản phẩm OCOP của nông dân miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên

Nhà nông

Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn góp phần quảng bá, bảo tồn bản sắc vùng miền. Trong mỗi sản phẩm, các chủ thể OCOP ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đều có dấu ấn văn hóa bản địa đặc sắc, nhờ đó mà cả ngàn hộ có công ăn việc làm, thu nhập tốt hơn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ba thỏa thuận chiến lược định hình vị thế SSI của Nguyễn Duy Hưng trên thị trường tài sản số
Kinh tế

Ba thỏa thuận chiến lược định hình vị thế SSI của Nguyễn Duy Hưng trên thị trường tài sản số

Kinh tế

Tại sự kiện Vietnam Blockchain Day 2025, ba thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa các định chế trong và ngoài nước của Công ty chứng khoán SSI của ông trùm chứng khoán Nguyễn Duy Hưng đã khẳng định vị thế của công ty này trên thị trường tài sản số.

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
Thể thao

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế

Thể thao

ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái
Thế giới

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái

Thế giới

Quân đội Nga mỗi tháng giải phóng được 600-700 km2 trong khu vực chiến dịch đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo tại cuộc họp hội đồng quản trị mở rộng của cơ quan quân sự Nga hôm thứ Sáu.

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá
Chuyển động Sài Gòn

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá

Chuyển động Sài Gòn

Với nhiều người, thưởng thức ẩm thực chay là một trải nghiệm không thể thiếu vào mùa Vu lan. Việc ăn chay không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng, thanh tịnh mà còn là dịp thú vị để quây quần hàn huyên cùng gia đình và bạn bè.

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn 'Xanh hóa - Số hóa' tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước
Doanh nghiệp

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn "Xanh hóa - Số hóa" tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước

Doanh nghiệp

Trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, triển lãm Thành tựu đất nước - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã trở thành một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, nơi hội tụ và tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục
Nhà nông

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục

Nhà nông

Anh Cao Văn Liền (51 tuổi) có hơn 20 năm tham gia công tác ở ấp; trong đó, có gần 10 năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ, Cần Thơ. Ở vị trí công tác nào anh Liền cũng luôn thể hiện sự gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, được đảng viên (ĐV) và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn

Văn hóa - Giải trí

"Những lời đồn ác ý trong quá khứ hoàn toàn là vu khống và bịa đặt độc ác", ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng về những tin đồn ác ý.

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8 tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo đó, tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.713 đồng - 26.783 đồng (mua - bán), tăng 63 đồng cả hai chiều so với sáng qua

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công
Kinh tế

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công

Kinh tế

Tại Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 vừa tổ chức tại Đà Nẵng, lãnh đạo chính phủ và ngành tài chính chứng kiến sự ra mắt và thảo luận về Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) – một dự án được kỳ vọng sẽ định hình hạ tầng công nghệ cho chính quyền số, đô thị thông minh và trung tâm tài chính trong tương lai.

Người xưa dặn: 'Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà', đó là 3 cây nào vậy?
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà", đó là 3 cây nào vậy?

Gia đình

Người xưa lựa chọn cây trồng trước sân nhà rất cẩn trọng, không phải cây nào cũng được coi là "cây giữ nhà" hay cây mang lại may mắn, điềm lành cho gia đình.

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: 'Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ'
Văn hóa - Giải trí

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ"

Văn hóa - Giải trí

Giáo sư, Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn thông minh, rất trí tuệ và kiên cường".

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì
Thể thao

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì

Thể thao

Chiều 29/8, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ) với đầy đủ lực lượng được triệu tập, chuẩn bị cho cuộc đua tại bảng C- Vòng loại U23 châu Á 2026.

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80
Tin tức

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80

Tin tức

Giữa Hà Nội rợp sắc cờ hoa và hàng triệu con tim đổ về Thủ đô xem diễu binh, diễu hành trong Đại lễ A80, những cuộc hội ngộ xúc động của mẹ con, vợ chồng, cựu chiến binh… đã thắp sáng tình yêu Tổ quốc, biến khoảnh khắc đời thường thành niềm tự hào thiêng liêng của cả dân tộc.

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky
Thế giới

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky

Thế giới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng nếu nhà lãnh đạo Điện Kremlin tiếp tục né tránh cuộc gặp với tổng thống Ukraine, điều mà ông đã đồng ý trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Trump, thì ông Trump không thể bỏ qua mà không có phản ứng.

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch
Xã hội

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch

Xã hội

Sản phụ mang song thai, nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi đã vỡ ối, dây rốn rơi ra ngoài, tim thai đã đập rời rạc, lờ đờ.

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?
Nhà nông

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?

Nhà nông

Các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, bà con ngư dân vừa cùng nhau đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu ích tại tọa đàm "Phát triển nuôi trồng thủy sản an toàn, bền vững, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu" diễn ra tại Quảng Ninh.

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

Văn hóa - Giải trí

Trong phim "Mưa đỏ", diễn viên Thúy Hà hóa thân nhân vật có hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình. Trước những nhận xét trái chiều của người xem, cô mới đây đã lên tiếng xin lỗi.

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế

Chuyển động Sài Gòn

Trong những ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường cửa ngõ, cao tốc và các điểm nóng giao thông tại TP.HCM được dự báo sẽ xảy ra ùn tắc kéo dài do lưu lượng xe tăng đột biến. Người dân cần chú ý lộ trình thay thế.

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8, thị trường dầu thô thế giới sau hai phiên tăng giá đã lao dốc mạnh ở phiên cuối tuần.

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành
Xã hội

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành

Xã hội

Rạng sáng ngày 30/8, hàng vạn người dân quanh khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) gần như không ngủ. Càng đến sát giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành, không khí càng thêm hối hả, mọi người cùng nhau hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Media

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Media

Đúng 4h50 sáng 30/8, lực lượng diễu binh gồm 120 quân nhân Trung Quốc đã xuất hiện tập dượt trước giờ Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?
Bạn đọc

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?

Bạn đọc

Trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu xảy ra tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra quân đội đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo tỉnh này và 2 Thiếu tướng, gồm cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân và một Cục phó Cục tác chiến.

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?
Tin tức

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?

Tin tức

Chính phủ yêu cầu thời gian chi trả khoản 100.000 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập tập trung thực hiện từ ngày 31/8/2025 đến hết ngày 1/9/2025; trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9/2025.

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa 'vàng' (Bài 2) 
Nhà nông

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa "vàng" (Bài 2) 

Nhà nông

Bình Hòa Nam - xã nghèo nhất nhì Long An (cũ) nay thuộc xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh (mới) - từng là vùng đất bưng biền ngập phèn, cỏ mọc um tùm, bom đạn còn sót lại gây nguy hiểm chết người, giờ đây đã thay da đổi thịt. Cả xã khoác lên mình màu áo xanh ngút ngàn của những ruộng rau má mơn mởn.

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Xã hội

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Xã hội

Rạng sáng 30/8, tại khu vực phố Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo (Hà Nội), ngay trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9, các cựu chiến binh trong quân phục chỉnh tề đã cùng nhau cất vang những ca khúc cách mạng, khiến không khí thêm trang nghiêm và xúc động.

Tin đọc nhiều

1

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

3

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

4

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

5

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn