Bắt giữ đối tượng hiếp dâm bé gái 6 tuổi tại bãi đất trống ở Bình Dương

Ngày 4/12, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ L.V.C. (SN: 2003, quê Bắc Giang) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em.



Theo đó, ngày 3/12, Công an phường An Bình tiếp nhận trình báo của chị H.T.T.D (SN: 1984, quê Thừa Thiên Huế) về việc con gái mình là cháu H.T.A.T (SN: 2016) bị 1 đối tượng nam (không rõ lai lịch) dùng vũ lực, thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn tại khu vực bãi đất trống thuộc đường số 1, KDC Hương Sen, khu phố Bình Đường 2.

C. chỉ nơi thực hiện hiếp dâm bé gái 6 tuổi

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường An Bình đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố, phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, đồng thời tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 15h ngày 3/12, tổ công tác phát hiện và bắt giữ đối tượng nghi vấn L.V.C. liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Qua đấu tranh của công an, C. khai nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm cháu T. của mình. Hiện vụ việc đang được Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác minh làm rõ.

Theo Công an thành phố Dĩ An, trẻ em là những người đang trong độ tuổi phát triển, chưa hoàn thiện về mặt thể chất và tâm sinh lý.

Vì vậy, khi trẻ bị xâm hại tình dục sẽ dẫn đến những hậu quả lâu dài không chỉ cho trẻ là nạn nhân trực tiếp mà còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho gia đình trẻ bị xâm hại.

Qua vụ việc trên, Đội Cảnh sát hình sự đề nghị các bậc cha mẹ thường xuyên lưu tâm, để ý đến con trẻ, để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại đáng tiếc xảy ra.