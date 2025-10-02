Bộ Chính trị điều động Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi

Sáng 2/10, Đoàn Công tác của Bộ Chính trị, do Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dẫn đầu, đã về Quảng Ngãi để tổ chức công báo và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định nhân sự đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Hồ Văn Niên. Ảnh: CX

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên được Bộ Chính trị điều động, chỉ định đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 – 2030, thay cho bà Bùi Thị Quỳnh Vân, được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Hồ Văn Niên, sinh 15/10/1975, quê ở xã Đak Pơ (xã Yang Bắc, Huyện Đăk Pơ cũ), tỉnh Gia Lai, có trình độ Cử nhân Luật.

Quá trình công tác của Tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Hồ Văn Niên từ tháng 10/2010 - 5/2013, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đak Pơ cũ; tháng 5/2011 là Đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 5/2013 - 10/2015, Tỉnh ủy viên rồi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Từ tháng 10/2015 - 6/2020, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Quang cảnh buổi lễ công bố.Ảnh: CX

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Hồ Văn Niên được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến tháng 6/2025, ông Hồ Văn Niên được Thủ tướng điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.