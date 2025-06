Chiều 30/5, Văn phòng Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, từ ngày 1/6, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, được điều động đến công tác tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6; thượng tá Hoàng Nguyên Ngọc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên được điều động đến công tác tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Đ.X

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Thiếu tướng Vũ Hữu Tài và thượng tá Hoàng Nguyên Ngọc trong suốt quãng thời gian công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định, đây là những cán bộ được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ công an, có bề dày kinh nghiệm và từng công tác trên nhiều lĩnh vực, vị trí khác nhau.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên và Thiếu tướng Vũ Hữu Tài bày tỏ sự xúc động, ôn lại quá trình công tác tại Văn phòng Bộ Công an và gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ và toàn thể các cán bộ đã luôn ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ hai ông hoàn thành nhiệm vụ.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên từng giữ các chức vụ: Phó Chánh văn phòng Thường trực Phòng, chống ma túy (Bộ Công an); Phó Cục trưởng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy quốc gia; Phó Chánh văn phòng Thường trực Phòng, chống tội phạm và ma túy; Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát.

Tháng 10/2018, ông Hoàng Anh Tuyên giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Ngày 6/7/2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên được giao nhiệm vụ là Người phát ngôn Bộ Công an, thay cho Trung tướng Tô Ân Xô nhận nhiệm vụ mới.



Như Dân Việt đã thông tin, chiều 30/5, Bộ Công an có thông báo về việc chuyển giao quyền phát ngôn của Bộ Công an.



Theo Bộ Công an, thực hiện quy định tại điều 3, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Công an giao Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, là Người phát ngôn Bộ Công an từ ngày mai (1/6).