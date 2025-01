Bộ Công an triển khai kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Cuốn sách tuyển chọn các bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn tiêu biểu của GS.TS, Đại tướng Tô Lâm trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, trong đó thể hiện rõ tư tưởng, quan điểm và những định hướng chiến lược của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an đối với lực lượng CAND.

Quang cảnh hội nghị về triển khai thông tin tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh Bộ Công an

Cuốn sách góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cuốn sách cũng cung cấp nguồn tư liệu, các luận cứ khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và giáo dục truyền thống cách mạng của lực lượng CAND.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo biên tập, xuất bản cuốn sách, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I - đơn vị thường trực đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch biên tập, xuất bản cuốn sách. Đến nay, trên cơ sở ý kiến đồng ý của các cấp có thẩm quyền và tác giả cuốn sách, đơn vị thường trực đã hoàn thành nhiệm vụ biên tập, xuất bản cuốn sách.

Theo đó, cuốn sách gồm 775 trang nội dung với 80 bài viết tuyển chọn từ các bài phát biểu của GS.TS, Đại tướng Tô Lâm. Con số 80 bài viết được Ban Biên tập lựa chọn là tiêu biểu cho 80 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); tiêu biểu cho 80 năm thành lập lực lượng CAND Việt Nam anh hùng.

Để kịp thời thông tin, tuyên truyền sâu rộng, giới thiệu, quán triệt ý nghĩa, nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm đến các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ CAND và Nhân dân, Bộ Công an sẽ tổ chức họp báo và tổ chức lễ giới thiệu, phát hành cuốn sách dự kiến vào ngày 3/2/2025.