Chủ nhật, ngày 12/10/2025 10:00 GMT+7

Bộ Công Thương quyên góp gần 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

PVKT Chủ nhật, ngày 12/10/2025 10:00 GMT+7
Theo thông tin mới nhất từ Ban Tuyên giáo Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương, sau một ngày phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, tính đến chiều tối ngày 11/10/2025, Bộ Công Thương đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng. Số tiền ủng hộ vẫn đang được Bộ Công Thương tiếp nhận để gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chiều 10/10, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ.

Tham dự và phát biểu tại Lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, hướng về đồng bào miền Trung và đồng bào các tỉnh phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã kịp thời tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ.

Phát huy tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành, đùm lá rách”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Công Thương ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương để chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Cùng đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương phối hợp với Văn phòng Bộ Công Thương thực hiện thật tốt, thật nhanh công tác quyên góp, ủng hộ để chuyển tiền ủng hộ, quyên góp tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian sớm nhất, kịp thời hỗ trợ đồng bào khắc phục bão lũ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ.

Trong thời gian tiếp theo, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ, thuộc ngành Công Thương tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức triển khai thực hiện việc quyên góp, ủng hộ bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Sau một ngày phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, Bộ Công Thương đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng.

Theo chỉ đạo chung của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, các cấp ủy đảng, tổ chức cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức quyên góp và ủng hộ và cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai minh bạch tất cả các nguồn kinh phí ủng hộ. Văn phòng Bộ Công Thương sẽ là cơ quan đầu mối tiếp nhận kinh phí ủng hộ và tổng hợp gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam.

Với truyền thống tốt đẹp của ngành Công Thương, cùng với sự đồng sức, đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân, Bộ Công Thương sẽ nỗ lực vượt bậc cùng với cả nước chung tay khắc phục thiệt hại, hỗ trợ nhân dân các địa phương đang phải gánh chịu những mất mát, thiệt hại do bão lũ gây ra, góp phần xoa dịu khó khăn, tiếp thêm sức mạnh để đồng bào vùng lũ vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách.

Như chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, cùng với hình thức ủng hộ trực tiếp tại Văn phòng Bộ Công Thương, các mạnh thường quân cũng có thể ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ thông qua tài khoản Ngân hàng của Văn phòng Bộ Công Thương: Ngân hàng LP Bank, số tài khoản: 999996739999

