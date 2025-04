Trình Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Cụ thể, tại tờ trình số 1496/TTr-BNV ngày 18/4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan nêu rõ căn cứ để trình Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho trường hợp đủ điều kiện công nhận liệt sĩ.

Đó là Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và các biện pháp thi hành Pháp lệnh.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (29 tuổi, quê Phù Cừ, Hưng Yên), cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh.



Trưa 18/4, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an cho biết, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Thượng úy lên Thiếu tá kể từ ngày 17/4/2025 đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải (SN 1996), cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh. Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cũng đã ký Quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng đối với gia đình Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải trong một lần tuyên truyền về phòng chống ma túy. Ảnh: Minh Cương

Bộ này cũng đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; đề nghị Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, bắt giữ đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 17/4, Thiếu tá Khải cùng đồng đội đã tham gia vây bắt tội phạm buôn bán ma túy ở Quảng Ninh.



Bị vây bắt, các đối tượng đã manh động chống trả bằng súng AK để giải cứu đồng bọn.



Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) bị trúng đạn, dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) nhưng không qua khỏi.