Bộ Công an chính thức tiếp nhận quyền đại diện phần vốn nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC, nhằm tăng cường tiềm lực bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.