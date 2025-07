Cấp Trung ương chỉ thực hiện 2 thủ tục hành chính về đất đai: Đó là những thủ tục quan trọng nào?

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 2304/QĐ-BNNMT năm 2025 về việc công bố thủ tục hành chính đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2025.

Cụ thể, tổng cộng có 48 thủ tục hành chính đất đai được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, gồm: 2 thủ tục áp dụng ở cấp Trung ương, 32 thủ tục cấp tỉnh và 14 thủ tục cấp xã.

Quyết định 2304/QĐ‑BNNMT năm 2025 chỉ định 2 thủ tục hành chính đất đai áp dụng ở cấp Trung ương. Ảnh minh họa.

Cấp Trung ương chỉ thực hiện 2 thủ tục hành chính đất đai nào?

Một là cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.

Hai là giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thủ tục hành chính đất đai làm tại cấp xã được công bố tại Quyết định 2304/QĐ-BNNMT năm 2025 gồm:

- Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót: Cụ thể, xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2004.

- Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định: Áp dụng đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tự phát hiện sai sót; đồng thời thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi.

- Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và cấp Giấy chứng nhận lần đầu: Thực hiện đối với tổ chức đang sử dụng đất.

- Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

- Giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng.

- Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất.

- Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ pháp lý hoặc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư.

- Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất thực địa.

- Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà chưa được giao đất ở, nhà ở; giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại các xã biên giới, hải đảo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn nhưng chưa có đất ở, nhà ở tại nơi công tác hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở; cá nhân thường trú tại xã mà chưa có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định pháp luật.

- Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài.

-Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc cộng đồng dân cư, hoặc để mở rộng đường giao thông trong trường hợp thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Sử dụng đất kết hợp đa mục đích; gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích.

- Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã; hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền cấp xã.