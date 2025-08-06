Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp

Ngày 31/7, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ký Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

Trước khi hợp nhất thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có tổng số 81 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển sang.

Trong đó, 8 đơn vị đã sáp nhập, hợp nhất thành 4 đơn vị để đưa vào cơ cấu tổ chức của Bộ quy định tại Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025; còn lại 73 đơn vị.

Theo phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo từng lĩnh vực, cụ thể như sau:

Sáp nhập, hợp nhất một loạt Viện nghiên cứu còn 8 Viện trực thuộc

- Hợp nhất Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo thành Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển.

- Hợp nhất 5 đơn vị, gồm: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I; Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II; Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III; Viện Nghiên cứu Hải sản; Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản và sắp xếp, kiện toàn lại thành Viện Khoa học Thuỷ sản Việt Nam.

- Hợp nhất Viện Chăn nuôi và Viện Thú y và sắp xếp, kiện toàn lại thành Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam.

- Thực hiện sáp nhập Viện Khoa học tài nguyên nước vào Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (đơn vị sự nghiệp kinh tế).

- Tiếp tục duy trì, đồng thời thực hiện sáp nhập đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Bộ có chức năng, nhiệm vụ có liên quan vào các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ, gồm: Sáp nhập Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp và Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch vào Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

- Sáp nhập Viện Điều tra, Quy hoạch rừng vào Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Trụ sở Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam - đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Tiếp tục duy trì, giữ nguyên mô hình hoạt động, đồng thời, tiến hành sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo cơ chế tự chủ đối với các Viện, gồm: Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, có 8 đơn vị nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giảm 7/15 đơn vị.

Duy trì 5 trường đại học và 20 trường cao đẳng

- Tiếp tục thực hiện sáp nhập Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 06/CV-BCĐTKNQ18 ngày 12/01/2025; xem xét phương án chuyển đổi mô hình thành Đại học Nông nghiệp Việt Nam khi có đủ các điều kiện.

- Tiếp tục duy trì mô hình và sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của 6 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, gồm: Trường Đại học Lâm nghiệp; Trường Đại học Thủy lợi; Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (đã tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường); Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn.

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại có 7 đơn vị nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; giảm 2/9 đơn vị.

Đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp: Hiện tại, Bộ có 25 tổ chức sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp, dự kiến phương án sắp xếp như sau:

Thực hiện sáp nhập, hợp nhất các Trường Cao đẳng, gồm:

- Sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ vào Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi.

- Sáp nhập Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ vào Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi và đổi tên thành Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi Bắc Bộ.

- Sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô vào Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình và đổi tên thành Trường Cao đẳng Cơ điện nông nghiệp và môi trường.

- Sáp nhập Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ vào Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

- Hợp nhất Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ và Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ thành Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ.

Tiếp tục duy trì mô hình và sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của 16 đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ, gồm:

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc; Trường Cao đẳng Lương thực, thực phẩm; Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc; Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ; Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc; Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản; Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh; Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và chế biến Lâm sản; Trường Cao đẳng Cơ điện, Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ; Trường Cao đẳng Cơ giới; Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm; Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp; Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc; Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ; Trường Cao đẳng Công nghệ kinh tế và Thuỷ lợi Miền Trung.

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại có 20 đơn vị nghiệp giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; giảm 5/25 đơn vị.

Giảm từ 8 đơn vị sự nghiệp kinh tế, còn 3 đơn vị

Hiện tại, Bộ có 8 đơn vị sự nghiệp kinh tế; 4 đơn vị đã sáp nhập vào các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ (ở trên); dự kiến phương án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp kinh tế còn lại như sau:

- Kết thúc hoạt động của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân sự về các đơn vị trực thuộc Bộ có chức năng phù hợp.

- Sáp nhập Viện Khoa học tài nguyên nước; Viện Quy hoạch Thuỷ lợi và Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam vào Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 24 (AgroViet 2024) được tổ chức tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp.

- Tiếp tục duy trì hoạt động và sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp.

- Thành lập Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai quốc gia trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất trực thuộc Cục Quản lý đất đai và Trung tâm Phát triển và Ứng dụng khoa học công nghệ về đất đai trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (trước đây là Viện Nghiên cứu quản lý đất đai trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai).

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại có 3 đơn vị sự nghiệp kinh tế thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giảm 5/8 đơn vị.

Sáp nhập, chuyển đổi hoạt động của 10 ban quản lý thủy lợi còn 3 ban

Kiện toàn các Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 và 10 như sau:

- Sáp nhập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2 và Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 vào Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1.

- Sáp nhập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 vào Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7.

- Sáp nhập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 vào Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10.

- Chuyển đổi mô hình hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 thành Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt và Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 thành Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Tả Trạch theo quy định.

Tiếp tục duy trì tổ chức và hoạt động của 04 Ban Quản lý Dự án, gồm:

- Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp; Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp; Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thuỷ lợi; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng.

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại có 7 Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; giảm 6/13 đơn vị.

Chuyển Bệnh viên Đa khoa Nông nghiệp về thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

- Chuyển Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và tổ chức lại thành đơn vị trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trực thuộc Bộ Y tế.

- Tiếp tục duy trì Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng.

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại có 1 đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; giảm 1/2 đơn vị.

Như vậy, sau khi sắp xếp các đơn vịsự nghiệp công lập khác trực thuộc, danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường được quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ là 46 đơn vị, bao gồm: 8 tổ chức khoa học và công nghệ; 7 Trường đại học, học viện; 20 trường cao đẳng; 3 đơn vị sự nghiệp kinh tế; 7 Ban quản lý dự án và 1 đơn vị sự nghiệp y tế.



Theo phương án sắp xếp nêu trên, khi hoàn thành sẽ giảm 30/80 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; tương ứng với tỉ lệ giảm 37,5%.



Theo Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép thời hạn hoàn thành việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ trước ngày 30/9/2025.