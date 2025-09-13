Bộ Tài chính kiểm tra tín dụng chính sách ở Tuyên Quang

Đảm bảo công khai, minh bạch về thông tin tín dụng chính sách

Với tinh thần trách nhiệm cao, gần dân, sát dân, vì nhân dân và mục tiêu đảm bảo chính sách tín dụng đến đúng đối tượng thụ hưởng, trong chương trình đoàn công tác đã dành nhiều thời gian kiểm tra thực tế tại một số hộ gia đình đang vay vốn chính sách, tìm hiểu việc sử dụng nguồn vốn, hiệu quả sản xuất và đời sống người dân.

Phó Vụ trưởng Vụ Định chế tài chính Nguyễn Việt Hưng cùng đoàn công tác kiểm tra Ngân hàng CSXH niêm yết công khai thông tin tín dụng chính sách tại xã Yên Sơn

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Tuyên Quang Đặng Đức Thắng cho biết: Sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, cấp ủy, chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp tạo điều kiện để chi nhánh giữ nguyên các điểm giao dịch tại địa bàn cũ, đảm bảo hoạt động giao dịch không bị gián đoạn, xáo trộn, mọi hoạt động vẫn trơn tru, thông suốt nhằm phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.

Đối với chính quyền cấp xã cũng thực hiện phân công nhiệm vụ đối với bộ phận phụ trách Ngân hàng CSXH, bố trí đầu mối giúp việc cho Ngân hàng CSXH và để thuận tiện cho công tác triển khai tín dụng chính sách xã hội.

Chi nhánh đã chủ động khảo sát nhu cầu vốn tín dụng năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 cũng như nhu cầu vay vốn của các hộ sau khi sáp nhập địa bàn, từ đó nắm bắt được nhu cầu về vốn đề nghị bổ sung nguồn vốn kịp thời, góp phần giúp địa phương thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng. Thực hiện giải quyết đơn giản các thủ tục vay vốn như xác nhận hồ sơ vay, xác nhận ủy quyền, các thủ vay vốn đơn giản, nhanh gọn...

Đoàn công tác lắng nghe tâm tư nguyện vọng người nghèo tại điểm giao dịch Ngân hàng CSXH

Tính đến nay, tổng dư nợ nguồn vốn chính sách tại xã Xuân Vân đạt 105 tỷ đồng, với 2.193 hộ vay, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07% trên tổng dư nợ.

Xã Xuân Vân có 3 điểm giao dịch là Xuân Vân, Phúc Ninh và Trung Trực, đảm bảo công khai, minh bạch về thông tin tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến giao dịch, nhận vốn vay ưu đãi…

Ðể người dân thụ hưởng tốt nhất tín dụng chính sách

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Yên Sơn.

Sau khi nắm bắt những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong triển khai tín dụng chính sách tại địa phương, Phó Vụ trưởng Vụ Định chế tài chính Nguyễn Việt Hưng đề nghị cấp uỷ, chính quyền xã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác kiểm tra, rà soát đối tượng cho vay, nhằm phát huy hiệu quả cao nhất nguồn vốn vay.

Phó Vụ trưởng Vụ Định chế tài chính Nguyễn Việt Hưng (áo trắng) cùng đoàn công tác thăm mô hình vay vốn phát triển kinh tế gia đình anh Nguyễn Văn Minh ở thôn Soi Hà, xã Xuân Vân

Phó Vụ trưởng Vụ Định chế tài chính đề nghị chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Tuyên Quang tích cực triển khai hiệu quả các giải pháp giúp người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn chính sách thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng, Chính phủ.

Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân Vân, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.