Sáng 7/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2025 tại Hà Nội. Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Bộ Công an.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cùng đại diện các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết hội nghị diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước vừa triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được 1 tuần, với 34 công an cấp tỉnh và 3.319 công an cấp xã. Đồng thời, toàn lực lượng đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Bộ trưởng, lực lượng công an đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; chủ động tham mưu chiến lược, đẩy mạnh xây dựng thể chế, tạo đột phá về pháp luật, góp phần gỡ "điểm nghẽn" về thể chế, tạo động lực phát triển. Công an cũng đi đầu trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.

Nhấn mạnh ý nghĩa bước ngoặt của mô hình chính quyền 2 cấp, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng đây không chỉ là thay đổi địa giới hành chính, mà là chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy quản trị, từ phân mảnh sang tích hợp, từ quản lý sang phục vụ, từ đơn vị riêng lẻ sang liên kết vùng, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Do đó, an ninh trật tự phải trở thành nền tảng vững chắc cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Người đứng đầu ngành Công an đề nghị các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận thực tiễn, đổi mới tư duy trong bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm nhất là tư duy mới về quản trị, chuyển từ quản lý sang phục vụ, góp phần kiến tạo, phát triển; đồng thời tập trung thảo luận, thống nhất các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.