Kinh tế

Kinh tế

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2025 tăng 0,11% so với tháng trước, chủ yếu do giá vật liệu xây dựng, thực phẩm và điện sinh hoạt leo thang. Tính chung 7 tháng đầu năm, CPI tăng 3,26% so với cùng kỳ 2024, trong khi lạm phát cơ bản tăng 3,18%. Đáng chú ý, giá vàng tăng vọt gần 50% so với cùng kỳ và tỷ giá USD tiếp tục đi lên, phản ánh những biến động đáng kể trong bối cảnh áp lực chi phí vẫn chưa hạ nhiệt.