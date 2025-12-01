Chủ đề nóng

Xã hội
Thứ hai, ngày 01/12/2025 08:35 GMT+7

Bỗng dưng đau âm ỉ khớp háng, coi chừng bệnh nguy hiểm này

Diệu Linh Thứ hai, ngày 01/12/2025 08:35 GMT+7
Hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi thường tiến triển âm thầm gây biến dạng, thoái hóa khớp háng và tăng nguy cơ tàn phế nhưng lại đang có xu hướng trẻ hóa.
Suýt tê liệt vì hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi

Tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, mới đây, các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện đã phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân Vũ Kim H (40 tuổi, ở phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Bệnh nhân có tiền sử hoại tử chỏm khớp háng hai bên, đã được phẫu thuật thay khớp háng trái cách đây 1 năm. Gần đây bệnh nhân xuất hiện đau và hạn chế vận động khớp háng phải. Kết quả chụp Xquang có hình ảnh đặc xương kèm tiêu xương không đều vùng chỏm xương đùi phải gây biến dạng xương đùi và hẹp không đều khe khớp háng phải.

Các bác sĩ đã hội chẩn và đánh giá tình trạng hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi phải tiến triển và không còn khả năng bảo tồn. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng háng phải.

Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ đã đã thành cắt bỏ tổn thương hoại tử, thay khớp háng bằng vật liệu nhân tạo phù hợp. Sau phẫu thuật 3 ngày, bệnh nhân phục hồi vận động tốt, có thể tập đi lại cùng dụng cụ tập.

Hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi có xu hướng trẻ hóa

Bác sĩ Vũ Quang Nghĩa – Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi (hoại tử vô mạch chỏm xương đùi) là bệnh tổn thương hoại tử tế bào xương và tủy xương do thiếu máu nuôi phần trên chỏm xương đùi.

Vùng hoại tử lúc đầu tạo ra các vùng thưa xương, các ổ khuyết xương, về sau dẫn đến gãy xương dưới sụn, cuối cùng gây xẹp chỏm xương đùi, thoái hóa thứ phát và mất chức năng của khớp háng, dẫn đến tàn phế.

Nguyên nhân gây hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi rất đa dạng gồm: Nguyên nhân tự phát (chiếm khoảng 50% trường hợp) và nguyên nhân thứ phát (trật khớp háng, gãy cổ xương đùi), bệnh khí ép (thợ lặn, công nhân làm hầm mỏ), bệnh lý tự miễn (viêm khớp dạng thấp, Lupus ban đỏ,...), ghép tạng, bệnh lý tăng đông và bệnh tắc mạch tự phát, đái tháo đường, lạm dụng thuốc có chứa corticoid… '

Phẫu thuật thay khớp háng – giải pháp điều trị triệt để cho bệnh nhân hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi tiến triển nặng (Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy phẫu thuật cho người bệnh bị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi. Ảnh BVCC)

Theo bác sĩ Nghĩa, bệnh gặp chủ yếu ở nam giới (chiếm khoảng 80%) và tuổi trung bình 40-50. Nhưng hiện nay bệnh đang có xu hướng trẻ hóa dần đặc biệt ở nhóm nam thanh niên khoảng 30 - 40 tuổi đã có biểu hiện bệnh hoại tử chỏm xương đùi. Nguyên nhân chủ yếu do lạm dụng rượu bia và hút thuốc lá – yếu tố chính có thể gây tổn thương, viêm mạn tính và làm tắc các mao mạch nuôi chỏm xương đùi, dẫn đến các tế bào xương sụn vùng chỏm bị thiếu máu và hoại tử dần.

“Hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi không chỉ gây đau đớn kéo dài mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động, chất lượng cuộc sống và khả năng lao động. Bệnh khởi phát từ từ, giai đoạn sớm người bệnh có thể không có triệu chứng hoặc xuất hiện đau âm ỉ vùng khớp háng, mông hoặc đùi, đau tăng lên khi đi lại hoặc đứng lâu, giảm khi nghỉ ngơi.

Người bệnh thường không có các biểu hiện toàn thân, trừ các triệu chứng của bệnh nền nếu có. Ở giai đoạn tiến triển, biên độ vận động khớp giảm rõ rệt, hạn chế các động tác như xoay – dạng – khép trong khi động tác gấp duỗi thì bình thường, người bệnh khó ngồi xổm hoặc không ngồi được…, hạn chế vận động tất cả các động tác..”, bác sĩ Nghĩa phân tích.

Người bệnh cần lưu ý đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa khi xuất hiện các dấu hiệu đau âm ỉ vùng háng, đùi hoặc mông, đau tăng khi đi lại (Phục hồi cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh BVCC)

Bác sĩ Nghĩa cho biết thêm, hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi không chỉ gây đau đớn kéo dài mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động, chất lượng cuộc sống, năng suất lao động và tăng nguy cơ tàn phế nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Nhận biết sớm và can thiệp đúng thời điểm, phương pháp sẽ giúp người bệnh phục hồi vận động, duy trì khả năng sinh hoạt – lao động bình thường, ngăn ngừa biến chứng.

Để phòng ngừa và nhận biết sớm về bệnh, bác sĩ Nghĩa khuyến cáo:

- Người bệnh cần lưu ý đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa khi xuất hiện các dấu hiệu đau âm ỉ vùng háng, đùi hoặc mông, đau tăng khi đi lại, đứng lâu và giảm khi nghỉ ngơi...

- Hạn chế tối đa rượu bia, bỏ thuốc lá, chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế dầu mỡ.

- Kiểm soát tốt các bệnh nội khoa như kiểm soát huyết áp, đường huyết, lipid máu...

- Chú ý không lạm dụng thuốc có chứa corticoid. Sử dụng thuốc theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

