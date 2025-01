Bỗng dưng đau bụng, tiểu ra máu vì dị dạng thận hiếm gặp

Tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng NInh) cho biết, bệnh viện vừa đã can thiệp nút mạch thành công cho nam bệnh nhân bị dị dạng thông động tĩnh mạch thận phải hiếm gặp.

Bệnh nhân là anh N.V.M 45 tuổi, thôn 9 Xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Trước khi vào viện khoảng 3 ngày xuất hiện tình trạng đái ra dịch đỏ như máu, kèm theo đau bụng âm ỉ nửa bụng phải, lan ra sau lưng, đã điều trị tại Trung tâm Y tế tuyến huyện 1 ngày không đỡ được chuyển lên Bệnh viện Bãi Cháy điều trị tiếp.

Bác sĩ Lê Tiến Hưng, Trưởng Đơn nguyên Điện quang -Can thiệp, Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê kíp đang tiến hành can thiệp nút mạch cho bệnh nhân. Ảnh BVCC





Qua siêu âm, MRI tại Bệnh viện Bãi Cháy cho thấy: Hình ảnh giãn nhẹ đài bể thận - niệu quản phải. Sỏi thận trái; hình ảnh đám dị dạng động-tĩnh mạch thận phải và chảy máu trong nhu mô thận phải. Tiền liệt tuyến tăng kích thước, máu cục trong bàng quang. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân tiểu máu do dị dạng mạch thận phải/phì đại tiền liệt tuyến.

Bệnh nhân được các bác sĩ hội chẩn liên khoa và đánh giá dị dạng động tĩnh mạch thận phải vỡ gây chảy máu kéo dài và tái phát, các bác sĩ quyết định can thiệp nút mạch điều trị khối dị dạng thông động tĩnh mạch thận để tránh biến chứng vỡ mạch khó lường, nguy cơ chảy máu, đe dọa tính mạng người bệnh.

Kíp can thiệp do bác sĩ Lê Tiến Hưng, Trưởng Đơn nguyên Điện quang can thiệp, Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê kíp thực hiện. Các bác sĩ đã thực hiện can thiệp nút tắc ổ dị dạng thông động - tĩnh mạch bằng keo sinh học, ca can thiệp diễn ra thuận lợi, bệnh nhân tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp, không đau đớn.

Ngay sau can thiệp bệnh nhân hết tình trạng chảy máu, hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và có thể xuất viện.

Bác sĩ Dương Xuân Hiệp, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy khám lại cho bệnh nhân. Ảnh BVCC





Theo bác sĩ Dương Xuân Hiệp, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy nhận định, dị dạng động tĩnh mạch (AVM) thận là sự lưu thông bất thường giữa động mạch và tĩnh mạch mà không qua đường mao mạch.

Nguyên nhân gây dị dạng có thể do bẩm sinh cũng có thể do mắc phải do các chấn thương thận hoặc sau can thiệp vào thận.

Đây là tổn thương hiếm gặp chiếm 0,04% dân số, giai đoạn đầu khó phát hiện qua siêu âm nên bệnh thường chẩn đoán muộn, nhờ sự phát triển của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại nên có thể phát hiện sớm dị dạng này.

Cũng theo bác sĩ Hiệp, nếu trước kia dị dạng động tĩnh mạch (AVM) thận thường phải phẫu thuật cắt thận bán phần hoặc cắt thận toàn bộ, thời gian hậu phẫu kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người bệnh.

Hiện nay với sự tiến bộ trong kỹ thuật can thiệp mạch, sự sẵn có của các vật liệu nút mạch đã cho phép có thêm sự lựa chọn điều trị an toàn, hiệu quả cho bệnh nhân.

"Triệu chứng bệnh chủ yếu là tiểu ra máu đỏ tươi toàn bãi, có thể đau thắt lưng cùng bên do cục máu đông tắc nghẽn trong đường bài xuất. Tiểu máu nhiều, kéo dài gây thiếu máu có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Vì vậy, người dân khi có các triệu chứng: tiểu ra máu, đau thắt lưng… nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời", bác sĩ Hiệp khuyến cáo.