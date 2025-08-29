BTV của VTV từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam, đỗ Thủ khoa đại học tham gia lễ diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 2/9

Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam là một trong những khối quần chúng được vinh dự tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trong số các nhà báo tham gia sự kiện này, có BTV Thu Hà - gương mặt quen thuộc với khán giả tại các chương trình Thời sự của VTV.

BTV Thu Hà tại buổi sơ duyệt cho lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: VTV)

BTV Thu Hà sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô từng là học sinh lớp Lý 2 của trường Hà Nội Amsterdam, đoạt giải Miss Duyên dáng của năm 2005, giải học sinh thanh lịch thành phố.

Năm 2006, Thu Hà đăng ký thi hai trường đại học là Đại học Ngoại thương và Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Cô đỗ cả hai trường với số điểm 24, trong đó cô là thủ khoa Khoa diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Sau đó, Thu Hà theo học Đại học Ngoại thương vì gia đình đã cất giấy nhập học và hồ sơ của Đại học Sân khấu - Điện ảnh đi.

Dù không trở thành sinh viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh nhưng Thu Hà vẫn bén duyên với nghiệp diễn. Ngay sau khi lọt vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006, cô nhận rất nhiều lời mời đóng phim, làm người mẫu bởi gương mặt rạng rỡ, ngoại hình nổi bật.

Bộ phim đầu tiên mà Thu Hà tham gia là Mùa thu không cô đơn. Tuy chỉ đảm nhiệm vai phụ, lại là vai diễn đầu tay nhưng Thu Hà đã giành được giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 tại Nam Định.

Sau đó, Thu Hà liên tiếp xuất hiện trong các bộ phim: Nhật ký Vàng Anh, Thái Sư Trần Thủ Độ, Ngôi nhà cũ, Đoạn tuyệt, Bộ tứ 10A8, Tình như chiếc bóng...

Tuy nhiên, kể từ năm 2011 tới nay, Thu Hà không còn xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Cô tập trung làm tốt công việc của một BTV Thời sự.

BTV Thu Hà từng được coi là người dẫn chương trình Thời sự 19h trẻ nhất VTV khi cô đảm nhiệm vụ trí này vào năm 2011. Lúc mới 23 tuổi. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, cô tạm rời ống kính truyền hình. Tới năm 2017, Thu Hà mới quay trở lại và tiếp tục ở vị trí BTV của ban Thời sự. Giọng đọc nhẹ nhàng, phong thái duyên dáng giúp nữ BTV ghi điểm trong mắt khán giả.

Bên cạnh việc dẫn bản tin Thời sự 19h, Thu Hà còn tham gia dẫn chương trình Chào buổi sáng và Bản tin Bất động sản.

Vẻ ngoài rạng rỡ của BTV Thu Hà. (Ảnh: FBNV)

Tháng 8/2024, Thu Hà chia sẻ trên trang cá nhân về 2 lần rơi nước mắt ngay khi đang dẫn chương trình truyền hình. Cô kể, một lần trong chương trình tổng kết cha mẹ đỡ đầu cho những em nhỏ mồ côi do Covid-19 và một lần là lúc dẫn lễ Vu Lan.

“Lần đầu, khi đại diện đọc lá thư các em gửi cho cha mẹ, những người đã đi đến một nơi rất xa vì dịch bệnh, có bạn gửi lời xin lỗi bố mẹ vì ngày xưa đã không hiểu chuyện, có bạn kể lại cuộc sống của mình và em từ ngày bố mẹ đi, dặn bố mẹ cứ yên tâm chúng con sẽ sống tốt, có bạn hứa sẽ thực hiện tiếp ước mong của bố mẹ trước kia… Ngay trên sân khấu mình chỉ đọc hết được 2 lá thư, đến lá thứ 3 nghẹn giọng không tài nào cất lời được nữa.

Lần thứ hai trong lễ Vu Lan vừa rồi. Trên sân khấu mình cùng các khách mời khác chia sẻ những câu chuyện trải qua trong mùa Vu Lan. Mình lại rơm rớm khi nghĩ đến cha mẹ, khi nghĩ đến mái tóc mỏng dính của mẹ vừa gội. May là lần này mình kiềm được, hoàn thành nhanh phần chia sẻ của mình và chuyển sang khách mời tiếp theo. Nhưng câu chuyện của chị Diệp Chi cũng quá xúc động khiến cả khán phòng cùng sụt sịt theo. Đóng vai trò dẫn chương trình, mình chỉ có thể len lén quay đi lau nước mắt và tự tỉnh táo để tiếp tục dẫn dắt câu chuyện", BTV Thu Hà kể lại.

Về cuộc sống cá nhân, Thu Hà từng chia sẻ cô có cuộc sống viên mãn với người chồng tâm lý, bố mẹ chồng rất ủng hộ và chia sẻ với công việc của con dâu.