Cà Mau kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến việc cho thuê đất trái quy định

Thứ bảy, ngày 20/09/2025 16:00 GMT+7
Ông Lê Thành Tiền được UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (cũ) cho thuê hàng nghìn m2 đất, thời hạn 4 năm với mục đích kinh doanh, nhưng sau đó đem cho nhiều hộ dân khác thuê lại trái quy định của pháp luật, kéo theo nhiều cán bộ có liên quan bị kỷ luật.
Chiều 20/9, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

Thông tin về quá trình vụ việc, ông Đỗ Văn Sử - Chủ tịch UBND xã Sông Đốc cho biết, thời gian qua trên mạng xã hội, nhiều hộ dân đã đăng tải các video chia sẻ liên quan đến việc cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thuộc khu đất do Nhà nước quản lý đã thu hồi tại khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (cũ) - nay là xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

Tại cuộc họp báo, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã cung cấp nhiều thông tin có liên quan đến việc cưỡng chế, thu hồi đất ở xã Sông Đốc. Ảnh: An An

“Các video này chưa đúng sự thật, nhiều ý kiến bình luận trái chiều, gây bất lợi cho công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa phương”, ông Sử nói.

Theo báo cáo của xã Sông Đốc: Ngày 26/12/2011, ông Lê Thành Tiền, ngụ khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (cũ) - nay là ấp 7, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau mới gửi đơn đến ngành chức năng xin thuê hơn 7.500 m2 đất ở địa phương, với mục đích kinh doanh, sản xuất, thời hạn thuê 4 năm.

UBND huyện Trần Văn Thời đã có quyết định số 136/QĐ-UBND về việc cho ông Tiền thuê đất vào ngày 3/4/2012 (diện tích cho thuê và thời hạn thuê theo đơn của ông Tiền - PV).

Tuy nhiên, chính quyền UBND huyện Trần Văn Thời (cũ) sau đó xác định ông Tiền sử dụng đất thuê không đúng mục đích. Ông Tiền đã tự ý cho thuê lại, chuyển nhượng thành quả lao động cho các hộ dân không đúng quy định.

Đến ngày 23/5/2016, UBND huyện Trần Văn Thời có quyết định số 79/QĐ-UBND về việc thu hồi hơn 7.500 m2 của ông Tiền thuê trước đó tại thị trấn Sông Đốc, với ly do: Đất được UBND huyện cho thuê có thời hạn, nhưng không được gia hạn.

Ngày 4/6/2019, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời khi đó ban hành quyết định số 04/QĐ-CC về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lê Thanh Tiền, giao UBND thị trấn Sông Đốc quản lý.

Nhiều hộ dân đã nhận chuyển nhượng thành quả lao động, hay thuê lại đất của ông Tiền trước đó có đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu xem xét, đáp ứng các quyền lợi của bà con. Vụ việc kéo dài cho đến nay.

Tại buổi họp báo, UBND xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau cho biết, nguyên nhân của việc này là do sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương (UBND thị trấn Sông Đốc cũ) không ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với những trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng.

Đặc biệt là có một bộ phận cán bộ tham gia nhận chuyển quyền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng thành quả lao động); hay để người thân cán bộ tham gia nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái với quy định pháp luật trong khu đất ông Tiền thuê.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, UBND huyện Trần Văn Thời đã xem xét, xử lý kỷ luật đối với nhiều cán bộ có sai phạm.

Theo đó, kỷ luật cảnh cáo Đảng đối với ông Nguyễn Văn Mãi - nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Minh Út - Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trần Văn Thời (cũ); ông Lê Hiếu - công chức Địa chính - Xây dựng thị trấn Sông Đốc bị kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương, cảnh cáo Đảng.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 5 cá nhân gồm: Ông Lê Mạnh Hùng - Cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Trần Văn Thời; ông Nguyễn Minh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Sông Đốc; ông Từ Văn Hiền - Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc; ông Trần Quốc Văn - Bí thư Đảng ủy thị trấn Sông Đốc, và ông Nguyễn Tuấn - nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã chỉ đạo và thành lập Tổ công tác rà soát kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức sai phạm; xác định trách nhiệm cán bộ, công chức tham gia chuyển nhượng thành quả lao động trái phép trên đất đã thu hồi.

'Tuýt còi' sai phạm loạt doanh nghiệp được UBND tỉnh Bình Định cho thuê đất xây dự án

"Tuýt còi" sai phạm loạt doanh nghiệp được UBND tỉnh Bình Định cho thuê đất xây dự án

Sai phạm cho thuê đất tại các dự án điện gió, điện mặt trời ở Ninh Thuận

Sai phạm cho thuê đất tại các dự án điện gió, điện mặt trời ở Ninh Thuận

BQL khu công nghệ cao TP.HCM bị phát hiện nhiều sai phạm từ trật tự xây dựng, cho thuê đất, quản lý tài chính

BQL khu công nghệ cao TP.HCM bị phát hiện nhiều sai phạm từ trật tự xây dựng, cho thuê đất, quản lý tài chính

